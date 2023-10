[株式会社グッドスマイルカンパニー]



株式会社グッドスマイルカンパニー(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:安藝 貴範、以下 グッドスマイルカンパニー)は、自社のデフォルメフィギュアシリーズ「HELLO! GOOD SMILE」の新しいラインナップとして大人気アニメ映画シリーズ『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』より、制服姿の「碇シンジ」、「渚カヲル」を2023年11月21日(火)から販売開始いたします。





こちらの商品は、2023年10月20日(金)~2023年11月11日(日)の間に中国のTmall Good Smile Official Flagship StoreおよびWechat Good Smile Brand Storeでの販売を予定しております。さらに、11月17日(金)~11月19日(日)の期間にマンハッタンにて開催される「Anime NYC」での販売も予定しております。

※「Anime NYC」のほか、グッドスマイルカンパニーが出展する一部イベントで販売予定がございます。



商品ページはこちら!





HELLO! GOOD SMILE 碇シンジ 制服Ver. : https://goodsmile.link/46PXMsO

HELLO! GOOD SMILE 渚カヲル 制服Ver. : https://goodsmile.link/3rU7RX1



商品情報











商品名 :

HELLO! GOOD SMILE 碇シンジ 制服Ver.

HELLO! GOOD SMILE 渚カヲル 制服Ver.

作品名 :ヱヴァンゲリヲン新劇場版

発売月 :2023年10月

価格 :各1,500円(税込)

仕様 :プラスチック製 塗装済み可動フィギュア・ノンスケール・専用台座付属

全高 :約100mm

原型制作:NEQ

クリエイティブディレクション:コヤマシゲト

発売元 :グッドスマイルカンパニー

販売元 :グッドスマイルカンパニー



※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※掲載の写真は実際の商品とは多少異なる場合があります。

※商品の塗装は彩色工程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。

(C)カラー



「HELLO! GOOD SMILE」シリーズの「碇シンジ」と「渚カヲル」も販売中。







HELLO! GOOD SMILE 碇シンジ : https://goodsmile.link/3QpK8HH

HELLO! GOOD SMILE 渚カヲル : https://goodsmile.link/3Qnb7U8



「HELLO! GOOD SMILE」について





グッドスマイルカンパニーがおくる新しいデフォルメフィギュアシリーズ。首を左右に動かすことが可能です。クリエイティブディレクションにアートディレクターのコヤマシゲト氏をむかえ、思わずコレクションしたくなる可愛らしいスタイライズのフィギュアをおおくりします。



▼HELLO! GOOD SMILE特設サイトはこちら

HELLO! GOOD SMILE シリーズ :https://special.goodsmile.info/hello/



グッドスマイルカンパニーについて





グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。2023年現在、2,000種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行ない、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。



会社名 :株式会社グッドスマイルカンパニー

代表者 :代表取締役社長 安藝 貴範(あき たかのり)

本社 :東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル

設立 :2001年5月

事業内容:

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負



〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉

https://www.goodsmile.info/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/20-15:46)