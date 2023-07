[株式会社TSIホールディングス]





TSIホールディングスグループの株式会社スタージョイナス(所在地:静岡県静岡市、代表取締役社長:松下一英)が運営するセレクトショップ「FIGURE」では、アイウェア業界で30年以上のキャリアを持ち長年に渡って業界を牽引し、数ある人気ブランドのOEMを手掛けるタミー・オガラ氏によって創られるアイウェアブランド「NATIVE SONS/ネイティブサンズ」のPOP UP TOURを7月22日(土)よりスタートします。



今回のPOP UP TOURは、タミー・オガラ氏のクリエイティブな感性から生まれるこだわりのオリジナルデザインを、熟練の鯖江職人が知識と技術を落とし込み具現化した、ハンドメイドの一級品たちが一堂に会します。







POP UP TOURは7月22日(土)から7月31日(月)までFIGURE SHIZUOKA にて、8月5日(土)から8月13日(日)まではFIGURE OKINAWAにて開催され、期間中は「NATIVE SONS/ネイティブサンズ」を中心に、「JULIUS TART OPTICAL/ジュリアスタート オプティカル」「SAUVAGE/サヴァージュ」「Shady CHARACTER/シェイディー・キャラクタ ー」の計4ブランドから最新コレクションが、「FIGURE」店舗では通常営業時には揃わないボリュームでラインナップされます。







POP UP TOUR初日の7月22日(土)にはデザイナーであるタミー・オガラ氏が来店します。

プロフェッショナル視点からのセレクトやデザインの裏話など、デザイナー本人にしか聞くことのできない話題でアテンドします。

ぜひこの機会にあなたのお気に入りの 1 本を見つけてください。



イベント概要





― NATIVE SONS FIGURE POP UP TOUR ―

■FIGURE SHIZUOKA

期間:7月22日(土)~7月31日(月)

営業時間:11:00~20:00

場所 : 〒420-0035 静岡県静岡市葵区七間町 1-5 1F

電話 : 054-221-6005

公式 Instagram:https://www.instagram.com/figure_shizuoka/



■FIGURE OKINAWA

期間:8月5日(土)~8月13日(日)

営業時間:11:00~20:00

場所 : 〒900-0014 沖縄県那覇市松尾 2-1-13 琉美ギャラリア 1F

電話 : 098-917-5995

公式 Instagram:https://www.instagram.com/figure_okinawa









1999年4月、「FIGURE(フィギュア)」はクラシックスタイルとストリートカルチャーを上質なアイテムとともに伝えていくセレクトショップとして静岡市にオープン。その後2013年2月、同エリアにリニューアルオープンを果たした際には、セレクト業態4店舗を集約し、メンズ、ウイメンズブランドを取り揃え、ファッションからライフスタイルを豊かにする生活雑貨が揃う複合型ショップへと進化を遂げました。以来、ファッションの持つ自由と創造性、価値とカルチャーをお客様に伝え続けています。

そして、定期的に開催するPOPUP SHOPでは、ファッションやアート、家具、器、ボタニカル、ワークショップなど、上質さをベースに、さまざまなエッセンスを取り入れ、ジャンルレスな新しい出会いを創出。2000年9月には国内2店舗目を札幌市、そして2023年4月には沖縄県那覇市に3店舗目をオープン。地域に根差したコミュニティ店舗として、「FIGURE」の姿をアップデートし続けています。

https://figure-online.net



【本件に関する問い合わせ先】

株式会社スタージョイナス

PR担当:新酒政太朗

Mail:seitaro_shinzaka@star-j.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/18-16:16)