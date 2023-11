[株式会社東急レクリエーション]

坂道シリーズ3グループ・東急歌舞伎町タワー全館ジャック企画『新参者 in TOKYU KABUKICHO TOWER』 全日程9階全シアター貸切!ファンだけの上質な空間で“好きを極める”



株式会社東急レクリエーション(本社:東京都渋谷区、社長:菅野信三)は、2023年4月14日(金)に開業した「東急歌舞伎町タワー」内に位置する「109シネマズプレミアム新宿」で、乃木坂46 五期生/櫻坂46 三期生/日向坂46 四期生との“好きを極める”東急歌舞伎町タワー全館ジャック企画「新参者 in TOKYU KABUKICHO TOWER」の施策の一つとして、「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」の最終公演ライブビューイングの実施を発表しておりましたが、この度、ライブビューイング実施日の追加とその他詳細が決定いたしました。







(C)乃木坂46LLC (C)Seed & FlowerLLC.



『新参者 in TOKYU KABUKICHO TOWER』 とは





◆坂道シリーズ3グループの新参者による、ライブ公演×館内コラボレーション

坂道グループの新参者(乃木坂46 五期生、櫻坂46 三期生、日向坂46 四期生)と歌舞伎町の新参者「東急歌舞伎町タワー」のコラボレーション企画。

2022年2月1日、乃木坂46に「五期生」が加入、同年9月21日には日向坂46に「四期生」が加入、2023年1月5日には櫻坂46に「三期生」が加入し、さらに同年4月14日には東急歌舞伎町タワ

ーが誕生しました。2023年10月、これからの時代を担う“新参者”たちがまちの“新参者”である東急歌舞伎町タワーに集結します。各グループによるライブ公演を中心に、本施設全体を通して坂道シリーズ3グループを視覚で、聴覚で、ときには味覚で楽しむ体験をご提供します。

本施策を通じて、歌舞伎町の新参者である東急歌舞伎町タワーは、坂道シリーズ3グループの新参者たちの魅力をさまざまな角度からお愉しみいただくことのできる“好きを極める”場所となることを目指します。



オフィシャルサイト:https://www.tokyu-kabukicho-tower.jp/shinzanmono/



「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」ライブビューイング 開催概要





各グループの一部日程の公演のライブビューイング応援上映を、109シネマズプレミアム新宿にて実施します。





◆日程

乃木坂46 五期生

【追加】11月27日(月)夜公演 18:30開演

12月3日 (日)最終公演 18:00開演

櫻坂46 三期生

【追加】11月12日(日)夜公演 18:00開演

12月2日 (土)最終公演 18:00開演

日向坂46 四期生

【追加】11月18日(土)夜公演 18:00開演

11月30日(木)最終公演 18:30開演



◆会場 ※全日程共通

シアター1、シアター2、シアター3、シアター4 (C)乃木坂46LLC (C)Seed & FlowerLLC.



◆チケット販売スケジュール

各公演の5日前の0時~109シネマズホームページにて販売します。

11月12日(日)櫻坂46公演 ⇒11月7日 (火)0時(=11月6日 (月)24時)より販売

11月18日(土)日向坂46公演 ⇒11月13日(月)0時(=11月12日(日)24時)より販売

11月27日(月)乃木坂46公演 ⇒11月22日(水)0時(=11月21日(火)24時)より販売

11月30日(木)日向坂46公演 ⇒11月25日(土)0時(=11月24日(金)24時)より販売

12月2日 (土)櫻坂46公演 ⇒11月27日(月)0時(=11月26日(日)24時)より販売

12月3日 (日)乃木坂46公演 ⇒11月28日(火)0時(=11月27日(月)24時)より販売



※先着順のため、予定枚数終了次第、販売終了となります。

※連日、午前3時~午前6時まではメンテナンスのためチケットをお買い求めいただけません。

※いかなる理由であっても、チケットの変更・キャンセルは致しかねます。



◆料金 ※全日程共通

プレミアムシートCLASS S 7,000円(税込)

プレミアムシートCLASS A 6,000円(税込)

※9Fメインラウンジに開演1時間前からご入場いただけます。

※本チケット金額にはウェルカムコンセッション(ソフトドリンク・ポップコーン)含むサービス料金

を含みます。

※プレミアムラウンジOVERTUREのサービスは対象外となります。



詳細については以下よりご確認ください。

https://109cinemas.net/premiumshinjuku/news/7636.html



チケットご購入方法・ご利用方法については以下よりご確認ください。

https://109cinemas.net/tickets/howto/



109シネマズプレミアム新宿とは





東京都新宿区に2023年4月14日(金)に開業した「東急歌舞伎町タワー」9F・10Fに位置する“109シネマズ”の新ブランドです。全席が一般的なシネコンの最大約2.3倍の大きさのプレミアムシートで、全シアターに坂本龍一氏が監修した極限までリアルな音を追求した音響システム「SAION-SR EDITION-」が搭載されています。また、上映1時間前からチケットを購入した方のみが入れるラウンジが利用できるほか、ポップコーンとドリンクが鑑賞前おかわり自由の「WELCOME CONCESSION」、ジャパニーズウイスキーやこだわりのフードを揃えた「THE BAR」もお楽しみいただけます。

ここにしかない上質な鑑賞環境とおもてなしを提供し、これまでの常識を覆す“感性を開く映画館”として、非日常世界への没入体験をお届けします。





リンク一覧





・109シネマズプレミアム新宿HP: https://109cinemas.net/premiumshinjuku/

・109シネマズプレミアム新宿X(旧Twitter):https://twitter.com/109_PREMIUM_SJ

・109シネマズプレミアム新宿Instagram:https://www.instagram.com/109cinemas_premium/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/04-15:16)