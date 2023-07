[株式会社ビーズインターナショナル]

XLARGE×PEZ コラボ商品7月28日(金)から発売





株式会社ビーズインターナショナル(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:西方雄作)が展開するストリートアパレルブランドXLARGE(エクストララージ)が、2023年7月28日(金)からストリートアートのパイオニア“PEZ(ペズ)”との限定コラボレーションアイテムを販売いたします。

また、7月22日(土)から表参道の現代アートギャラリー『AND COLLECTION』で開催されるPEZの個展会場にて、本コラボレーション商品の先行販売を行います。



今回発表するXLARGE×PEZコラボレーションでは、PEZの魚をモチーフにしたオリジナルキャラクターをXLARGEのアイコンに落とし込んだTシャツをはじめ、PEZが今回のコラボレーションのためにデザインした色彩豊かなグラフィックを使用したグラフィックTシャツやロングスリーブTシャツなど全3型をリリースいたします。



日本国内のXLARGE (※アウトレット店舗除く)、calif SHIBUYA、オフィシャルオンラインストア「calif」,「ZOZOTOWN」にて、7月28日(金)から発売開始いたします。



■XLARGE×PEZコレボレーション商品発売

発売日:2023年7月28日(金)

販売場所:XLARGE全店舗(複合店を含む)、calif SHIBUYA渋谷PARCO5階

オフィシャルオンラインストアcalif:https://calif.cc/pages/xlarge

ZOZOTOWN:https://zozo.jp/shop/xlarge/



PEZ-BCN-XLARGE(WHITE/BLACK/GREEN)¥5,500(税込み)

SIZE:S/M/L/XL



PEZ-FAMILY(WHITE/BLACK/NAVY)¥5,500(税込み)

SIZE:S/M/L/XL



PEZ ROBO DEL GORILA(WHITE/BLACK/ASH) ¥6,500(税込み)

SIZE:S/M/L/XL





■PEZ個展会場にて先行販売実施

先行販売開始日: 2023年7月22日(土)

会場:AND COLLECTION

住所:東京都渋谷区神宮前4丁目12番10号表参道ヒルズ本館B2F

営業時間:11:00~21:00(日曜日のみ11:00~20:00)

電話番号:03-6447-1775



■PEZ(ペズ)



1975年生まれ、バルセロナ出身のアーティスト。

1999年にストリートでグラフィティを描き始め、バルセロナにおけるストリートアートのパイオニアとされる。魚をモチーフとした象徴的な笑顔のキャラクターを生み出し、ポジティブな雰囲気とエネルギーに満ちたカラフルな壁画で知られている。

「Pez」は、「魚」を意味するスペイン語「El Pez」が由来。

近年はバルセロナ、パリ、ニューヨーク、マイアミ、ロサンゼルス、香港など世界の20ヶ国以上のギャラリーで展示やウォールペイントを行なっており、フランス最高峰のストリートアートオークションにも出品されている。

バンクシーが監督を務めた映画「Exit Through the gift shop」を含む、ストリートアートのドキュメンタリーに出演し、著名なストリートアート本に掲載。Adidas、Reebok、Eckoなどの大手ブランドとのコラボレーション作品も注目を浴びている。



過去の展示会実績

2023 Pop & Street - AN ANNUAL 2023 - Hidden Champion - AND COLLECTION(東京/表参道)

2021 Pez: One Smile, Many Styles - Thinkspace Projects ,Culver City(アメリカ/ロサンゼルス)

2021 El Pez Frash Exhibition - 2B Art & Toys Gallery(スペイン/マヨルカ)

2021 Pop & Street - AN ANNUAL 2021 - Hidden Champion - AND COLLECTION(東京/表参道)

2020 Happy Pop - Black Book Gallery(アメリカ/デンバー)

2020 Details - Avenue des Arts(アメリカ/ロサンゼルス)

2019 Pez: 20 Years Smiling With Friends - StolenSpace Gallery(イギリス/ロンドン)

2013 Spiral: Art of the Street - Triton Museum of Art(アメリカ/サンタクララ)



PEZアーカイブ作品







AND COLLECTION



AND COLLECTIONは世界中のアートコレクターを魅了する国内外アーティストと共に、モダンで挑戦的なスタイルの現代アートを発信するギャラリーです。革新的なアーティストと新しいアート文化を創造するため表参道に誕生しました。以来、著名アーティストと新興アーティストを共にセレクトし、ユニークで先駆けのアートを求めるコレクターやアーティストに好まれています。アートのある暮らしで楽しく刺激的な「Life and Art」を提案いたします。



住所:東京都渋谷区神宮前4丁目12番10号表参道ヒルズ本館B2F

営業時間:11:00~21:00(日曜日のみ11:00~20:00)

電話番号:03-6447-1775

URL: http://and-collection.com/





XLARGE(エクストララージ)



1991年11月、LAのヴァーモント・アヴェニューに誕生。「普段着ではなく、ファッションとして実用なウェアを表現する」というユニークな視点を提示し、MUSIC、ART、SKATEBOARDINGなどのカルチャーを融合することで、オリジナルのファッションスタイルを生み出した。現在も、設立当時の力強さを失うことなく、ストリートウェアの革新者であり、パイオニアであり続けている。

WEB:http://www.xlarge.jp

Instagram:https://www.instagram.com/xlargejp/

Twitter:http://twitter.com/xlargejp

Facebook:http://www.facebook.com/XLARGE.JP



calif SHIBUYA(カリフシブヤ)



住所:〒150-8377 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 5F

電話番号:03-6712-7167

営業時間:11:00~21:00

Instagram:https://www.instagram.com/calif_shibuya/





