2022年12月26日(月)~2023年1月31日(火)の間、原宿エリアにて開催される占いイベント「原宿初詣LUCKY NEW YEAR 2023(https://uranaifes.com/harajukuhatsumoude2023)」の「開運グルメ」が決定しました。

イベント参加の各店舗では、2023年の開運カラー&食材、形を使用した新年にふさわしいオリジナルメニューを期間限定でお楽しみいただけます。







▼ 「原宿初詣LUCKY NEW YEAR 2023」で食べられる「 開運グルメ」とは

「原宿初詣LUCKY NEW YEAR 2023」の参加各店舗で食べられる「開運グルメ」は、「突然ですが占ってもいいですか(フジテレビ)」の出演をはじめ、各メディアで人気を誇る琉球風水志シウマさんが素材監修した2023年の開運フード&ドリンクです。

各店舗で用意されたオリジナルメニューは全部で10種類。2023年開運したいあなたは、食べ逃さないよう全制覇を目指してみては!?





開催場所:原宿エリアの各店舗

開催日:2022年12月26日(月)~2023年1月31日(火)*営業時間は店舗による

公式サイト:https://uranaifes.com/harajukuhatsumoude2023



【2023年の開運グルメメニューご紹介】

1.ラッキーカマンベールベーコンバーガー





人気のカマンベールベーコンバーガーに2023年の開運フード・アボカドをトッピング。ジューシーでクリーミーな至福のコンボ。

・提供店舗:SanFrancisco Peaks(https://www.instagram.com/sanfranciscopeaks_restaurant/)



2.ラッキーメロンクリームソーダ





オレンジがアクセントのメロンソーダ。2023年の開運フードアボカドを使ったバーガーと一緒に食べるとさらに運気アップ!

・提供店舗:Hohokam DINER(https://hohokamdiner.com/)



3.炙りチーズの塩麹プルドポークライス





2023年の開運カラー&食材をふんだんに使った一品。長時間麹に漬け込んだお肉がジューシーで、バランスもよく健康に◎

・提供店舗:ボンズダイナー(https://gh03701.gorp.jp/)



4.ラッキーマカロン・オレンジゼリー・開運だんご





2023年のラッキーカラー、グリーン・ピンク・オレンジを取り入れたポップで可愛いスイーツたち!運気も気分も上げていこう!

・提供店舗:カフェロンロン(https://cafe-ronron.com/)



5.ベジバナナスムージー





青葉の食物繊維と米麹がたっぷりで腸活・デトックスにオススメ!クリーミーで自然の甘さが美味しい一杯。



6.ホッとみかんスムージー&ホッとベリースムージー





搾りたてのフルーツ×米麹の甘酒のスムージー。酵素、食物繊維、ビタミンがたっぷり摂れる寒い日に嬉しい一杯。

・提供店舗:plus one(https://freshcompany.online/)

7.チョコレートサンド・ビーツクッキー





無添加ヴィーガン・グルテンフリーのビーツクッキーでチョコを挟みました。罪悪感なく召し上がっていただけます。

・提供店舗:美腸活 CAFE & GROCERY L for You AOYAMA(https://lforyou.tokyo)



▼占い師ご紹介







【シウマ】

沖縄県生まれ。風水師の母の影響で、大学時代から姓名判断や九星気学を研究し始める。23歳の時に姓名判断、数秘をベースにしたオリジナル占術「数意学」を確立させる。その後、琉球王国時代に中国から伝わり生まれた「琉球風水」と「数意学」を用いた鑑定が、驚異的な的中率を誇り、大変人気の占い師となる。現在までに延べ5万人余りを鑑定。これまでテレビ、ラジオ、雑誌など幅広いメディアに出演しており、現在フジテレビ「突然ですが占ってもいいですか?」のレギュラー占い師として出演し、大活躍中。





▼「原宿初詣LUCKY NEW YEAR 2023」とは

2017年より日本最大級の占いイベント「占いフェス」を運営する株式会社ザッパラスが発起人となり、原宿を拠点とする企業や店舗の参加を募り実現した、原宿の街を会場としたイベントです。参加企業や店舗は「開運」をテーマにしたサービスやコンテンツを提供し、新年の幸運を願って初詣がてら原宿を訪れる方々にパワースポット・原宿を楽しんでいただけることを目指します。



▼公式SNS情報

最新情報は「原宿初詣」公式LINEアカウントで配信中!

・原宿初詣 LUCKY NEW YEAR 2023



LINE公式アカウント:https://lin.ee/14gUGYz

・「占いフェス」公式SNS

Twitter:https://twitter.com/uranaifes

Instagram:https://www.instagram.com/uranaifes



■ イベント概要







やむを得ない事情や主催者側の都合により、当日のイベント内容が変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■株式会社ザッパラス

モバイルコンテンツ黎明期に占いコンテンツ市場を確立し、その後東証一部(現東証スタンダード市場)上場にまで成長。現在、国内のみならず米国でも最大規模の占いメディア「tarot.com」などを運営し、占いコンテンツ市場シェア世界No.1。また、エル・オンライン、エル・ガール、25ans(ヴァンサンカン)オンライン、SPUR.JP、Marisol ONLINEほか、

女性雑誌、Webメディアを中心に占いコンテンツを提供中。

2017年からリアルイベント「占いフェス(https://uranaifes.com/)」の企画運営、動画事業、VR/AR事業「タロットVR(https://www.tyffonium.com/attraction/tarotvr.html)」も展開。



