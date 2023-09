[セガトイズ]

https://www.segatoys.co.jp/chiikawahouse/



株式会社セガトイズ(本社:東京都品川区、社長:宮崎奈緒子、以下セガトイズ)は、2023年5月31日(水)に発表後、SNSで多くの話題を呼んだ『ちいかわ ゆめのむちゃでかおしゃべりプリンハウス』を、明日9月28日(木)に、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、ちいかわらんど、ちいかわマーケット他にて発売します。『ちいかわ ゆめのむちゃでかおしゃべりプリンハウス』は、イラストレータのナガノ氏による作品「ちいかわ」のドールハウスです。







SNSで“欲しい”という声が多数!『ちいかわ ゆめのむちゃでかおしゃべりプリンハウス』

「ちいかわ」は、イラストレータのナガノ氏による、SNS発の人気漫画作品です。「ちいかわ」のハウストイ『ちいかわ ゆめのむちゃでかおしゃべりプリンハウス』は、5月31日(木)の情報発信後SNSで話題となり大人からも「欲しい!」「遊んでみたい」などの声が多数あがり「ちいかわ」の人気を表すかのように盛り上がりました。そんな大人気の『ちいかわ ゆめのむちゃでかおしゃべりプリンハウス』が、いよいよ明日発売となります。

一部の店頭では、『ちいかわ ゆめのむちゃでかおしゃべりプリンハウス』が、体験できる展示を展開します。店頭で本商品の前を通ると、楽しいおしゃべりを繰り広げるギミックで、『ちいかわ ゆめのむちゃでかおしゃべりプリンハウス』の世界を、購入前から楽しむことができます。





『ちいかわ ゆめのむちゃでかおしゃべりプリンハウス』とは

本商品は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種の人形と、参考書、さすまたなどの21種のアイテム、とても大きなプリンハウスがセットになったドールハウスです。椅子やテーブルに、ちいかわ達や対応するアイテムを置くことで、セリフを喋るギミックを搭載しています。例えば、ちいかわ、ハチワレの人形と、参考書を配置すると「一緒に合格してサ報酬アップさせようよ!!」「ウン・・・」といった、作中のシーンを再現することができます。





「ちいかわ」好きには堪らないこだわりのアイテムは21種

『ちいかわ ゆめのむちゃでかおしゃべりプリンハウス』には、ドールハウス遊びを盛り上げるアイテムが21種類付属します。討伐対象の虫、報酬の入った袋、大きなスライスチーズの服、パイシチューのお風呂など、作中でのサイズ感や、やさしくやわらかい表現にこだわりました。プリンハウス内には、無限白米湧きドコロなど、「ちいかわ」に登場するアイテムも立体化しています。アイテムを手に取り、「あれ?これって、もしかして?」と、まるで自分が「ちいかわ」の世界に入りこんだかのような気分を味わえます。





***



・商品名:『ちいかわ ゆめのむちゃでかおしゃべりプリンハウス』

・同梱内容:ハウス本体、ちいかわ人形、ハチワレ人形、うさぎ人形、チャリメラ、おすし、参考書、虫、オムライスのベッド、パイシチューのお風呂、ツタのはしご、さすまた、報酬、タコさんウインナーのドレッサー、くし、ドライヤー、スライスチーズの服、勉強テーブル、キッチン、フライパン、虹の橋、いちごのいす、メロンのシーソー、クリームとチェリーのいす、いちごのブランコ、シール

・商品サイズ:幅245×高180×奥180mm

・使用電池:単4×3個(別売り)

・対象年齢: 6才以上

・価格: 7,700円(税込)

・発売予定日:2023年9月28日(木)

・著作権表記:(C)nagano / chiikawa committee

・販売流通:玩具専門店、量販店、雑貨販売店、通信販売など



セガとセガロゴは株式会社セガまたはその関連会社の登録商標です。

SEGA and SEGA logo are registered trademarks of SEGA Co., Ltd. or its affiliates.



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/27-13:16)