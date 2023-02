[Foot Locker atmos Japan合同会社]







NIKEの人気アパレルコレクションの”CIRCA”の新作が2/26(日)に登場します。1996年に発足されたWOMEN‘S NBAからインスパイアを受けて出来上がったスウェットセットアップはオーバーサイズシルエットを好んだ時代を彷彿させるデザイン。そして、太めのシルエットで ソフトなサテン生地のパンツは美しいラインでスタイルアップ効果もあり、サイドのスナップをアレンジすることで今っぽい肌見せや動きのあるスタイルが完成します。

atmos pinkではこのシルエットを生かしてDANCEシーンでのオン・オフのスタイルを表現。モデルには、昨年行われたatmos pinkとRIEHATAが主催したダンスオーディション“MORE THAN EVER”優勝者メンバーからビジュアルに起用し、リアルなShootingに! ステージに向けてのレッスンでは、心地いいボディでリラックスした雰囲気とラフさ、ほど良い抜け感のあるスタイルで。本番ではかっこいいストリートスタイルにレッスンを重ねてきた”努力と”自信” というエッセンスをプラスすることで一気にあなただけのステージ衣装へと表情を変えます。 ファッション感のあるデザインはもちろんのことデイリーのスタイリングとも相性抜群です♪

【PRODUCT】











STYLE NAME : AS W NSW CRC96 FLC HOODIE

STYLE NO’ : DV8087-010/051

SIZE : S,M,L,XL

PRICE : ¥15,400(in tax)













STYLE NAME : AS W NSW CRC96 HR BREAKAWAY P

STYLE NO’ : DV8089-010/051

SIZE : S,M,L

PRICE : ¥12,100(in tax)













STYLE NAME : AS W NSW CRC96 HR FLC PANT

STYLE NO’ : DV8093-010/104

SIZE : S,M,L

PRICE : ¥13,200(in tax)



展開店舗 : atmos pink , atmos各店 / atmos pink , atmos Online store





















ABOUT atmos pink / SHOP URL : https://www.atmos-pink.com/

東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信し続けるショップatmosより、新たな業態となる女性の為のスポーツミックススタイルを提案するコンセプトショップ。<Pinks, Go ahead :レディーたち、前に進もうよ。毎日をポジティブに大好きな自分のために。体を動かそうよ。音楽を楽しもうよ。アートなことしようよ。ファッションを楽しもうよ。新しいこと発見しよう!>を コンセプトに、スニーカーカルチャーをファッションにPinksの日常を表現します。ナショナルブランドのスニーカーはもちろん、スポーツファッションをデイリーに着こなせるようオリジナルアパレルを展開し、スニーカーと合わせたスポーツミックススタイルを提案します。



読者様 問い合わせ先

欧文 : atmos pink customer

和文 : アトモス ピンク カスタマー

TEL : 03-6419-7170

URL : http://www.atmos-pink.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/23-10:45)