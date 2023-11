[琉球ゴールデンキングス]





先日、B.LEAGUEより概要発表がありました通り、来年2024年1月12日(金)から14日(土)に沖縄にて、「B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2024 WEEKEND 2024 IN OKINAWA」が開催されます。

沖縄アリーナにて開催されるメインイベント「B.LEAGUE ALL STAR GAME」のスターティング5を決める「ファン投票」が本日11月1日(水)より開始となります。

今回も「B.BLACK」と「B.WHITE」にチーム分けされ、キングスの選手は「B.BLACK」として参加します。

キングスの選手へ多くの投票をよろしくお願いします。

※#9 渡邉飛勇選手はチームに合流し、メディカルチェックなど必要な手続きが完了した後に投票対象となります。



■B.LEAGUE ALL-STAR GAME 出場選手選出方法

4つの方法で「B.LEAGUE ALL-STAR GAME」の出場選手、計26名を決定します。

1. ファン投票

投票方法:B.LEAGUE公式WEB、B.LEAGUE CARD、バスケットLIVE

投票期間:11月1日(水)~12月6日(水)

選出人数:各チーム5名

2. B.LEAGUE推薦

発 表:12月8日(金) ※予定

選出人数:各チーム6名

3. On Fire投票 by バスケットLIVE

投票期間:12月9日(土)~12月10日(日)

4. SNS投票

投票方法:X (旧Twitter)、LINE

投票期間:12月12日(火)



■ファン投票方法

●「B.LEAGUE公式WEB」投票

https://questant.jp/q/web20231101



●「B.LEAGUE CARD」投票

・B.LEAGUE公式チケットアプリ「B.スマチケ」内のカードコレクション「B.LEAGUE CARD」またはブラウザ版「B.LEAGUE CARD ~WEB~」で投票が可能です。

https://www.bleague.jp/app/card-collection/



●「バスケットLIVE」投票

・バスケットLIVEアプリのログインユーザー限定での投票となります。バスケットLIVE投票は1投票で”3票分”のカウントとなります。

https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=RG&utm_campaign=club_RG_013





▽詳細は「オールスター総選挙」投票方法ページをご覧ください。

https://www.bleague.jp/all-stargame2024/vote/#vote1





■キングスファンクラブ会員



2023年12月18日(月)に、キングス2023-24シーズンオフィシャルファンクラブ会員の皆さま向けにオールスターのチケット先行販売を予定しています。





▽ファンクラブの詳細はこちら

https://goldenkings.jp/fanclub-2023/[HM4]



