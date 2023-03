[株式会社ニット]

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都港区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

弊社では、HELP YOU AIラボを立ち上げ、さらなる生産性向上と業務効率化を目指し、実験的にChatGPTを社内で活用しています。そこで今回は、最新のGPT-4も活用しながら有効的な業務での活用方法をマーケターが解説します。ChatGPTやAIツールをまだ使ったことのない方でも、すでに仕事で活用している方でも、どなたでもご参加できます。



▼お申込みはこちら

https://forms.gle/m98eyZysCSa8NsoP6













セミナーについて



▼開催概要







◆開催日時:2023年4月6日(木)12:00~12:45

◆集合場所:オンライン(Zoomミーティング)

◆所要時間:45分

◆参加費 無料(事前登録制)

◆参加対象者:どなたでもご参加いただけます

◆お申込みはこちら:https://forms.gle/m98eyZysCSa8NsoP6





▼開催趣旨

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」では、HELP YOU AIラボを立ち上げ、さらなる生産性向上と業務効率化を目指し、実験的にChatGPTを社内で活用しています。そこで今回は、最新のGPT-4も活用しながら有効的な業務での活用方法をマーケターが解説します。





▼こんな人におすすめ

・GPT-4について詳しく知りたい方

・マーケティングでAIを上手く活用したいと思っている方

・マーケティングでAIを活用したいと思いつつ、なかなか踏み出せずにいる方

・マーケティングで効率的に効果を最大化させたい方

・新たに人を雇用せずにマーケティングを成り立たせたい、推進したい方 など





▼当日の内容











開催に向けて:ChatGPT解説者 森 勝宣







今AIはあらゆる分野で注目されており、重要性が高まっています。AIを活用することで人の能力が拡張され、大きな成果を得ることができる可能性があります。しかし、AIには限界があり、人間のクリエイティビティーや直感力、そして倫理観が重要になってくるのではないでしょうか。さらに、AIを効果的に活用するためには、人間がテクノロジーを理解し、適切な使い方を知ることが大切です。「AIを活用すること」「人がやるべきこと」の境界がどんどん溶け合っていく中で、今一度人が必要となるのはどこなのか?今回のセミナーを通じて、「人がやるべき」仕事について考えていきたいと思います。





<解説者プロフィール>

早稲田大学卒業後、マーケティング会社でリサーチツールの法人営業や海外調査案件に従事。ニットにジョイン後は、マーケティングと新規事業開発を担当。HELP YOUのマーケ戦略策定、オウンドメディア編集長、広告運用、セミナー企画など、マーケティング部門の責任者を担当。現在、海外事業部を立ち上げ、日本企業の海外進出を支援するHELP YOU+海外進出の事業責任者。2023年2月よりHELP YOU AIラボメンバーとして、ChatGPTをはじめとするAIツールの研究を行う。





HELP YOU AIラボでは最新情報のピックアップと仕事での活用法を研究中







このたび「HELP YOU AIラボ」を発足し、実験的にChatGPTを社内の業務で活用しています。ChatGPTなどのAIを活用する中で、AIにお願いした方がいいこと、誰かにお願いした方がいいこと、自分がやるべきことの3つに業務が分類できることがわかってきました。また、AIが登場してきたことにより、新たに考えられる仕事や、サービス、施策なども見えてくる可能性があります。「HELP YOU AIラボ」を通じ新たな可能性を模索していきます。



https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000495.000059127.html





オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。



HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/





<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田501号室

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。



URL :https://knit-inc.com/





<本件に関するお問い合わせ>

株式会社ニット

広報担当:小澤/中野

電話番号:050-5212-5574

メールアドレス:pr@knit-inc.com





企業プレスリリース詳細へ (2023/03/30-20:16)