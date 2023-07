[株式会社高島屋]

7月19日(水)→25日(火)

新宿高島屋 地下1階食料品フロア

タカシマヤタイムズスクエア 12~14階 レストランズパーク





地球環境や社会問題に配慮し、持続可能な食料生産や消費を目指して次々と生まれている「サステナブル(持続可能な)フード」が、いま注目されています。



そこで、新宿高島屋では、私たちの「食」の10年後を考えていきたいという想いで、さまざまなサステナブルフードをご紹介するイベントを初めて開催いたします。



7月19日(水)から25日(火)までの1週間、地下1階食料品フロア、12・13・14階レストランズパークにてサステナブルフードを使った商品や料理を販売・提供するとともに、7月22日(土)・23日(日)の2日間、サステナブルフードを使った料理教室を実施いたします。

※料理教室のイベントは完全予約制で、7月12日(水)午前10時30分よりご予約を承ります。





地下1階 惣菜・和菓子ブランド×サステナブルフードのコラボ商品(一例)







[サンドイッチハウス メルヘン]

瀬戸内レモンのフラワーパック

(1パック)756円

瀬戸内レモンジュースを加えた爽やかな生クリームに、<アイコニックステージ>のエディブルフラワーをトッピングしました。

※新宿高島屋限定







[丸三老舗]

純米団子NEXTカルビ肉味噌風

(1本)216円

茨城県産コシヒカリがしっかり味わえる純米団子に、<NEXT MEATS>の大豆由来のカルビを使った甘辛の味噌ダレをたっぷりまとわせました。

※新宿高島屋限定







[皇朝]

大豆ミートの汁なし担担麺

(1食)780円

肉味噌に<NEXT MEATS>の大豆由来の挽肉を使用。ザーサイや椎茸、生姜、玉ねぎなど、さまざまな食感も楽しい、夏におすすめの一品です。







[アヴァンセ]

NEXTハラミ串カツ

(1串)206円

<NEXT MEATS>の大豆由来のハラミに特製のパン粉をつけて仕上げています。串カツソースをたっぷりつけてお召し上がりください。







12~14階レストラン×サステナブルフードのコラボメニュー(一例)







13階[とんかつ とん匠]

ミラクルミートのメンチカツ定食

(1人前)1,980円

大豆の栄養価を引き出し、旨み豊かな発芽大豆由来の<DAIZ>のミラクルミートをメンチカツに。

※タカシマヤタイムズスクエア限定







13階[総本家 小松庵]

NEXTカルビのパワーサラダ蕎麦

(1人前)2,300円

<NEXT MEATS>の大豆由来のカルビやアボカド、トマト、水菜などのパワーサラダを蕎麦に盛り込みました。<アイコニックステージ>のフレッシュビオラを添え、<GREEN KEWPIE>のドレッシングと自家製蕎麦つゆで召し上がってください。

※タカシマヤタイムズスクエア限定







12階[モアナキッチンカフェ]

NEXTツナとスクランブルバーガー

※各日5食限り

(1人前)1,000円

<NEXT MEATS>の大豆由来のツナと、植物性卵のスクランブルをトマトやレタスと一緒に、ヴィーガンバンズに挟みました。

※タカシマヤタイムズスクエア限定







13階[スランジェ]

夏野菜とNEXTカルビしょうゆ糀鉄板焼き&スンドゥブチゲセット

※各日10食限り

(1人前)1,850円

<NEXT MEATS>の大豆由来のカルビをしょうゆ糀で味付けした鉄板焼き。

※タカシマヤタイムズスクエア限定





★地下1階惣菜・和菓子ブランドおよび、12~14階レストランとのコラボは、以下の4社のサステナブルフードを使って作りました。







<アイコニックステージ>

横浜にカフェとショップを構える複合施設[SustainuS]の食ブランド。

同じビルの中で生産から消費までを一気通貫で行う、アップサイクル事業に取り組んでいます。

ビルの3階にあるLED菜園でエディブルフラワーやハーブを水耕栽培、2階のキッチンでスイーツにしたり、1階のカフェで調理してメニューとして提供しています。“店産・店消”に取り組むブランドです。









<NEXT MEATS>

「植物性原料だけでつくる、おいしい肉」をモットーに、食の新たな選択肢を提案する“ネクストミーツ”。

「おいしい代替肉の体験をしてもらうことが一番」という思いで、スライスタイプのジューシーな食感とおいしさにこだわった、次世代の代替肉を生み出してきました。その後、牛丼やツナ等さまざまな商品を提供、進化したおいしい代替肉で、人々の食生活をさらに豊かにすることを目指しています。









