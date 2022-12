[合同会社ユー・エス・ジェイ]

テーマパーク史上初!※1マリオたちと“ポケモン”が、パーク中のキャラクターとともに勢ぞろいする、歴代最大級※2のパレードが誕生 “ひとりひとりが主役”になれる!“超熱狂”演出の内容公開



ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、マリオたち任天堂のゲームの仲間やパーク初登場となる“ポケモン”、世界中の人気キャラクターたちが勢ぞろいする、およそ2年半ぶりの開催となるデータイムパレード『NO LIMIT! パレード』のオープン日を2023年3月1日(水)に決定しました。これまでのパレードの概念を覆し、参加する誰もが“超熱狂”できる新パレードの詳細情報を公開いたします。













子どもから大人まで、誰もがパレードの“主役”になって“ぶっとべる”、4つの“超熱狂”演出!



『NO LIMIT! パレード』は「ぶっとべ! 全員主役の、超熱狂!」をテーマに、いままでの観覧型パレードとは異なり、誰もがパレードに参加し“主役”のような時間を過ごせる、全く新しい“超熱狂”体験が楽しめます。参加する全てのゲストの気持ちを高め、心と身体を躍動させる“NO LIMIT”なエンターテイメント演出によって、世代を問わず、あらゆるゲストが自分の殻を破って心の底から発散できる、ここだけの超元気になれる体験をお届けします。



1. テーマパーク史上初!マリオたちのフロートと“ポケモン”のフロートがひとつのパレードに登場!

世界中であらゆる世代に愛されるキャラクターが大集合、パークの歴代パレード史上最大スケールとなる!

『NO LIMIT! パレード』は、マリオたちのフロートや“ポケモン”たちのフロートが、ひとつのパレードに一斉に登場するテーマパーク史上で初めてのパレードです。さらに、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン歴代パレードで最大スケールとなるキャラクターラインナップでお届けします。イルミネーション社のミニオンや映画「SING」に登場する名シンガーたち、スヌーピーやピーナッツの仲間たち、セサミストリートやハローキティなど、世代を問わず世界中で愛される人気キャラクターが一堂に会するこの豪華なパレードは、ゲストの皆さまを虜にする“ありえない!”時間を提供します。



2. 子どもから大人まで、誰もが熱狂できるあらゆる種類のダンス・パーティ!

『NO LIMIT! パレード』では、キャラクターの世界観を表現したユニークなダンス・パーティが次々と繰り広げられます。それぞれのフロートから流れる1960年代のロックナンバーから2020年代のEDMまでの幅広いダンス・ミュージックは、あらゆる世代のゲストを最高に熱くさせ、自然と身体が躍動する熱狂のダンス・パーティに誘います。子どもから大人まで、誰もが“主役”になって楽しめる、さまざまな音楽で展開する熱狂のダンス・パーティにご期待ください。



3. ゲストを巻き込むインタラクティブ演出!パレードの“主役”になって、一体になって盛り上がる!

豪華な顔ぶれのパークの仲間たちやエンターテイナーが出演する『NO LIMIT! パレード』は、その隊列を観賞するだけでも十分な見ごたえがありますが、ゲストを巻き込むインタラクティブ演出によって、まったく新しい参加型のパレード体験を味わうことができます。パレードがルート上でストップする“超NO LIMIT! タイム”では、エンターテイナーたちがフロートを取り囲むようにとゲストに呼びかけます。ゲストたちはパレード出演者のように集まり、エンターテイナーや大好きなキャラクターたちと一体になって踊ることができ、まるでパレードの“主役”になったかのような感覚で、最高に盛り上がる瞬間を味わえます。



4. 没入感を高め、心が躍る、“NO LIMIT!”な空間演出!

『NO LIMIT! パレード』のエンターテイナーたちは、バブル(シャボン玉)を噴き出すアイテム「バブルワンド」を使って、空中さえも演出し、幻想的な空間を創り出します。ゲストたちも、このマストアイテムを使ってパレードに参加すれば、熱狂の渦の中により一層没入することができます。またそれぞれのフロートからは、キャラクターをイメージした様々なデザインのコンフェティ(紙吹雪)が舞いあがる演出も行われ、大好きなキャラクターたちの世界に包まれる高揚感が味わえます。ゲストの気持ちを一段と“はじけ”させる“NO LIMIT!”なエンターテイメント空間演出により、誰もが心から“超熱狂”することができます。



■『NO LIMIT! パレード』は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの全コーポレート・マーケティング・パートナー企業が協賛します。

■ パレードの開催は1日1回です。開催時間は日によって異なります。

■ パレードの詳細情報や観賞にあたっての注意事項は、公式WEBサイトでご確認ください。







パレードに初登場!マリオたちのフロートと“ポケモン”のフロートの情報を公開!



■世界初!※3パレードになってストリートに飛び出した、マリオたちの白熱レース!

