1980年代当時のスニーカーヘッズの部屋をイメージしたスペシャルルームが出現





この度、原宿から世界に発信するスニーカーショップ「atmos」は、3月26日に控えるAIR MAX 1の誕生日「AIR MAX DAY」を記念したポップアップストア「AIR MAX 1 “MAXXED OUT”」をatmos 千駄ヶ谷にて3月4日(土)からオープンいたします。



1987年3月26日、スニーカーデザイナーのティンカー・ハットフィールド(Tinker Hatfield)の手によってランニングシューズとして産声を上げると、シーンの垣根を越えて現在に至るまでのスニーカームーブをトップランナーとして牽引し、今なお圧倒的な存在感を示しているAIR MAX 1。atmosはそんなスニーカー界におけるマスターピースの誕生日を、これまでさまざまな企画で祝してきました。

そして2023年は、「HAPPY BIRTHDAY TO AIR MAX 1」と題したスペシャルサイトを公開。AIR MAX 1の歴史を紐解くと共に、「AIR MAX DAY」の前後にリリースされる5モデルにフォーカスした「atmos」オリジナルのシューティングを実施するだけでなく、リアルイベントのポップアップストア「AIR MAX 1 “MAXXED OUT”」でもアニバーサリーデイを盛り上げます。



「AIR MAX 1 “MAXXED OUT”」では、AIR MAX 1が誕生した1980年代当時のスニーカーヘッズの部屋をイメージしたスペシャルルームが出現。今回のためだけに制作されたAIR MAX仕様の什器が空間を彩り、現在購入可能なAIR MAXを展示・販売するだけでなく、過去に発売された名作モデルのアーカイブも集結。

さらに、ここでしか手に入れられないノベルティの配布やコラボレーターを招聘したアパレルカスタマイズなど、「AIR MAX DAY」に紐付いたさまざまなコンテンツをご用意しておりますので、その他の詳細につきましては、atmosの公式オンライン、各種SNSをご確認ください。



【AIR MAX 1 “MAXXED OUT” 特設サイト】

https://www.atmos-tokyo.com/lp/nike-max-day-2023







【AIR MAX 1 “MAXXED OUT” POP UP開催概要】

開催期間: 2023年3月4日(土)~3月26日(日)

営業時間: 11:00~19:00

開催場所: atmos 千駄ヶ谷(東京都渋谷区千駄ヶ谷3-16-9)





【PRODUCT】













NOW ON SALE

ITEM : NIKE AIR MAX 1 PRM

STYLE : FD5088-001

SIZE : 23cm~29cm,30cm

PRICE : ¥19,250-(税込)















3/4(SAT)RELEASE

ITEM : W NIKE AIR MAX 1 SFR

STYLE : FB5059-100

SIZE : 22.5cm~29cm

PRICE : ¥22,000-(税込)















3/11(SAT)RELEASE

ITEM : NIKE AIR MAX 1 PRM

STYLE : FB8916-100

SIZE : 23cm~29cm,30cm

PRICE : ¥19,250-(税込)















3/18(SAT)RELEASE

ITEM : NIKE AIR MAX 1 PRM

STYLE : FB8915-400

SIZE : 23cm~29cm,30cm

PRICE : ¥19,250-(税込)





【ABOUT atmos / BRAND URL : https://www.atmos-tokyo.com/】

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。



問い合わせ先

欧文 : atmos▲customer/ 和文 : アトモス▲カスタマー

TEL : 03-6629-5075

URL : http://www.atmos-tokyo.com



