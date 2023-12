[17LIVE株式会社]

12月31日@船橋アリーナでの年内最終ゲームで、ライバーがフリースローを披露



17LIVE株式会社(東京都港区、代表取締役:アレックス・レン、URL:https://jp.17.live/)が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」は、2023年12月31日(日)に船橋アリーナで開催されるBリーグ・千葉ジェッツの年内最後となるホームゲーム「B.LEAGUE 2023-24 SEASON 17LIVE presents 千葉ジェッツ vs 三遠ネオフェニックス」戦のオープニングセレモニーに、イチナナライバーが出演することが決定しましたので、お知らせいたします。







「17LIVE」では、すでにライブ配信を行なっているライバー(ライブ配信者)や、まだライブ配信を行なったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと、日々様々なコラボレーション企画やイベントを開催しています。

本企画は、今年大きな盛り上がりを見せた男子バスケットボール界との初のコラボ企画となり、プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1(1部)に所属し千葉県船橋市をホームタウンとする「千葉ジェッツ」の年内最終戦に参加できるイベントです。世間からの期待や注目度の高いチームや企業とのコラボレーションを通じて、日頃から「17LIVE」で活躍するライバーの方に、活躍のきっかけとなる機会を創出したいとの思いから、実施が決定いたしました。



男子バスケットボール界でも随一の人気を誇るポイントガード・富樫勇樹選手を擁する「千葉ジェッツ」は、2010年に千葉県内唯一のプロバスケットボールチームとして誕生。B.LEAGUE年間優勝1回や天皇杯優勝4回、最多連勝記録樹立(24連勝)、最高勝率樹立(53勝7敗、勝率0.883)などの数々の栄冠・記録を収めています。リーグでも屈指の人気を誇る理由は、「エンターテインメント性の高さ」と言われており、ゲームのみならず会場全体で照明・音楽などにこだわり、観客を魅了しています。



ゲーム前に実施されるオープニングセレモニーでは、2023年10月25日(水)から11月7日(火)にわたり実施した、「17LIVE」アプリ内イベント「Bリーグ!プロバスケットボールチーム 千葉ジェッツ!! 17LIVE presents ホームゲーム オープニングセレモニー出演権争奪戦!!」の上位入賞者が出演いたします。イベント1位入賞のライバー「ななち NANA」さんがオープニングセレモニーでフリースローを行うほか、会場大型ビジョンやエントランスに設置されるサイネージで放映予定の特別映像に、複数の入賞ライバーも出演し、「17LIVE」で活躍するライバーたちが当日の試合を盛り上げます。



【ライバー「ななち NANA」さんコメント】



このたび、「Bリーグ!プロバスケットボールチーム 千葉ジェッツ!! 17LIVE presents ホームゲーム オープニングセレモニー出演権争奪戦!!」 にて、総合1位を獲得させていただきました。福岡県出身で小中高とバスケットボール部だった私は、中学生の時にバスケットボールの全国大会へ出場したこともあります。今でも大好きなバスケットボールのイベントで1位になれたことを、本当に光栄に思います。応援してくださった方全員の想いを胸に、船橋アリーナのリングでフリースローを決めますので、見ていてください!!!いつもの配信と変わらない笑顔でご来場くださる皆さんと、一緒に試合を楽しみたいと思います!よろしくお願いします!

17LIVE:https://17.live/ja/profile/r/16672716



幅広い世代および全国的にも人気を誇る「千葉ジェッツ」の試合を盛り上げるイチナナライバーたちに、ぜひご注目ください。



「B.LEAGUE 2023-24 SEASON 17LIVE presents 千葉ジェッツ vs 三遠ネオフェニックス」の概要は以下の通りです。



イベント概要

イベント名:B.LEAGUE 2023-24 SEASON 17LIVE presents 千葉ジェッツ vs 三遠ネオフェニックス

開催日時:2023年12月31日(日)14:05~

(オープニングセレモニー開始時間 13:25頃 ※演出の進行状況により前後する可能性があります。)

開催場所:船橋アリーナ (住所:〒274-0063 千葉県船橋市習志野台7-5-1)

出演ライバー:ななち NANA、みく miku、生搾りヨッチ、めるみん、みゃーも

※イベントの内容は一部予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。(※)

アプリダウンロード:https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR



※ アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。



「17LIVE(イチナナ)」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE(イチナナ)」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです(2023年2月時点)。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー(配信者)とリスナー(視聴者)が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

