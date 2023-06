[株式会社岡田商会]

保育園に通うお子様の毎日のおむつに。リラックマ初となるベビーグッズブランド「リラックマベビー」のかわいいイラストとお子様の名前がいっしょに押せる、とっても便利な時短グッズです。





インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会(所在地:大阪府大阪市、店長:岡山耕二郎)はこのたび自社オンラインショップにて、「リラックマベビー おむつスタンプ」の販売を開始いたしました。



「リラックマベビー」は、リラックマとともに大人になり、パパやママになってもリラックマと過ごしたい、子どもと一緒に使えるものが欲しいという方のために生まれた、リラックマ初となるベビーグッズブランド。



保育園に通うお子さまのおむつには名前を書くことが保育園から義務づけられますが、今回登場したおむつスタンプは、一枚一枚めんどうな手書きをしなくても、ポン!と押すだけで、ふんわりと優しく癒される「リラックマベビー」のかわいいイラストといっしょにお子様の名前が印字できる、とっても便利な時短グッズとなります。



「リラックマベビー おむつスタンプ」のイラストはこちらの6種類。赤ちゃんリラックマがきょうりゅうと戯れるイラストは、見ているだけでおもわず笑顔になること間違いありません。



印面サイズは15×70ミリ。女性の手でも持ちやすい大きさでありながら大きめの文字ではっきりと読みやすく、保育園生活で毎日大量に名前を書かないといけないおむつはもちろん、お道具袋やバスタオルなどにもご使用OK。持ち手にはMDFという環境にやさしい再生材を使っています。



まだ文字を読めないお子さまにも、かわいい赤ちゃんリラックマのイラストで自分のものとわかるというメリットがありますが、「リラックマベビー おむつスタンプ」では、お名前部分もお子様の学びに配慮した学習フォントを採用。たとえばひらがなの「き」「さ」「り」のように間違った書き方をされやすい文字について、正しい書き方を覚えることに役立ちます。



こちらはレイアウト見本。お子様のお名前は最大10文字まで入れることができます。



リラックマベビーのかわいいイラストをあしらったオリジナルケース付き。ちょっとしたギフトにもお使いいただけます。



赤ちゃんリラックマのふんわりと優しいイラストに癒されながら、おむつにかわいくお名前つけができる「リラックマベビー おむつスタンプ」。



私たちはこれからも、日常の生活に溶け込みながら、押すたびに笑顔になったりコミュニケーションが生まれるはんこを作ってまいりたいと考えております。



<参考URL>

リラックマベビー おむつスタンプ

https://item.rakuten.co.jp/hankos/rilakkumababy-omutsu/

リラックマベビー はんこコレクション

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/rilakkumababy/

リラックマ ごゆるりはんこ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/rilakkuma/



<著作権情報>

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/29-16:46)