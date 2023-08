[株式会社アミューズ]

「DEAN FUJIOKA Live 2023 “Stars of the Lid” at 日本武道館」の開催記念として



ミュージシャン/俳優/映画プロデューサーなど、幅広く活動するディーン・フジオカと、和菓子の製造販売を行う株式会社たねや(以下、たねや)が 9 月 23 日(土・祝)に「DEAN FUJIOKA Live 2023 “Stars of the Lid” at 日本武道館」を開催する記念として、「ディーン・フジようかん」の再販売をすることが決定しました。

ディーンとたねやのコラボレーション商品「ディーン・フジようかん」は、昨年 9 月に販売し、大変ご好評をいただいた一品です。

8 月 19 日(土)11:00よりディーン・フジようかん特設ページおよびたねや公式オンラインショップ にて、受付開始となりますので、本生⽺羹とコーヒーソースを合わせる豊かな味わいをぜひお試しください。







商品詳細





商品名:ディーン・フジようかん

価格:6 個入 3,672 円(本体価格 3,400 円)

受注期間:2023 年 8 月 19 日(土)11:00 ~ 8 月 23 日(水)17:00

販売場所:たねや公式オンラインショップ /ディーン・フジようかん特設ページ

https://shop.taneya.co.jp/c/28

出荷日:2023 年 9 月 23 日(土・祝)~ 9 月 30 日(土)

※予告なく変更する場合がございます

※販売数量に限りがございます。予定数に達し次第受付を終了します。

※ご注文後確定後のキャンセル、ご変更はお受けできかねますのでご了承ください。

※たねや店舗、DEAN FUJIOKA Live 2023 “Stars of the Lid” at 日本武道館での会場販売はございません。



■ディーン・フジオカとたねや

「ディーン・フジようかん」は”⽺羹通”で知られるディーン・フジオカとたねやとのご縁から生まれたお菓子です。北海道産小豆や寒天、鈴⿅山系の水でつくるたねや代表銘菓の「たねや本生⽺羹」とディーンが“創作活動の燃料”だと語るコーヒーを組合せています。



■たねや「本生⽺羹」と「コーヒーソース」の組み合わせ



「ディーン・フジようかん」は、北海道産小豆を使い、たねや独自の『本生製法』で作られた「たねや本生⽺羹」にディーンお好みのコーヒーをあわせます。“創作意欲の燃料”と語るインドネシア アチェ州ガヨ地区のコーヒー。

和菓子舗たねやの「たねや本生⽺羹」と「アチェ州ガヨ地区のコーヒーソース」。ディーンとたねやがお互いに大切にする素材を組み合わせた「ディーン・フジようかん」は食べ方にも一工夫。最初の一口で水⽺羹のみずみずしさを味わったあと、別添のコーヒーソースをかけることで豊かに広がるコーヒーの味をお楽しみいただけます。



■ディーンゆかりの土地「バンダ・アチェ(Banda Ache)」の特別な装い



「たねや本生⽺羹」とコーヒーソースの組合せ「ディーン・フジようかん」を包む外箱には、ディーンがコーヒーに魅了されるきっかけとなったバンダ・アチェ(Banda Ache)の地図がプリントされています。

バンダ・アチェはディーンが主演を務めた映画「海を駆ける」の撮影地。それまで嫌いだったコーヒーを好きになった、ディーンにとって ライフチェンジングで関係の深い土地。そして、ミュージシャンや俳優、映画プロデューサーなどの活動を日本、インドネシアを行き来してきたディーンならではのアイデアで、外箱にはインドネシアの国旗と日本の国旗が隠されています。



昨年 9 月に販売を行い、即日完売となった「ディーン・フジようかん」は、好評のお声に応え一度再販を行いましたが完売となりました。



今回、「DEAN FUJIOKA Live 2023 “Stars of the Lid” at 日本武道館」開催を記念し待望のアンコール販売としてご用意いただきました。ディーン・フジオカと和菓子舗たねや、それぞれの思いとこだわりを込めた特別な⽺羹をこの機会にぜひご賞味ください。



<株式会社たねや>

たねや公式ホームページ:https://taneya.jp/



<Dean Fujioka>

1980年8月19日、福島県生まれ。

2004年に香港でモデルの活動をスタート。映画「八月の物語」(05)の主演に抜擢され、俳優デビュー。2006年に台北へ拠点を移しドラマ・映画・TVCFに出演。2009年には音楽制作の拠点をジャカルタに置き、2011年から日本での活動も開始。2015年以降は東京を拠点に、アジアの縦軸で活動中。近年の主な出演作は、大河ドラマ「青天を衝け」(NHK総合ホカ)、ドラマ「パンドラの果実~科学犯罪捜査ファイル~」(日本テレビ系・Hulu)、映画「Pure Japanese」、「バスカヴィル家の犬 シャーロック劇場版」(共に'22)など。ベストアルバム「Stars of the Lid」が発売中。自身初となる日本武道館公演「DEAN FUJIOKA Live 2023 “Stars of the Lid” at 日本武道館」を9月に開催する。



