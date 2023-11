[マテル・インターナショナル株式会社]

イオンリテール*・イオン東北・イオン北海道・イオン九州**にて11月10日より限定発売開始!







(C) Disney

世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人であるマテル・インターナショナル株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:石井恵三)は、「アナと雪の女王 エルサとアレンデールのおしろ」を11月10日よりイオンリテール・イオン東北・イオン北海道・イオン九州*にて限定発売いたします。

*東北を除く、本州・四国の店舗

**一部お取り扱いのない店舗もございます

動画URL:https://youtu.be/OXFSLT39_PU







【アナと雪の女王 エルサとアレンデールのおしろ 詳細】







ディズニー映画『アナと雪の女王』にインスパイヤされた高さ60cm以上あるエルサのアレンデール城のセットで、エルサドールと可愛い小物が15個含まれています。収納付きのドレッサー、ドレッサーを下げるとベッドルーム、エルサの豪華なイスと暖炉のある部屋、テーブルやケーキの小物がついているダイニングルーム、の4つのプレイエリアがあります。アレンデールのお城は折りたたむことができ、取っ手も付いているので、お片付けや持ち運びも簡単です。









(C) Disney

<商品概要>

発売日 :11月10 日(金)より発売

対象年齢 :3才以上

サイズ(cm) :W 53.4×D 13.0×H 35.7 ※パッケージサイズ

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

URL :https://mattel.co.jp/toys/disney_princess/frozen/?id=16931







マテル社について





マテル(Mattel)グループは、玩具およびファミリー向け製品のデザイン、製造、マーケティングにおける世界的リーディング企業です。マテル社のベストセラー・ブランドとして、史上最も有名なファッションドールバービー(Barbie(R))のほか、ホットウィール(Hot Wheels(R))、きかんしゃトーマス(Thomas & Friends(R))、フィッシャープライス(Fisher-Price(R))、メガブロック(MEGA(R) BLOKS)に加え、様々なエンターテイメントから着想を得た玩具ラインがあります。マテル社は、2015年に『Ethisphere Magazine』の「World’s Most Ethical Companies(世界で最も倫理的な企業)」に選ばれ、2014年に『Corporate Responsibility Magazine』の「100 Best Corporate Citizens」で第5位に選ばれています。全世界の事業を統括する本社をカリフォルニア州エルセグンドに置くマテル・グループは、150以上の国で製品を販売しています。

公式サイト:http://www.mattel.co.jp/



