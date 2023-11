[株式会社 ノーウェア]





今年30周年を迎えたA BATHING APE(R)︎(ア ベイシング エイプ)と100周年を迎えたDisneyを祝し、MEDICOM TOY(メディコム・トイ)とコラボレーションした「BE@RBRICK BAPE(R)︎ MICKEY MOUSE(ベアブリック ベイプ ミッキーマウス)」が登場します。

これまでに幾度となくコラボレーションし、その度に即完売してきたトリプルコラボレーション。今回は、ミッキーマウスのパンツとシューズをBAPE(R)︎オリジナルカモでアレンジし、BAPE(R)︎ならではの遊び心を感じさせるデザインに仕上げています。

100%(約7cm)&400%(約28cm)の2サイズセットと1000%(70cm)サイズをご用意しました。



ボックスは、BAPE(R)︎の30周年のロゴとDisneyの100周年のロゴを配した今回のコラボレーションだけの特別仕様。



BAPE(R)︎ X MICKEY MOUSE ORIGINAL COLOR BE@RBRICK 100%&400%

¥25,300(税込)



BAPE(R)︎ X MICKEY MOUSE ORIGINAL COLOR BE@RBRICK 1000%

¥140,800(税込)



2023年11月23日に、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗およびBAPE.COM WEB STORE、1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、2G、メディコム・トイ オンラインストア各店にて、数量限定で発売します。



