Sansan株式会社が提供する名刺アプリ「Eight」は、「ビジネスIT & SaaS EXPO 2024 -営業マーケDX 比較・導入展-(以下、BIS 2024)」を、2024年1月11日(木)・1月12日(金)の2日間、東京ビッグサイトにて開催します。BIS 2024は、「会って、話して、つながる」ことにこだわったリアル展示会です。5回目の開催となる今回のテーマは「営業マーケDX」です。Eight独自のAIマッチングシステムで、ビジネスの課題解決に直結する出会いを提案し、営業・マーケティング・カスタマーサクセスなど、売上拡大や業務改善に関わるDXサービスを効率的に比較することができます。







■BIS 2024の特徴

当社は「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションに掲げて事業を行い、人と人、人と企業との出会いを後押ししています。このミッション実現に向けて、Eightはビジネスパーソンに出会いの場を提供してきました。BIS 2024の開催もその一環であり、ビジネスを活性化に貢献するマッチングの場として提供するものです。



BIS 2024は、単独イベントとして初のリアル開催となっており、営業・マーケティング・カスタマーサクセス・業務改善DXに関わるサービスを提供する企業約100社が東京ビッグサイトに集結します。Sansan独自のAIを活用した「つながりのビッグデータ」を解析することで、参加者が興味を持ちそうなブースを予測しマッチングします。おすすめのサービスや気になるサービスをまとめて比較できるため、参加者のさまざまな課題を解決するサービスを効率的に見つけることができます。さらに、会場では、課題や目的に合わせたブースをアテンダントが案内する「ブースツアー」も用意しており、ビジネスの出会いをサポートします。



また、DX推進の先駆者や実際の企業における失敗や成功事例を学べるセミナーでは、自社に役立つヒントを得られます。他にも、同じ立場・課題を持つ参加者同士でつながり、意見交換ができる交流会や、Eightがおくる年賀交歓会など、多数のプログラムを随所に設け、ビジネスマッチングとネットワーキングの機会を創出します。



■BIS 2024開催概要

名称:ビジネスIT & SaaS EXPO 2024 -営業マーケDX比較・導入展-

開催期間:2024年1月11日(木)~ 1月12日(金)10:00-18:00(※1)

会場:東京ビッグサイト 東2ホール

参加対象:名刺アプリ「Eight」ユーザー

参加費用:無料

参加方法:特設サイトより申し込み

特設サイト:https://eight-event.8card.net/bis/2024winter/

問い合わせ先:BIS運営事務局 Mail:bis@sansan.com



※1:1月11日のみ会期後18:00~20:00において「Eight年賀会」を開催予定です。

※2:プログラムの名称等は2023年11月13日時点の情報であり、変更になる場合があります。



■タッチで交換。スマートに管理。名刺アプリ「Eight」

Eightは、価値ある出会いをタッチでつなぐ、ビジネスのための名刺アプリです。2012年の提供開始以来、330万人を超えるユーザーに利用されています。Eightでは、名刺を管理するだけでなく、ユーザー同士がスマートフォンをかざすだけでデジタル名刺を交換することができます。Eightで交換したデジタル名刺は、昇進・異動・転職などの情報が自動で更新されるので、相手の近況をスマートに把握できます。Eightはタッチ名刺交換と名刺管理で、これまで培ってきた人脈を活かしたビジネス機会を創出します。



■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。



設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル13F

資本金:66億33百万円(2023年8月31日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com



