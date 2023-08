[ギャップジャパン株式会社]

モダンなアメリカンスタイルを生み出すGapのFALLコレクション。個性の異なる5名が纏うGAP ICONSや、オリジナル混紡カシミヤタッチコレクションに注目。







1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカン・カジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。



Gapはこの秋、世代や個性の異なるキャスト5名を起用したFALL’23キャンペーンを8月29日(火)に公開します。



本キャンペーンでは、モダンに進化したアメリカン・カジュアルの魅力に迫り、シルエットやスタイルが新しく刷新されたクラシックなアイテム “GAP ICONS” を纏ったスタイルと、Gapオリジナル混紡のカシミヤタッチセーターや、軽くて保温性の高いPRIMALOFTのパファーアウターを着用した心地よく温かみのあるスタイリングを提案しています。



キャストには、イラストレーターのリリー・フランキーさん、モデル・女優の市川実和子さん、音楽プロデューサーでありDJのtofubeatsさん、トラックメーカー・アーティストのメイリンさん、俳優・シンガーソングライターの佐藤緋美さんの5名が登場します。



9月は、「ONLY THE ESSENTIALS」をコンセプトに、GAPロゴ・スウェット・シャツ・デニム・カーキ・Tシャツなど、1969年の創業当時から愛されるICONSを軸に、モダンなアメリカンカジュアルスタイルを提案。スウェットとドッキングされたデニムジャケットや、ハーフジップになったロゴスウェット、豊富なカラーが揃うフランネルシャツなど、デザインがモダンに進化したアイテムに注目です。



10月は、「COZY ESSENTIALS」をテーマに、Gapオリジナル混紡として注目のカシミヤタッチのセーターと、羽毛のように軽くて暖かい保温性と柔軟性を兼ね揃え、撥水性もあるPRIMALOFTを採用したパファーアウターのバリエーションが充実。昨年ウィメンズで登場したカシミヤタッチは、ウォッシャブルでイージーケアな上カシミヤのような柔らかさと、軽くてあたたかな着心地が魅力で、今秋からはキッズからメンズにも拡大し展開します。幅広い着こなしに活用でき、あらゆるシーンにも溶け込むベーシックなデザインながらシルエットごとのディテールへのこだわりと、バリエーション豊富なラインナップが魅力です。



本キャンペーンは2023年8月29日(火)以降、全国のGapストア、Gap公式オンラインストア、ソーシャルアカウント、デジタルメディアで、随時ヴィジュアルが公開されます。@gap_jp をフォローし、ぜひご覧ください。



Gap公式オンラインストア FALL23キャンペーン 特設ページ

ONLY THE ESSENTIALS(8月29日公開)

https://www.gap.co.jp/gap/featured/fall-new-arrivals-only-the-essentials-3022183







キャストについて

リリー・フランキー

イラストレーター

イラストやデザインのほか、文筆、写真、作詞・作曲、俳優など、多分野で活動。初の長編小説「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」は06年本屋大賞を受賞、また絵本「おでんくん」はアニメ化された。映画では、『ぐるりのこと。』(08/橋口亮輔監督)でブルーリボン賞新人賞、『凶悪』(13/白石和彌監督)と『そして父になる』(13/是枝裕和監督)で第37回日本アカデミー賞優秀助演男優賞(『そして父になる』は最優秀助演男優賞)など多数受賞。第71回カンヌ国際映画祭では、主演を務めた『万引き家族』(18/是枝裕和監督)がパルムドールを受賞。



市川実和子

モデル / 女優

雑誌や広告のモデルとして、また映画やドラマでは女優として活動するほか雑誌でコラムの執筆活動も行うなど多方面で活躍中。



tofubeats

音楽プロデューサー / DJ

中学時代から音楽活動を開始し、高校3年生の時に国内最大のテクノイベントWIREに史上最年少で出演する。その後、「水星feat.オノマトペ大臣」がiTunes Storeシングル総合チャートで1位を獲得。メジャーデビュー以降は、人気アーティストと数々のコラボを行い注目を集め、4枚のアルバムをリリース。2022年は5月18日に4年ぶりのニューアルバム「REFLECTION」をリリース。同日、初の著書『トーフビーツの難聴日記』を上梓。



メイリン

トラックメーカー / アーティスト

ソロプロジェクト・ZOMBIE-CHANG名義で活動するミュージシャン。作詞作曲、ライブパフォーマンス、ボーカルなどすべてをひとりで行う。2022年、仏アーティストAgar Agarとのコラボ楽曲なども収録された最新作『STRESS de STRESS』をリリース。11月にはフランス4都市を周るライブツアーも決行し盛況に終える。映画やテレビ番組、CM、アパレルブランドなどに楽曲提供を行い、アートワーク、MVのプロデュース、グッズ制作まで全てを手掛ける。



佐藤緋美

俳優 / シンガーソングライター

数々の映画・ドラマ・舞台に出演。2022年 10/26~には Disney+ にて『シコふんじゃ

った!』(総監督 周防正行)に出演。2022年 12/16 公開「ケイコ目を澄ませて」にも出演。海外含めた様々な賞を獲る。自身としては2022年日本映画批評家大賞 新人男優賞 受賞。(「ムーンライトシャドウ」)。音楽に関してはHIMIとして活動。2020年からレーベルAslisを立ち上げ活動。2020年には3枚目のEP「KAERIMICHI」を配信。積極的なライブ活動をしている。



Gapについて @gap and @gapkids

Gapはモダンなアメリカンスタイルのオーソリティです。1969年、サンフランシスコで生まれたGapはデニムやカーキに根づいた伝統を元に進化してきました。現在、Gapのデニムやカーキは水の使用量を従来のウォッシュ工程と比較して20%削減するWashwellというGapの節水プログラムを通じて生産されています。Gapではウィメンズ、メンズ のアパレルとアクセサリー、Gap Teen、GapKids、babyGap、Gap Maternity、GapBody、GapFit、Gap Home といったコレクションを展開しています。オンライン、世界中の直営店、フランチャイズ店を通じてお客さまとつながり、また、価格重視のカスタマーに向けてはGap OutletとGap Factory Storeのために特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gap Inc. はGap、Banana Republic、Old Navy、Athleta、を傘下に持つ世界有数の専門小売企業、Gap Inc. (NYSE: GPS)の社名を冠したブランドです。

詳しくは、www.gapinc.comをご覧ください。



