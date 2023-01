[合同会社ユー・エス・ジェイ]

2023年2月23日(木) 導入に先がけ、1月20日(金)より販売開始



ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2023年2月23日(木)より新しいキッズ向けのガイドツアー『ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー【キッズ・アドベンチャー】~スーパー・ニンテンドー・ワールド~』を導入します(2023年1月20日(金)より販売)。この新商品は、専任ガイドによる案内で家族全員の満足度を高めることにフォーカスしながらも、「子どもたちが主役になれる」という構成になっており、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン開業以来、初めて※1となる種類の「キッズ向けツアー」となります。





現在ご好評いただいているパークツアー「ユニバーサル VIP エクスペリエンス」は、専任のVIP エクスペリエンス・ツアー・ガイドがパーク内を案内する特別感あふれるツアー商品です。限られた時間の中でも確実にパークを楽しみたい方々のために、日常を忘れる特別な一日を過ごして“超元気”になり、大切な人とのここだけの思い出がつくれる、ワンランク上の特別な体験をお届けしています。





この度、新たに導入する『ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー【キッズ・アドベンチャー】~スーパー・ニンテンドー・ワールド~』は、小さなお子さま連れのファミリーにとって、絶対に忘れられない思い出を作っていただきたいという想いを込めて、子どもたちが最高の笑顔で楽しみ尽くすことができる、特別なツアー体験としてお届けいたします。





大人気エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の「マリオカート ~クッパの挑戦状~」をはじめ、「キノピオカフェ」への優先案内など、小さな子どもたちにも人気のアトラクションやレストランをとことん効率的にお楽しみいただけます。専任ガイドとのインタラクティブなやりとりも特別な体験として思い出作りに貢献。”キッズが主役になれる”新しいツアー参加者限定サービスで、ご家族みなさんで徹底的にパークを楽しみ尽くすことができます。さらに、本ツアー限定のスペシャルなプログラムとして、キッズ向けクイズラリーを体験いただけます。専任ガイドによる思わず聞き入ってしまうユニークな解説のみならず、お子さまたちとともにパークの魅力にとことん迫ることができる内容のラリーです。また、「ユニバーサル VIP エクスペリエンス」の参加者だけが利用できる専用のおもてなし空間「VIP ラウンジ」もご利用いただけます。様々なドリンクもご用意しており、リラックスした雰囲気の中で体験内容について相談する、ワンランク上の特別な時間をお過ごしください。





この春のユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、『映画ドラえもん』の世界にどっぷりと浸かり、興奮と感動を全身で感じられるアトラクションをはじめ、子供が全力で楽しむことができるイベントが 目白押しです。他にも、『ユニバーサル・クールジャパン 2023』に作品史上初の謎解きラリー&ライブ・エンターテイメント・ショーとして登場する、“リアルなスパイ体験”ができる『SPY×FAMILY シークレット・ミッション』や、“ひとりひとりが主役“で超熱狂できる歴代最大級※2のパレード『NO LIMIT! パレード』のグランドオープンなど、家族全員が楽しめるイベントが盛りだくさんの季節となっております。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでしか味わえない超興奮体験の数々を『ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー【キッズ・アドベンチャー】~スーパー・ニンテンドー・ワールド~』で確実に楽しみ尽くし、お子様の最高の笑顔が見られる、ワンランク上の特別な家族旅行をお過ごしください。



※1 専属ガイド付きキッズ向けツアーが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにおいて史上初(2023年1月:自社調べ)

※2 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン歴代パレードにおいて、キャラクター(造型、仮装パフォーマーを含む)のラインナップ数が最多(2022年12月:自社調べ)

※ ツアーガイドのワードローブは変更となる場合がございます

※ 画像はイメージです









【価格】¥15,000~

※入場日、ツアーによって異なります。詳しくは公式WEBサイトでご確認ください。

※パークへの入場には、別途スタジオ・パスや年間パス(入場券)が必要です。

【販売開始日】1月20日(金)12:00~

【販売箇所】 WEBチケットサイト、チケットブース、VIP エクスペリエンス受付、オフィシャルホテル

【ツアー内容】

〇ツアー形式 :グループツアー(複数の小グループの集合/最大10名)

〇ツアー時間 :3時間

〇ツアー内容 :

専任ガイドによるわかりやすい案内や細やかで温かいホスピタリティのもと、以下のサービスをご提供。

・「スーパー・ニンテンドー・ワールド」入場確約

・アトラクション優先案内

「マリオカート ~クッパの挑戦状~」

「ヨッシー・アドベンチャー」

「ミニオン・ハチャメチャ・アイス」

「シング・オン・ツアー」か「プレイング・ウィズおさるのジョージ」のどちらか1つ

・特典付きクイズラリー

・「キノピオカフェ」優先案内

・VIPラウンジ利用

〇ツアー+αで楽しめる特典※1:

下記5つのうち、1人1つお選びいただけます。

グリーティング・フォト「マリオ&ルイージ」

グリーティング・フォト「ピーチ姫」

グリーティング・フォト「フォーティーセカンド・ストリート・スタジオ」

カーニバルゲーム体験 2プレイ

パークグッズ3,000円分のスペシャル・クーポン



※1 ツアー時間外で使用できる特典となります

※ ツアーの販売数には限りがあります。商品情報の詳細は公式WEBサイトでご確認ください

※「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー」は、コーポレート・マーケティング・パートナーの「アメリカン・エキスプレス」が協賛しています。



<『キッズ・アドベンチャー ~怪盗グルーのひみつのプレゼントをさがせ~』開催概要>

■ 期間:2023年2月23日(木)~

■ 場所:パーク・ワイド

■ アトラクション形式:謎解きラリー

■ 内容:専任ガイドとともに、怪盗グルーの秘密のプレゼントを探し出すための旅に出かけます。

パーク中に隠された暗号をすべて解き終えると、特別なプレゼントを手に入れることができます。

※本ツアー参加者のみ体験可能なプログラムとなります





■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの衛生強化対策について

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、常にゲストの皆さまとクルーの健康と安全の確保を最優先として、国が公表している「遊園地・テーマパークにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に準拠することに加え、国内外の 情勢ならびに保健行政機関と医療専門家からの指導のもと、徹底した衛生対策を講じて営業しています。今後も、新しい生活スタイルの中で、パークでの一日を安心して過ごしながら思いきり楽しみその体験をゲストの皆さまの明日への活力としていただける最高のテーマパーク・エンターテイメントとパーク運営を追求し、社会に貢献してまいります。

詳細は公式WEBサイト(https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/service-guide/safety )をご確認ください。

なお、人々が集まるすべての公共の場において新型コロナウイルスにさらされることは固有のリスクであり、来場中に曝露されないことを保証するものではありません。



■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルが完全所有しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。



WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s23)

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2023 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

(C) 2023 UNIVERSAL STUDIOS

Curious George (R), created by Margret and H.A. Rey, is copyrighted and trademarked by HarperCollins Publishing Company and used under license. Licensed by Universal Studios Licensing, Inc. All rights reserved.

(C)遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei,and ADK 2023

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/18-16:16)