[バリュエンス]

時計、ロレックスの買取金額においても3年連続日本一を獲得!



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:六車 進、以下 当社)は、株式会社 未来トレンド研究機構(以下 未来トレンド)によるブランド品買取額調査の結果、同社の運営するブランド買取「なんぼや」および「BRAND CONCIER」のブランド品年間買取金額総合において、3年連続日本一を獲得したことをお知らせいたします。また、時計、ロレックスにおいても同様に3年連続日本一を獲得いたしました。







2007年に大阪に1号店をオープンした「なんぼや」は、時計、バッグ、ジュエリー、貴金属及び骨董・美術品等の買取専門店として、国内に120店舗以上(姉妹ブランド「BRAND CONCIER」含む)を展開(※1)しています。また海外へも積極的に進出し、15か国へ39店舗を出店(※1)しています。バリューデザイナー(鑑定士)のお客様との対話を大切にした丁寧な接客による「おもてなし力」、国内のみならず海外へも販路を持っていることや、あらゆるブランド、ジャンルが買取りできる「圧倒的な買取力」、さらにお客様のご都合に合わせて選べる「豊富な買取方法」で多くのお客様から好評をいただいております。



そしてこの度、「なんぼや」「BRAND CONCIER」では未来トレンドによるブランド品買取額調査を実施。その結果、両ブランド合算で年間買取金額総合日本一を獲得(※2)いたしました。また、時計、ロレックスにおいても同様に、年間買取金額日本一を獲得(※3)いたしました。



「なんぼや」「BRAND CONCIER」では今後も、日本を代表するブランド品買取専門店として、より多くのお客様にご利用いただけるよう、一層のサービスの拡大、充実を図ってまいります。また、国内外におけるリユースの普及促進、定着に向けた事業活動を継続し、サーキュラーエコノミーの一端を担う企業として、持続可能な社会の形成を目指してまいります。



※1 店舗数は2023年11月9日時点

※2 個人からのブランド品年間買取金額(トータル)No.1(2023.9.11時点)[未来トレンド調べ](調査期間:2023.8.1~2023.9.11)

※3 各ジャンルそれぞれ、個人からのブランド品年間買取金額×時計/ロレックス No.1(2023.9.11時点)[未来トレンド調べ](調査期間:2023.8.1~2023.9.11)



【調査概要】

実施委託先:株式会社 未来トレンド研究機構

調査期間:2023年8月1日~9月11日

対象期間:2022年7月~2023年6月



「なんぼや」グループの選べる4つの買取方法





ブランド買取「なんぼや」ではより多くのお客様にご利用いただけるよう以下の買取方法をご用意しております。

お客様のご都合に合わせてお選びください。



●店頭買取(https://nanboya.com/shop/)

全国に120店舗以上展開する「なんぼや」のバリューデザイナーが、対面でお客様に丁寧に説明しながら商品を査定、買取りいたします。商品に対する想いをお伺いしながら、査定金額、買取金額に関する疑問などへもお答えさせていただきますので、初めての方でも安心してご利用いただけます。



●宅配買取(https://nanboya.com/takuhai-kaitori/)

ご自宅にいながら査定、買取まで完了する便利な買取方法。梱包材は無料でお届けしますので、段ボールなどのご用意がない場合でも安心です。商品をお送りいただけたら、最短翌日に査定結果をお知らせ、ご納得いただけたら買取成立です。もちろん査定・買取・キャンセルすべて無料です。



●出張買取(https://nanboya.com/syuttyou-kaitori/)

衣類やバッグを大量に売却されたい場合など、店頭にお持ちいただくのが難しい場合でも、出張買取なら「なんぼや」のバリューデザイナーがご自宅・オフィスに伺って査定、買取いたします。査定金額にご納得いただけましたら、最短で翌営業日に指定の口座に振り込み手続きをさせていただきます。



●オンライン買取 (https://nanboya.com/quicksell/)

対面で話せる「店頭買取」の安心感と、ご自宅で完結する「宅配買取」「出張買取」の利便性を組み合わせた買取方法です。お使いのパソコン・スマートフォンで予約をしたら、SMS(ショートメッセージ)またはメールで届くURLにアクセスし、オンラインで査定スタート。査定金額にご納得いただければ、あとは集荷を待つだけで査定、買取まで完了します。お近くに店舗がないお客様にお薦めの買取方法です。





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



