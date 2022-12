[株式会社セキド]

クアッドベイヤー配列の 1/1.3型CMOSセンサー、f/1.7のカメラを搭載し、最大 51分フライト可能なモバイルドローンの決定版



日本初のDJI正規販売代理店である株式会社セキド(本社:東京都港区、代表取締役:大下貴之)では、2022年12月9日に発表された超小型空撮ドローン「DJI MINI 3(ディージェイアイ ミニ スリー)」の販売/先行予約を開始いたしました。折りたたみ設計で重量 249g以下の手のひらサイズで携帯性抜群の DJI Mini 3 は、最新の映像技術を採用した 1/1.3型CMOSセンサー、4K/30fps/12MP対応カメラを搭載し、何気ない日常から週末のレジャー、出会いを楽しむロードトリップまで、すべての瞬間をとっておきの映像で記録します。また、高画質空撮に欠かせないメーカー推奨の microSDカードが付いたお買い得なセキドオリジナルセットも同時発売いたします。

DJI Mini 3 Pro から必要な機能を絞り込んで約30%価格を抑えた DJI Mini 2 の正常進化版で、ドローン空撮を始めてみたいという初心者から、もっと手軽に撮れるサブ機をお探しの方まで、幅広い方におすすめのドローンです。













DJI Mini 3 - 飛び上がる楽しさ、無限大



コンパクトで超軽量なカメラドローン DJI Mini 3 は、どんな冒険にも気軽に持ち出せます。バッテリー駆動時間がさらに長くなり、4K HDR動画も撮影可能。 細部まで鮮明に、ありのままの色合いを撮影します。SNSにぴったりな縦向き撮影や最大 60度の上向き撮影を使えば、魅力的な映像も撮影できます。 バッテリーをはじめ DJI Mini 3 Pro と共通のアクセサリーも多く、ダウンプライスした Mini 3 は「SNS専用サブ機」としての導入もおすすめです!









バッテリー1本あたりのフライト時間は付属の標準バッテリーが最大 38分、オプションのインテリジェント フライトバッテリーPlus なら最大 51分までたっぷり撮影可能です。アプリ画面をタップするだけで自動飛行によるプロのような空撮も簡単です。



DJI Mini 3 は、もっと手軽に、もっと自由にドローン空撮を楽しみたい方にぴったりな、携帯性と機能、価格のバランスを高いレベルで実現した「みんなのドローン」です。









●DJI Mini 3 商品一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2803581







DJI Mini 3 の特徴



「いつでも最高の瞬間を捉えよう」

折りたたみ設計で重量 249 g以下。バッグやポケットに携帯して、日常に潜む小さな冒険も空から映像に収めましょう。







「ぐーんと長くなった飛行時間」

バッテリー残量を心配する必要がないので、自信を持って思いっきり飛ばせます。付属する標準版のインテリジェント フライトバッテリーでは最大 38分の飛行時間を実現します。もっと長く飛ばしたい人にはインテリジェント フライトバッテリーPlusがおすすめ。最大で51分までたっぷりフライトできます。







「思い通りの鮮明な映像でありのままの色合いを、空から撮影」

4K HDR動画で、昼夜問わず、ありのままの色合いを捉えます。DJI Mini 3 のカメラはデュアルネイティブISO技術やチップレベルでの HDR技術を採用した 1/1.3インチの CMOSセンサーを搭載しています。日中の撮影では、明暗部のわずかなディテールまで捉えるため、映像に奥行きが生まれます。夜になっても、細部までクリアに、鮮明な色合いで捉えることができます。(夜間飛行については、ご利用になる国・地域の法律と規制に必ず従ってください)



「ディテールで、差をつけよう」

カメラの絞り値は f/1.7を誇り、クアッドベイヤー配列技術を採用し、4つの画素を1つにすることでピクセルサイズ 2.4μmという大きさを実現。低照度環境でも細部までクリアに捉え、高品質の映像を撮影します。また、4倍ズームを使えば、撮影前にあらかじめ離れたところから撮影場所を確認することもできます。









「真の縦向き撮影」

大きな樹木やそそり立つ崖、ほとばしる滝などダイナミックな自然を撮影する時でも、対象をすべてフレームに収めて、インパクトのある映像を撮影しましょう。画期的なジンバル設計でカメラの傾斜角度が大きくなり、縦向き撮影にも素早く切り替えられるので、SNSに投稿したくなるようなポップな映像を簡単に撮影できます。





