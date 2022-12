[合同会社ユー・エス・ジェイ]

フォージャー家の極秘ミッションに“ほんとうに”挑める作品史上初の、リアルスパイ体験!※1『SPY×FAMILY シークレット・ミッション』期間限定開催



ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、先日発表いたしました、日本が世界に誇るエンターテイメント・ブランドが集結するイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2023』(開催期間:2023年2月17日(金)~2023年7月2日(日))で、現在、幅広い層に人気で驚異のヒットを遂げている「SPY×FAMILY」との初コラボレーションがついに決定しました。作品史上初、リアルなスパイ体験ができる“謎解きラリー&ライブ・エンターテイメント・ショー”として『SPY×FAMILY シークレット・ミッション』が登場いたします。





「SPY×FAMILY」は、「少年ジャンプ+」史上において最速のコミックス発行部数記録の達成※2や、「Yahoo!検索大賞2022」にてアニメ部門1位を獲得※3、今注目の大ヒット作品です。記念すべき初のコラボレーションでは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの圧倒的なエンターテイメント・クオリティによって、「SPY×FAMILY」の魅力であるスタイリッシュでスリリングなアクションや、アットホームでハートフルなコメディ要素もあるストーリー、そして秀逸に作りこまれたキャラクターたちとその人間関係の中にどっぷりと浸り、物語の中に全身で入り込むことができます。



今回の特別なアトラクションは、作品史上初となる“謎解きラリー形式”のインタラクティブな没入エンターテイメントです。パーク内のあらゆる場所に隠された暗号をゲスト自身が解いていく謎解きラリーと、暗号を解読した方だけが体験できるライブ・エンターテイメント・ショーの異なる2つの超興奮体験を楽しめます。謎解きラリーでは、ゲスト自身が「WISE」の新人エージェントとして、実際にパークの中で知恵と工夫を駆使して暗号を解読する、リアルなスパイ体験をお楽しみいただけます。そして、その先には、冷静でスマートな「ロイド」と、とびきり愛らしい表情の「アーニャ」、人間離れしたアクションが魅力の「ヨル」を加えた“フォージャー家”が、みなさまの目の前に現れます。

作品の世界を全身で感じられる圧倒的な没入感、リアルだからこそ直に感じることができる“超興奮”、そして、その感動を共に味わった大切な仲間たちとの絆の深まりを実感できる、ここだけの体験にご期待ください。



※1 作品史上初の“謎解きラリー&ライブ・エンターテイメント・ショー”

※2 2014年より集英社が配信を開始したマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」において、コミックス第7巻の発売時点で電子版を含む累計発行部数が1,000万部を突破するのは史上初の記録

※3 2022年に前年と比べ検索数が急上昇した人物や作品、プロダクトなどをランキング形式で発表する「Yahoo!検索大賞2022」のアニメ部門1位を獲得



【アトラクション開催概要】





『SPY×FAMILY シークレット・ミッション』



ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに初登場する『SPY×FAMILY シークレット・ミッション』は、“ほんとうの”スパイ体験が楽しめる作品史上初の“謎解きラリー&ライブ・エンターテイメント・ショー”です。

ゲストは秘密組織である「WISE」の新人エージェントとして、オペレーション<梟 (ストリクス)>に繋がる、フォージャー家との極秘ミッションに挑戦します。スパイさながらの創意工夫を存分に発揮し、パーク内に隠された暗号を解読しなければなりません。そして見事、暗号を解読することができた新人エージェントには、「ロイド」からの特別な最重要ミッションである、ライブ・エンターテイメント・ショーへの参加が認められます。この最重要ミッションには、冷静かつスマートな「ロイド」、好奇心旺盛で愛くるしい「アーニャ」、そしてダイナミックで人間離れしたアクションシーンを見せる「ヨル」が目の前に現れることで、作品の世界への没入体験に大興奮できます。

パーク内に隠されたミッションに挑むリアルなスパイ体験と、作品の世界に誘うハイクオリティのライブ・エンターテイメント・ショーが楽しめる、ここだけの「SPY×FAMILY」の世界をお楽しみください。



【開催施設】パーク・ワイド

【アトラクション形式】謎解きラリー&ライブ・エンターテイメント・ショー

【受付場所】パレスシアター













『ユニバーサル・クールジャパン 2023』 世界的エンターテイメント・ブランド 全3作品が集結!



『ユニバーサル・クールジャパン 2023』は、今年も世界的な大人気エンターテイメント・ブランドの作品世界を超リアルに再現し、デジタルコンテンツにはない全身を突き抜けるような、五感に直接届く強烈な刺激体験が味わえるプログラムを取り揃えて、ここだけの超興奮体験をお届けします。

また完全オリジナルストーリーを楽しめる全てのアトラクションは、鑑賞するだけではなく、自らの頭脳や身体をフル活用してミッションの 遂行を楽しむことができるプログラムとなっており、より深い没入体験や大切な仲間たちとの一体感が深まります。

ここだけの超リアルで“ぶっとんだ体験”をお楽しみください。













■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの衛生強化対策について

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、常にゲストの皆さまとクルーの健康と安全の確保を最優先として、国が公表している「遊園地・テーマパークにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に準拠することに加え、国内外の情勢ならびに保健行政機関と医療専門家からの指導のもと、徹底した衛生対策を講じて営業しています。今後も、新しい生活スタイルの中で、パークでの一日を安心して過ごしながら思いきり楽しみ、その体験をゲストの皆さまの明日への活力としていただける最高のテーマパーク・エンターテイメントとパーク運営を追求し、社会に貢献してまいります。

詳細は公式WEBサイト(https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/service-guide/safety)をご確認ください。

なお、人々が集まるすべての公共の場において新型コロナウイルスにさらされることは固有のリスクであり、来場中に曝露されないことを保証するものではありません。



■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルが完全所有しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界に おける一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を 破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。



