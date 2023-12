[株式会社バンダイ ファッションブランド事業部]

~ファイズギア&カイザギアの音声で操作をアシスト。 ISSA氏(DA PUMP)・半田健人氏によるサウンドチューニング搭載~



株式会社バンダイ ファッションブランド事業部では、『仮面ライダーファイズ』とプレシードジャパン株式会社(本社:東 京都渋谷区、代表取締役:土山 裕和)が運営する「AVIOT」とのコラボレーション完全ワイヤレスイヤホン「AVIOT トゥルーワイヤレスイヤホン 仮面ライダー555」(19,800円 税込/送料・手数料別途)の予約受付を、2024年12月27日(水)15時より、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( http://p-bandai.jp/ )にて開始いたします。





※商品購入ページ : https://p-bandai.jp/item/item-1000205262/





■商品特徴

・ベースモデル

AVIOTのヒットモデル、TE-D01vをベースモデルに採用。

業界最長クラスの再生時間とハイブリッドノイズキャンセリング、高音質を実現する10mmダイナミックドライバーを搭載したマルチスペックモデルです。



・スペシャルボイス

電源ON/OFFなどをお知らせするボイスガイダンスには、ファイズギア&カイザギアの音声を多数使用。イヤホンの操作と共に、「仮面ライダーファイズ」と「仮面ライダーカイザ」の戦いの記憶が鮮やかに蘇ります。

さらに、右ボタン長押しで発動する「スペシャルボイス」機能も搭載。「仮面ライダーファイズ」、「仮面ライダーファイズ アクセルフォーム」、「仮面ライダーファイズ ブラスターフォーム」、「仮面ライダーカイザ」の4モードをアプリで切り替えることができます。

音声数は、4モード合計で59種類。「仮面ライダーファイズ」、「仮面ライダーカイザ」好きの方にはたまらない音声を多数収録しております。

※4モード合計59種の音声は、各モード内で重複しているものもございます。



・スペシャルチューニング

TVシリーズ主題歌「Justiφ‘s」に加え、最新作『仮面ライダー555 20thパラダイス・リゲインド』でも新曲を担当することが決定したISSA氏(DA PUMP)と、音楽への造詣が深く、作曲家としても活動する半田健人氏がそれぞれ監修したサウンドチューニングを搭載。『仮面ライダー555』の世界を彩る楽曲の数々を、2つのチューニングで楽しむことが出来ます。



・スペシャルデザイン

劇中に登場する企業「SMART BRAIN」のロゴを刻んだイヤホンと充電ケースは、

“ハイテク機器としての未来感”と“戦う道具としての重厚感”を併せ持つライダーズギアの魅力を表現した意匠に。

シンプルながらも劇中の世界観にマッチしたデザインに仕上げました。



・スペシャルパッケージ

パッケージ表面と裏面には、それぞれSMART BRAINとAVIOTのロゴをあしらい、

内側には同社を象徴するモルフォ蝶のイメージを使用。

さらに、フォトンストリームの輝きが印象的な、「仮面ライダーファイズ」と「仮面ライダーカイザ」の雄姿を配したオーバースリーブも付属。一つで二度楽しめる、こだわりの仕様です。



■販売基本情報



・商品名 :AVIOT トゥルーワイヤレスイヤホン 仮面ライダー555

・販売価格 :19,800円(税込)

・予約開始 :2023年12月27日(水)15時~2024年1月22日(月)23時

・お届け予定日:2024年2月発送予定

・取り扱い店舗:プレミアムバンダイ(https://p-bandai.jp/item/item-1000205262/)

AVIOT ONLINE MALL(https://aviot.jp/product/te-d01v-555) *1

・サイズ :ケース 高さ約35mm/横幅約61mm/奥行約26mm

本体 高さ約25mm/横幅約20mm/奥行約22mm※イヤーピース非装着時

・生産エリア :中国



*1 プレミアムバンダイとAVIOT ONLINE MALLでは販売期間が異なります。



【基本仕様】

・ドライバー:φ10mmダイナミック型

・通話用マイク:MEMSマイク

・バッテリー容量:イヤホン片耳85mAh / ケース600mAh

・通話時間*2:最大9時間

・連続再生時間*3:最大18時間 (充電ケース併用時:最大60時間)

・イヤホン本体 充電時間:約1.5時間

・充電ポート:USB Type-C

・防水レベル*2:IPX4相当

・重量:イヤホン片耳 約6.3g

・その他:マルチポイント対応、片耳使用可能、イヤホン単体ON / OFF 可能、急速充電対応(約10分の充電で最大120分再生)

・付属品:USB Type-Cケーブル、ユーザーマニュアル、シリコンイヤーピース(S/M/L各サイズ1ペア )

※Mサイズは購入時に装着済み



【Bluetooth規格】

・対応コーデック:SBC、AAC

・対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP

・Bluetooth version:5.2

・Bluetoothマルチペアリング登録可能デバイス数:8



*2 再生時間は使用環境により変動する可能性があります。

*3 イヤホン本体のみ



※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。



■『仮面ライダー555(ファイズ)』



2003年~2004年に放送された平成仮面ライダー第4作。敵である怪人の成り立ち・背景にフォーカスを当てたシリーズ初の試みで、怪人・オルフェノクに進化してしまった人間の苦悩や葛藤、戦いを描く。



(C)石森プロ・東映



■『仮面ライダー555 20th パラダイス・リゲインド』



『仮面ライダー555』放送20周年を記念し製作される、2024年2月2日公開予定のVシネクスト作品。舞台は『仮面ライダー555』物語終了後の世界、主人公 乾巧(いぬい たくみ/演:半田健人)は進化した変身ベルト「ファイズドライバーNEXT」を使用し「仮面ライダーネクストファイズ」に変身する。

2024年2月2日(金)より期間限定上映。2024年5月29日(水)Blu-ray&DVD発売予定。





(C)2024 石森プロ・バンダイ・東映ビデオ・東映 (C)石森プロ・東映



■AVIOT

AVIOT(アビオット)は、2018年に誕生したプレシードジャパン株式会社のオリジナルブランド。

日本メーカーとしての高い品質が伝わる音づくり、繊細で美しいデザイン、IoTをもっと身近に誰でも簡単にお使いいただける製品を目指す、と言う思いのもとに、「Audio-Visual・Internet Of Things」のそれぞれの頭文字を取り命名しました。

2023年からは、ブランド名に新たに「A Visionary Innovation On Technology」の意味を込め、オーディオビジュアル製品の枠にとらわれない、エレクトロニクスのトータルブランドとして再スタートを切りました。

テクノロジーの力で革新をもたらし、お客様の理想を具現化するブランドでありたい、と言う理念のもとに、皆様に “あると人生変わるモノ”をお届けしていきます。



■商品画像











企業プレスリリース詳細へ (2023/12/27-15:46)