第一弾はプロ野球・福岡ソフトバンクホークスとのコラボレーションを実現!!



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社の運営する「HATTRICK」が、連載開始40周年をむかえた漫画「北斗の拳」との共同企画を開始することをお知らせいたします。

そして、本企画の第一弾として、プロ野球・福岡ソフトバンクホークスと「北斗の拳」のコラボレーショングッズオークションを実施いたします。







2023年は、福岡ソフトバンクホークスにとってもアニバーサリーイヤー





1983年、原作の武論尊氏と、漫画の原哲夫氏から生まれた「北斗の拳」は、全世界で1億部超の発行部数を誇る超名作漫画となり、連載40周年を迎えた今も多くの人々に愛され続けています。

この度HATTRICKでは、「北斗の拳」の連載開始40周年を記念し、共同企画を開始。

2023年は、福岡ソフトバンクホークスにとっても球団創設85周年&ドーム開業30周年という特別な1年であることから、第一弾としてプロ野球・福岡ソフトバンクホークスとのコラボレーションが実現しました。

両者の周年を祝し、北斗の拳と福岡ソフトバンクホークスのスペシャルコラボオークションを開催いたします。



ノーヒットノーラン達成時、あの2人が着用していたユニフォームもセットで出品!





今回のオークションでは、「北斗の拳」と福岡ソフトバンクホークスのコラボタオルに加え、記念すべき偉業を成し遂げた2名の選手が実際に着用したユニフォームをセットで出品いたします。

2023年8月18日(金)、本拠地 福岡PayPayドームで行われた埼玉西武ライオンズ戦で史上88人目(99回目)となるノーヒットノーランを達成した石川柊太投手とその試合バッテリーを組んだ甲斐拓也選手。この2名の選手が使用したユニフォームに直筆サインを入れてお届けします。

また、子どもたちへ明るい未来を届けるという想いのもと、今回の収益は北斗の拳、福岡ソフトバンクホークスを通じて全額寄付させていただきます。



北斗の拳と福岡ソフトバンクホークス スペシャルコラボオークション 概要





・開催日時:2023年10月28日(土)18:00 ~ 11月5日(日)22:00

・出品商品:背番号29・石川柊太投手:北斗の拳コラボタオル+ユニフォーム(実使用・直筆サイン入り)

背番号19・甲斐拓也選手:北斗の拳コラボタオル+ユニフォーム(実使用・直筆サイン入り)

・オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/1192



HATTRICKについて





バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。

・HATTRICK Auction:https://auction.hattrick.world/

・HATTRICK Members:https://members.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・X(旧Twitter):https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)



■バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270/https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



