株式会社eiicon(エイコン 本社所在地:東京都港区虎ノ門、代表取締役社長:中村 亜由子、以下「eiicon」)が運営する日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA(アウバ)」は、2023年12月、AUBAへの累計登録社数が30,000社を突破したことをお知らせいたします。









□”Innovation as a Service(新規事業を意図的に生み出す)”プラットフォーム「AUBA」

2017年2月24日、「オープンイノベーションに特化したパートナーを探すことができるプラットフォーム」として、市場の拡大と、誰もが提携パートナーと出会える場を目指し誕生した「AUBA(開始時のサービス名:eiicon(エイコン))」。

AUBAを運営するeiiconでは、これまで、オープンイノベーションにチャレンジする企業や団体、地域産業の活性を目指す官公庁や自治体へのコンサルティング支援など、オープンイノベーションへのニーズとともにサービスを拡充。

2023年4月、それまでの運営会社 パーソルイノベーション株式会社よりMBOを実施。新会社 株式会社eiicon として事業を加速・成長。

さらに2023年10月には、”Innovation as a Service(新規事業を意図的に生み出す)”として進化。

マイルストン策定や自社の課題を整理し社外に見やすく掲示させるための新機能を追加。オープンイノベーション市場全体の裾野を拡げるサービス提供を継続し、このたび、累計登録社数が30,000社を突破いたしました。





■Innovation as a Service機能一部抜粋

事業化マイルストーンの策定





累計3万社との企業マッチング



事業化進捗管理





事業化アクション管理





□オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」これまでの歩み







■eiicon 概要

会社名:株式会社eiicon

本社所在地:東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー5階

代表者:代表取締役社長 中村 亜由子

設立日:2023年4月3日

事業内容:オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーションに特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。



・オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」: https://auba.eiicon.net/

「価値ある出会いが未来を創る」をテーマに、オープンイノベーションのパートナーを探すことができる、ビジネスマッチングプラットフォーム。登録数30,000社。課題・事業成長に必要なリソースなど自社情報を登録、相互に発信し、企業の新たなつながりを実現・サポートします。

・AUBA Enterprise:

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポートします。

・メディア「TOMORUBA」: https://tomoruba.eiicon.net/

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信しています。



2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。 https://service-award.jp/result04.html

2023年2月には、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム/団体とパートナー企業とのマッチング、共創創出など、一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞しました。 https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html





※オープンイノベーション:

2003年(米)ヘンリー W. チェスブロウが提唱した、「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。





