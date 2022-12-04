［株式会社スモールブリッジ］

日本最大級オンライン習い事「カフェトーク」が提供するオンライン対談無料配信「カフェトークシンポジウム」



90カ国以上の世界中の講師と、130カ国からレッスンを探す生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク（http://cafetalk.com/）」を運営する株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎）は、2022年12月16日(金)夜10時～（日本時間）日本語シンポジウム「日本のクリスマス・年末年始・今年の流行りについて」をオンライン無料配信いたします。











「カフェトークシンポジウム」はカフェトークでオンラインレッスンを提供する講師陣と、カフェトークスタッフが、学習方法や文化など様々なテーマについてディスカッションする様子をライブでお届けする無料コンテンツです。カフェトークでオンライン語学レッスンを受講する皆さんに大人気の無料イベントとなります。







日本のクリスマス・年末年始・今年の流行りについて

特設ページ：https://cafetalk.com/campaign/2022/symposium/japanese/december/?lang=ja

オンラインで日本語レッスンを学ぶ学習者様向けの無料配信・日本語学習コンテンツです。



2022年12月16日(金)夜10時（日本時間）

約50分 / ご視聴無料



カフェトークで人気の日本語講師、Kana.O講師（https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJwzD3WMcPKMSE_0Dw7LdzW0zMkxMokKtLUFAFyQB0o.&lang=ja）と、Chinatsu2965講師（https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJyLCsiprKoIsDAJzi8ILS418zVO0y4ItLUFAGxrCC8.&lang=ja）が「日本のクリスマス、年末年始、2022年に日本で流行ったものなど」についてお話しします。



■開催日時：2022年12月16日(金)夜10時 50分間

■視聴料金：無料 アーカイブ：Youtubeチャンネルでいつでもご視聴可能

■公式Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC9V9mk-Ovjo8ONX4-T_0FUg/

■視聴方法：カフェトークサイト内特設ページにてPC、スマートフォン、タブレットでご視聴可能

■特設ページ：https://cafetalk.com/campaign/2022/symposium/japanese/december/?lang=ja



カフェトークとは







「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、スカイプやZoomを使って、80カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。

語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ http://small-bridge.com ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



【お客様お問い合わせ先】

●お気軽にチャットでお問い合わせ：カフェトークページ右下チャットボックス



【本リリースに関するメディア関係者様お問い合わせ先】

株式会社スモールブリッジ ：永田

info@cafetalk.com







企業プレスリリース詳細へ （2022/12/04-11:46）