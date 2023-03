[鑫三海株式会社]

家庭用蓄電システム「HOME POWER CENTER」を初出展。多くのお客様にご来場いただき誠にありがとうございました。



鑫三海株式会社(本社:大阪府堺市堺区、代表取締役:伴場 義通)は、2023年3月15日(水)~3月17日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催されたスマートエネルギー 春』に家庭用蓄電システム「HOME POWER CENTER」を出展しました。







弊社ブースでは家庭用蓄電システム「HOME POWER CENTER」について紹介し、商品サンプルの展示もおこないました。

ご来場いただいたお客様からは「家庭用蓄電システムに興味があり個人的な購入も考えている」「国家レベルでの大規模な導入も検討したい」など、さまざまなお声をいただきました。











HOME POWER CENTER(ホームパワーセンター)について







HOME POWER CENTER(ホームパワーセンター)は、ハイブリッドインバーターとバッテリーボックスで構成される家庭用蓄電システムです。インバーターもバッテリーもIP65の防水性能をもち、外壁への壁掛けにも対応。

インバーターはオフグリッドとグリッドの両対応。オフグリッドは太陽光エネルギーを電力に変えて使用することで環境にやさしく、送電線のない場所でも電力を確保することが出来るシステムです。

バッテリーボックスは一台で5kWhの容量を持ち、最大16台のパラレル接続が可能。重さも50kgと軽量化を実現しました。









出展者について



-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-

鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語(ストーリー)をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。



【会社概要】

会社名:鑫三海株式会社(SINSANKAI CO., LTD.)

代表者:代表取締役社長 伴場義通

本社:〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号

設立:2019年4月3日

事業内容:Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業

