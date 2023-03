[株式会社ニット]

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都港区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

HELP YOUはこれまでに、テレワークにおけるコミュニケーション向上に積極的に取り組んでまいりました。このたび令和5年4月5日(水)に、ourly株式会社(本社:東京都品川区)主催の「『テレワーク先駆者百選』認定企業と語る オンラインコミュニケーションのコツ」に登壇します。当日は、『テキストコミュニケーション力の基礎 誤解なくニュアンスまで伝わる77のルール』の著者であるHELP YOU小澤が登壇し、テレワークが普及した今知りたい、コミュニケーションTipsをディスカッション形式でお届けします。



▼お申込みはこちら

https://ourly.jp/text-communication-webinar/











セミナーについて



▼開催概要





◆開催日時:2023年4月5日(水)13:00~14:00

◆集合場所:zoomウェビナー(カメラマイクオフでご参加いただけます)

◆参加費:無料

◆参加資格:どなたでもご参加いただけます

◆お申込みはこちら:https://ourly.jp/text-communication-webinar/



▼開催趣旨

近年テレワークの普及に伴って、多くの方がオンライン上でのコミュニケーションに苦戦しているのではないでしょうか。テキストを用いたやり取りは相手の感情や表情が見えにくく、伝えたいことを思い通りに伝えられないことも少なくありません。



テレワークには便利な部分が多くありつつも、コミュニケーションが円滑にとれないことで離職の増加やエンゲージメントの低下につながってしまいます。



そこで今回はそんなお悩みにお応えするため、『テキストコミュニケーション力の基礎 誤解なくニュアンスまで伝わる77のルール』の著者であるHELP YOU 小澤美佳が登壇します。



テレワークが普及した今だからこそ知りたい、テキストコミュニケーション方法をプロにお聞きし、オンライン上でも怖くないコミュニケーションTipsをディスカッション形式でお届けします。



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」では、コロナ禍以前からフルリモートで事業を運営しており、現在約500名のメンバーが働いています。自社内でもオンライン合宿を行うなど、テレワークにおけるコミュニケーションの向上に積極的に取り組んでいます。



普段社内広報や経営企画をご担当されている方だけでなく、テレワークをされているすべての方にとってお役に立てる情報をお届けいたしますので是非ご参加ください。





▼こんな方におすすめ

・テレワーク業務を行っている全ての方

・社員の働きがいを見直し、エンゲージメント向上や離職率低下につなげるためのインナーコミュニケーション施策をとりたい人事・経営企画ご担当者

・テレワークにも負けないコミュニケーションの量・質を担保したい経営企画・社内広報担当者





▼当日の内容

・13:00~13:10 イントロダクション(登壇者紹介・企業紹介)

・13:10~13:45 パネルディスカッション

・13:45~13:55 質疑応答





登壇者







HELP YOU 広報・小澤 美佳

2008年に株式会社リクルート入社。

中途採用領域の代理店営業、営業マネージャーを経て、リクナビ副編集長として数多くの大学で、キャリア・就職支援の講演を実施。

採用、評価、育成、組織風土醸成など幅広くHR業務に従事。

2018年、中米ベリーズへ移住し、現地で観光業の会社を起業。

2019年、「HELP YOU」で営業・人事を経験後、広報部署の立ち上げ。

メディアアプローチ、SNS、各機関からの表彰などの成果を実現しながら、インナーコミュニケーションの設計・運営にも携わる。

メンバー500名がリモートワークで働くHELP YOUでは「働く」を通じて幸せになれる組織運営を目指しており、本書のテーマである「テキストでのコミュニケーション力」に定評がある。

現在、広報ノウハウを発信する傍ら、オンラインでのセミナー講師やイベントのファシリテーターなども務める。Twitter(@mica823)のフォロワー数は3.8万人(2023年2月3日 現在)。





ourly株式会社 執行役員/CMO・飯野 希 氏

新卒で大手メーカーに入社。ユーザビリティエンジニアとして、HCDの啓蒙活動を行う。

ビットエー入社後は、AI特化型webメディア『Ledge.ai』の立ち上げや、AI開発部隊の立ち上げを行い、その部隊をレッジとして子会社化。執行役員に就任し、事業を推進。

2020年7月からビットエーのourly事業部へ転籍。 webメディア運用のノウハウと、データを元とした組織改善が強み。





オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。



HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/





<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田501号室

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。



URL :https://knit-inc.com/





<本件に関するお問い合わせ>

株式会社ニット

広報担当:小澤/中野

電話番号:050-5212-5574

メールアドレス:pr@knit-inc.com



