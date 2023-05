[三井不動産商業マネジメント株式会社]

三井不動産商業マネジメント株式会社(所在:東京都中央区 代表取締役社長 大林修)が運営する三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷は、レジャーも趣味も充実させアクティブなライフスタイルを叶える施設にリニューアルいたします。

また、昨年度誕生した「misato no park」が更に快適に過ごせるよう増設しパワーアップいたしました。キッチンカーが停車できるスペースを設け、その場で飲食ができ、楽しくレジャー気分を味わえる空間に生まれ変わりました。そのほか、バラエティ豊かな新規4店舗も順次オープンしてまいります。楽しいイベントやおトクなキャンペーンも開催されますので、この機会にぜひ、ららぽーと新三郷にお越しください。



本リリースの概要





ららぽーと新三郷はアウトモールとインモール併設型の施設です。本施設はアクティブなライフスタイルが叶う施設になるべく、屋外空間を持つアウトモールをより心地よく過ごせるよう、公園のように心地よい空間「misato no park」を増設いたしました。また、本リニューアルのほか、バラエティ豊かな新規店舗のオープンや楽しいイベント、お得なキャンペーンも開催いたします。

<実施内容>

■公園のように心地よい空間「misato no park」増設

■バラエティ豊かな新規4店舗 期間:2023年5月19日(金)より順次オープン

■イベント・キャンペーン情報 期間:2023年5月20日(土)~2023年6月18日(日)



公園のように心地よい空間「misato no park」増設





「公園のように気持ちいい、みんなの居場所をつくろう。」をコンセプトに、施設エントランスからステージを備える屋外広場「スカイガーデン」に至る吹き抜け通路に人工芝を敷設している「misato no park」が、南モールエントランス1.付近にも誕生しました。テーブルや椅子を新たに設置したほか、キッチンカーが停車できるスペースも新設し、お食事をレジャー気分でお楽しみいただける憩いの空間に変わりました。また、1Fポップジェット付近の芝生を増やし、公園のように気持ちよくアクティブにお遊びいただけるスペースとなっています。

















バラエティ豊かな新規4店舗





生活を豊かにする人気店舗や、アクティブなライフスタイルを実現する店舗が続々と登場いたします。





イベント情報





・アウトドア体験会:スノーピーク(期間:5月27日(土)・28日(日))

新規オープンする埼玉県初の直営店舗、「スノーピーク」が上記日程でテントやキャンプアイテムの展示などアウトドア体験会を開催!



開催場所:1F スカイガーデンみどりの広場

開催時間:10:00~17:00















キャンペーン情報





・ 三井ショッピングパークカード<<セゾン>>会員様限定ポイントアップデー

(期間:5月26日(金)~6月4日(日))

三井ショッピングパークカード<<セゾン>>会員様限定ポイントアップデーを5月26日(金)~6月4日(日)まで開催!



・ユニクロ・GU・ラウンドワン×対象飲食店舗レシートキャンペーン

(期間:5月26日(金)~6月18日(日))

ユニクロ・GU・ラウンドワン(カラオケ・スポッチャのみ)の期間中のレシートを対象飲食店舗にお持ちいただくとオトクな特典が受けられるキャンペーンを開催!さらにキッズプラザきゃらんどでも特典をご用意しております。

※ららぽーと新三郷でご購入いただいたレシートが対象となります。



※掲載内容は予告無く変更になる場合がございます。詳しくは施設のウェブサイトをご確認ください。

※画像はイメージです。



【参考情報】





・LaLaCity



当施設は、武蔵野操車場跡地約 51ha を活用した大規模複合開発「新三郷ららシティ」の中核となる商業施設として、2009 年にオープンしました。「新三郷ららシティ」は、スウェーデン生まれの家具・インテリアの「IKEA」、アメリカンスタイルの大型卸売り店「コストコホールセール」とともに、国内有数の一大商業エリアを形成しています。また、2012 年にはららぽーと新三郷アネックス棟、2014 年には駅前集合住宅が完成し、街として発展を続けており、大規模リニューアルで街の更なる発展に貢献してまいります。



・三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷



歩行者デッキでJR武蔵野線「新三郷」駅西口に直結した屋外型モールと、トップライトで自然の光をたっぷり取り入れた屋内型モールが織りなす変化に富んだ空間に、ファッションや食品、日用品などのショッピング施設から、レストランやエンターテインメント施設まで、多彩な店舗が集結。屋外型モールに設けられた直径60mの円形状テントでは、さまざまなイベントが展開されるなど、ショッピングからレジャーまで、あらゆる世代の皆さまにお楽しみいただける大型商業施設です。



・IKEA新三郷



スウェーデン発祥ホームファニシングカンパニーのイケアは、「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとし、優れたデザイン、機能性、品質、サステナビリティを兼ね備えた商品をお求めやすい価格でお届けします。IKEA新三郷は2008年にオープン。店内では9,500商品を取り扱い、家での暮らしがより快適にサステナブルになるアイデアやソリューションをご覧いただけます。またイケアレストランでは、おいしいメニューを取りそろえています。



・コストコ 新三郷 倉庫店



コストコホールセールは、高品質な優良ブランド商品をできる限りの低価格にて提供する会員制倉庫型店です。

倉庫店ならではの広い売り場に食品や日用品、家電、キャンプ用品など幅広いカテゴリーの商品が揃っていて、他のお店では味わえないショッピング体験ができます。





※掲載内容は予告無く変更になる場合がございます。詳しくは施設のウェブサイトをご確認ください。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。