「最小限の操作で、最大限のインパクトを」

クイックショット機能を使えば、タップ操作だけで「ドローニー」「サークル」「ヘリックス」「ロケット」「ブーメラン」といった様々なパターンで自動飛行させ、高度な技術を要する映像を簡単に撮影できます。クイック転送機能を使えば、撮影した映像をお使いのスマートフォンにすばやく転送、保存や共有も簡単です。







DJI Mini 3 詳細/購入



・【先行予約】DJI Mini 3 Fly More Combo Plus(DJI RC付属)【賠償責任保険付】

税込 132,990円 会員登録で1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=171853862





高画質な空撮が手軽に楽しめるディスプレイ内蔵の送信機「DJI RC」が付いた DJI Mini 3 に、予備の「インテリジェント フライトバッテリー Plus」(2本)、2WAY 充電ハブ、ショルダーバッグ、予備プロペラ(3組)を合わせたセットです。充実したセット内容で、DJI Mini 3 での空撮が満喫できます。





・【先行予約】DJI Mini 3 Fly More Combo Plus(DJI RC付属)+microSDカード[128GB]【賠償責任保険付】

税込 134,200円[4,290円OFF] 会員登録でさらに1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=171855365





Fly More Combo Plus(DJI RC付属) に 4K動画撮影でも安心なメーカー推奨の大容量 microSDカードを合わせた 4,290円お得なセキドオリジナルセットです。スマートフォンやSDカードの相性を気にすることなく空撮が始められるので、初心者の方にもおすすめです。





・【先行予約】DJI Mini 3 Fly More Combo Plus(DJI RC-N1付属)【賠償責任保険付】

税込 115,170円 会員登録で1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=171853823





お持ちのスマートフォンを取り付けて操縦できる送信機「DJI RC-N1」が付いた DJI Mini 3 に、予備の「インテリジェント フライトバッテリー Plus」(2本)、2WAY 充電ハブ、ショルダーバッグ、予備プロペラ(3組)を合わせたセットです。初期費用を抑えて DJI Mini 3 での空撮が楽しみたい方におすすめです。





・【先行予約】DJI Mini 3 Fly More Combo Plus(DJI RC-N1付属)+microSDカード[128GB]【賠償責任保険付】

税込 116,600円[4,070円OFF] 会員登録でさらに1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=171855327





Fly More Combo Plus(DJI RC-N1付属) に 4K動画撮影でも安心なメーカー推奨の大容量 microSDカードを合わせた 4,290円お得なセキドオリジナルセットです。初期費用を抑えて長時間の空撮を楽しみたい方におすすめです。





・【先行予約】DJI Mini 3(DJI RC付属)【賠償責任保険付】

税込 97,570円 会員登録で1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=171853558





高画質な空撮が手軽に楽しめるディスプレイ内蔵の送信機「DJI RC」が付属する DJI Mini 3 の基本セットです。スマートフォンの準備やバッテリー残量などを気にすること無く、最大700ニトの明るい画面で撮影や操作が可能です。





・【先行予約】DJI Mini 3(DJI RC-N1付属)【賠償責任保険付】

税込 79,750円 会員登録で1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=171852819



お持ちのスマートフォンを取り付けて操縦できる送信機「DJI RC-N1」が付属する DJI Mini 3 の基本セットです。もっともシンプルな構成で DJI Mini 3 での空撮を始めたい方におすすめです。





ドローンの選び方や最新ドローンの特徴、仕事で使うメリットがわかる無料セミナー/イベント開催中







セキドでは、はじめてのドローン選びや最新モデルの特徴、業務で使う効果やメリットをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。DJI認定ストアのスタッフや豊富な導入実績を持つドローンのプロが、ドローンに対する疑問や不安をわかりやすく解決します。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。



・今後開催予定の無料セミナー/イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470





【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、現在は東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県博多市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、次世代農業関連技術・製品の研究・開発を進めています。

また、これまで1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ21,000名以上のお客様にご参加頂いております。



【セキドオンラインストア】

https://sekido-rc.com/



【DJI認定ストア 東京虎ノ門】

https://sekidocorp.com/toranomon/



【DJI認定ストア 福岡博多】

https://sekidocorp.com/hakata/