<DAIZ>

油を搾った後の大豆を再利用して生産されることの多い一般的な大豆ミートとは異なり、特許技術である落合式ハイプレッシャー法によって、大豆が持つ旨みと栄養成分をぐっと引き出した発芽大豆を使用して植物肉ミラクルミートを生み出しました。お肉やお魚のような風味と食感を実現。“発芽の力でたんぱく質危機を救う”が信条。





<GREEN KEWPIE>

キユーピーが立ち上げたサステナブル食を展開する新ブランド。日々の食生活に継続できるおいしさや手軽さを実感するために、プラントベースのドレッシングを開発。豆乳や味噌でコクと旨みを再現し、卵を使用せずに乳化状のなめらかさを追求。“続けられる美味しさ”を提案します。









EAT2033 MARKET/地下1階シーズンイベントスクエア、惣菜イベントスペース





日々の暮らしの中でお楽しみいただきたいサステナブルフードを揃えます(一例)





[アイコニックステージ]キューブケーキ

(1個)540円~

ココナッツ風味のクッキー生地に、アップルシナモン、パイナップルカルダモン、キウイ&キウイの3種の餡をサンドしたキューブケーキ。ホワイトチョコレートのコーティングには、自社ビル内で水耕栽培したエディブルフラワーがアクセントに。







[FUTURENAUT]コオロギのチョコクランチ

(1箱)432円

コオロギパウダーを配合したチョコクランチ。

食用コオロギ特有の炒ったナッツのような香ばしい風味と、大豆クランチのザクザクとした食感が特徴。









[meiji]カカフルソーダフロート

(1杯)800円

明治の新素材「カカオフラバノールエキス」を使用したドリンクとソルベを楽しめるソーダフロート。フルーツであるカカオの果汁を有効活用しチョコレートとは異なる新しい価値を提案します。※画像はイメージです。

※新宿高島屋限定







[wellbeans]

超濃厚抹茶テリーヌ、超濃厚ショコラテリーヌ

各3,980円

動物性の食材を一切使わない、プラントベースの超濃厚テリーヌ。特許製法で作った豆乳を使うことでテリーヌにコクと旨みを与えると同時に、こだわり抹茶の風味とカカオの香り高い風味をそれぞれ引き立てています。









[FIELD GOOD×プリマハム]

植物由来のチキンカツバーガーセット

(1セット)780円

ガーリックとハーブを効かせた植物由来のチキンカツをバーガーにして、植物由来のチキンナゲット、ポップンチキンとセットでイートイン限定にて提供します。

※新宿高島屋限定









[リージョナルフィッシュ]

22世紀ふぐ×老舗料亭 贅沢セット

(1セット)12,980円

短期間にたくさんの餌を与えることで、早く成長させた新品種「22世紀ふぐ」と、老舗料亭[下鴨茶寮]がコラボ。

ゲノム編集技術を活用した品種改良と職人技によって、プリプリとした食感と、凝縮された旨みをお楽しみいただけます。







料理教室イベント/10階キッチンスタジオ









<NEXT MEATS>×<GREEN KEWPIE>

美味しく楽しく、プラントベースフード料理教室

大豆ミートを使って、ハンバーガープレートを作ります。



日時:7月22日(土) 午前11時~、午後1時30分~、午後3時~

参加費:1組 税込2,000円(お食事・お土産付き)

対象:小学4年生以上、1組2名様でのご参加をお願いいたします。

参加人数:各回4組

※写真はイメージです。









<アイコニックステージ>

押し花体験・キューブケーキ作り教室

<アイコニックステージ>のLED菜園ファームで育てられたエディブルフラワーの収穫・押し花体験および、押し花を使ってのオリジナルキューブケーキ作りをお楽しみいただきます。あわせて、<アイコニックステージ>のLED菜園の水耕栽培の様子をご覧いただきながら、ハーブティーをお楽しみいただきます。

日時:7月23日(日) 午前11時~、午後2時~

参加費:1組 税込2,750円(ドリンク付き・押し花/キューブケーキ2個付き)

対象:小学4年生以上、1組2名様でのご参加をお願いいたします。

参加人数:各回4組

※写真はイメージです。



★いずれのイベントも、7月12日(水)午前10時30分から、ご予約を承ります。詳しくは新宿店のWEBサイトをご覧ください。



https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/eat2033/index.html



※本リリースの内容は、7月11日(火)午後6時頃に新宿店のホームページにて更新する予定です。

※品数に限りがございます。売り切れの節はご容赦ください。

※価格や商品の内容が変更する場合もございます。



※お問い合わせ

新宿高島屋 TEL03-5361-1111(代表)



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-19:16)