リリース情報





2023 年 7 月 26 日(水)発売

DEAN FUJIOKA Best Album「Stars of the Lid」



◆数量限定“ディぐるみ”BOX(2CD+BD +着せ替えぬいぐるみ)

※アーティストオンラインショップ「A!SMART(アスマート)」独占販売

※数量限定先着予約受付となりますので、無くなり次第予約終了となります。

https://www.asmart.jp/p_90036346

品番:AZNT-74

価格:¥18,190(税込)



◆初回限定盤(2CD+BD)

価格:¥8,190(税込)

https://A-Sketch-Inc.lnk.to/DEAN_FUJIOKA_Stars_of_the_Lid_limitededition



◆通常盤(2CD only)

価格:¥4,400(税込)

https://A-Sketch-Inc.lnk.to/DEAN_FUJIOKA_Stars_of_the_Lid_CD



-----------------

◆CD収録内容

[Disc.01]

01.Final Currency

02.Neo Dimension

03.Spin The Planet

04.Plan B

05.Sukima

06.Echo (フジテレビ系 木曜劇場「モンテ・クリスト伯-華麗なる復讐-」主題歌)

07.Shelly (フジテレビ系ドラマ「シャーロック」主題歌)

08.Sayonara

09.Maybe Tomorrow(テレビ朝日系土曜ナイトドラマ「僕の初恋をキミに捧ぐ」主題歌)

10.Sweet Talk

11.History Maker 2021

12.Accidental Poet

13.Permanent Vacation HITM Ver.

14.Stars of the Lid

[Disc.02]

01.Teleportation(日本テレビ系「DayDay.」8月エンディングテーマ)

02.History In The Making

03.Runaway(フジテレビ系木曜劇場『推しの王子様』挿入歌/ FOD スピンオフドラマ「ぼくの推しは王子様」主題歌)

04.Follow Me

05.Searching For The Ghost(フジテレビ系ドラマ「シャーロック」オープニングテーマ)

06.Apple (日本テレビ×Hulu 共同製作ドラマ「パンドラの果実~科学犯罪捜査ファイル~」主題歌)

07.Scenario

08.Sakura

09.One Last Sweet Talk

10.Let it snow! (日本テレビ系日曜ドラマ「今からあなたを脅迫します」主題歌)

11.Priceless

12.History Maker(テレビアニメ「ユーリ!!! on ICE」OPテーマ)

13.Fukushima

14.My Dimension(映画「I am ICHIHASHI 逮捕されるまで 」主題歌)



◆Blu-ray収録内容

DEAN FUJIOKA FamBam Exclusive “#Confidential2022” 2022.9.20 @LINE CUBE SHIBUYA

※DEAN FUJIOKA オフィシャルファンクラブ「FamBam」会員のみ視聴できる未収録MC、及びアンコール曲「Apple」が収録されますので、予めご了承ください。

Music Clips

01. My Dimension

02. Permanent Vacation

03. Unchained Melody

04. Let it snow!

05. Echo

06. Let it snow! ~Mandarin Ver.~ (Lyric Video)

07. History Maker ~HITM Ver.~

08. Maybe Tomorrow

09. History In The Making (Lyric Video)

10. Shelly

11. Searching For The Ghost

12. Neo Dimension

13. Plan B

14. Take Over (Live Music Video)

15. Runaway

16. Fukushima (Lyric Video)

17. Sakura

18. Be Alive (Promotion Video)

19. Apple ※オフィシャルファンクラブ「FamBam」会員のみ視聴可

----------------

◆CDショップ先着予約購入特典

・A!SMART:A4クリアファイル(A!SMART ver. )

・Amazon.co.jp:A4クリアファイル(Amazon.co.jp ver.)

・タワーレコード:A4クリアファイル(タワーレコード ver.)

・楽天ブックス: アクリルキーホルダー

・一般CDショップ:A4クリアファイル(一般CDショップ ver.)

※一部のオンラインサイトやCDショップで特典が付かない場合があります。事前にご予約されるオンラインサイト/CDショップにてご確認ください。

※特典数量に限りがありますので、無くなり次第終了となります。



<特設サイトURL>

https://www.deanfujioka.net/starsofthelid



<Stars of the Lid配信URL>

https://A-Sketch-Inc.lnk.to/DEAN_FUJIOKA_Stars_of_the_Lid



ライブ情報





「DEAN FUJIOKA Live 2023 “Stars of the Lid” at 日本武道館」

2023 年 9 月 23 日(土・祝)開催予定

開場:17:00 開演:18:00

会場:日本武道館

https://l-tike.com/deanfujioka/



<最新ティザー映像>

https://youtu.be/bMkDrmN7-h0



<リリース発表 ティザー映像>

https://youtu.be/w0sdyNa3s6U



<ベストアルバム発売&日本武道館決定 ティザー映像>

https://youtu.be/6pDoLLi9qpU