世界初となるマリオたちによるフロートは、マリオカートの世界からそのまま飛び出したようにカートに乗ったマリオ、ルイージ、キノピオ、クッパやヨッシー、ピーチ姫たちが登場し、ストリートに現れたド迫力のレインボーロードで熱いデッドヒートを繰り広げているイメージの、圧倒的な迫力のフロートです。カラフルなリズムで豪快にダンスするクッパ7人衆や、今にも噛みついてきそうなパックンフラワーも登場し、フロートの周囲ではエンターテイナーたちが縦横無尽に駆けまわり、ゲストを熱狂させます。パレードになったマリオカートの世界に巻き込まれて、思いっきり踊って大熱狂!



■パーク初上陸!大集合したポケモンたちの熱狂パレード!

目の前に現れたポケモンたちが、ダンスミュージックにのってパークで大はしゃぎします。見上げるほどの壮大なフロートには、ド迫力で羽ばたきスモークを吐くリザードン、ノリノリで踊るピカチュウ、ポケモントレーナーとハシャぐフシギダネとゼニガメなど、さまざまなポケモンが大集合。さらに、見るものすべてを圧倒する伝説のポケモンのルギアやホウオウが、あなたの目の前までやってきます。まるで夢みたいなポケモンたちの熱狂に巻き込まれよう!



※1 遊園地・テーマパークを含む商業施設において、任天堂から「マリオ」、(株)ポケモンから「ポケモン」が同一のパレードに登場することは史上初(自社調べ)

※2 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン歴代パレードにおいて、キャラクター(造型、仮装パフォーマーを含む)のラインナップ数が最多(自社調べ)

※3 任天堂のキャラクターによるマリオカートをテーマとしたフロートは世界初(自社調べ)

※ 登場する各キャラクターはそれぞれ個別の世界観で登場します



『超元気特区長』 菅田将暉さんからのスペシャルメッセージ到着!



ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『超元気特区長』を務める菅田将暉さんより、『NO LIMIT! パレード』の魅力についてのメッセージをいただきました。



【菅田将暉さん スペシャルメッセージ】

「パレードに参加してダンス・ダンス・ダンスすれば一発で超元気になって楽しめます!かつてないほど多くのキャラクターが参加する『NO LIMIT! パレード』。ぜひ、皆さん一緒に踊りに来てください!」

※TVCM https://www.youtube.com/watch?v=DBJXPTLrc9A

【放映日】12月22日(木)から関西より順次放送開始





「NO LIMIT! パレード特別観賞エリア入場券」パレードを“確実に”楽しめる!人気フロートに囲まれる超熱狂エリア!



『NO LIMIT! パレード』を確実に楽しめる「NO LIMIT! パレード特別観賞エリア」は、マリオやポケモン、ミニオンなど人気フロートに囲まれる、ルート中でも一番の贅沢空間。超熱狂パレードをさらに熱く楽しめます。



券種名称: NO LIMIT! パレード特別観賞エリア入場券

鑑賞エリア: グラマシーパーク

販売価格: 1,300円~(1名/税込) *入場日によって、価格が異なります

販売期間: 2023年1月5日(木)より販売開始

販売場所: ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト、パークチケットブース、スタジオギフト・ウエスト、ローソン

※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください。





パレードの熱狂をさらに盛り上げるマストアイテムが新登場!「バブルワンド」







『NO LIMIT! パレード』で主役になって熱狂するために欠かせないオリジナルグッズ「バブルワンド」が新登場。ミラーボールをイメージしたデザインのワンドは先端部分から泡が噴き出し、エンターテイナーと一緒にバブルを振りまきながら踊ると、パレードの熱狂はさらに高まります。「バブルワンド」を使えば“観る”だけのパレードではなく、自らが熱狂の渦の中に入り込み、空間演出の一部となって、一層気持ちが“はじけ”て“超熱狂”できる、今までにない新しいパレード体験が楽しめます。また「バブルワンド」は様々なパーツを組み合わせることで、自分だけのオリジナルデザインにカスタマイズして楽しむことができます。パーツは後日発表しますのでご期待ください。



商品名称: バブルワンド

価格: 3,000円(税込/本体のみ)

販売場所: スペース・ファンタジー・ステーションなど





■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの衛生強化対策について

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、常にゲストの皆さまとクルーの健康と安全の確保を最優先として、国が公表している「遊園地・テーマパークにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に準拠することに加え、国内外の情勢ならびに保健行政機関と医療専門家からの指導のもと、徹底した衛生対策を講じて営業しています。今後も、新しい生活スタイルの中で、パークでの一日を安心して過ごしながら思いきり楽しみ、その体験をゲストの皆さまの明日への活力としていただける最高のテーマパーク・エンターテイメントとパーク運営を追求し、社会に貢献してまいります。

詳細は公式WEBサイト(https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/service-guide/safety)をご確認ください。

なお、人々が集まるすべての公共の場において新型コロナウイルスにさらされることは固有のリスクであり、来場中に曝露されないことを保証するものではありません。



■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルが完全所有しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。



Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2022 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

(C)2022 Pokémon. (C)1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

TM & (C) 2022 Sesame Workshop

(C) 2022 Peanuts Worldwide LLC

(C) 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ2121201

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.



