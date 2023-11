[株式会社CAMPFIRE]

国内最大級のクラウドファンディング「CAMPFIRE」を運営する、株式会社CAMPFIRE( 本社:東京都渋谷区 / 代表取締役:家入一真 )は、アニメ・漫画・ゲーム・音楽・映像映画等のエンターテインメント領域のクラウドファンディング挑戦者(以下、プロジェクトオーナー)への新たなサポートプラン「CAMPFIRE for Entertainment」を開始します。







「CAMPFIRE for Entertainment」について





「CAMPFIRE」では作品づくり、イベントなどの企画・PRなどで個人、法人に関わらず様々なクエリエイターの方がクラウドファンディングを活用されます。2023年はエンターテインメント領域で1600件以上のプロジェクトが立ち上がり、支援総額は23億円以上でそのうち1億円を超える支援金を集めたプロジェクトが5件誕生しました。



この度CAMPFIREは、クリエイティブな活動を行う方々がより創作活動に専念できるよう、クラウドファンディングのサポート体制をアップデートした「CAMPFIRE for Entertainment」をリリースします。

これまで一律だった利用手数料および決済手数料(以下、手数料)を、プロジェクトオーナー自らが0%~17%(税別)の範囲で自由に設定できるようになる「エンタメ応援プラン」更に、クラウドファンディングの設計からリターンの製造・梱包・配送までの全工程をCAMPFIRE側で代行する「フルサポートプラン」の2プランが新たに誕生しました。



新サポートプラン概要





1.プロジェクトオーナーの手数料が最大0円。手数料率の設定が可能に

「エンタメ応援プラン」

本プランを利用することで、プロジェクトオーナーはCAMPFIREの従来の手数料率である17%から、0~17%の範囲を1%単位で自由に設定することができるようになります。プロジェクトに賛同した支援者の方々から、プロジェクトごとに設定された手数料率に応じて0~17%の範囲で「ご協力費」をお支払いいただくことで、プロジェクトオーナーは最大で支援金の全額を受け取ることができます。

※価格は全て税別です。

※ご設定いただく手数料率について、企画内容によってはご希望に添えない場合がございます。

※支援時に発生するシステム利用料は別途必要となります。



2.クラウドファンディング企画の準備、実行にかかる労力負担ゼロ。

「フルサポートプラン」

プロジェクトページの制作からリターンの準備と配送にいたるまで、CAMPFIREがフルサポートする追加支援サービスです。プロジェクトオーナーは従来より少ない作業負担でクラウドファンディングの実施が可能となります。なお、利用にあたっては別途料金が発生します。



「CAMPFIRE for Entertainment」利用基準について

下記のいずれかに当てはまるプロジェクト

1.起案者が従来よりエンタメに関する活動をしていること

2.プロジェクトがエンタメに関する活動を開始するものであること

・想定ジャンル:アニメ、漫画、ゲーム、音楽、映画映像、舞台演劇 など

・利用対象者:ミュージシャン、イラストレーター、ゲームクリエイター、Vtuber、YouTuber、タレント、インフルエンサー、映画映像監督、アニメーター、漫画家 など(個人、団体、法人問わず)



基準に該当するかどうか等、個別のご相談は下記よりお問い合わせください。

「CAMPFIRE for Entertainment」 お問い合わせフォーム:https://form.run/@campfire-for-entertainment

※企画内容によっては「CAMPFIRE for Entertainment」で対応いたしかねる場合がございます。

※設定いただく手数料率について、企画内容によってはご希望に添えない場合がございます。



「CAMPFIRE for Entertainment」第一弾プロジェクト(12/4以降に公開)







・MINMI&長坂真護 アフリカ・ガーナMusic Video撮影!

廃材を使ったアートでスラム撲滅を目指す長坂真護に影響を受け生まれたMINMIの新曲「Tsuki」。そのMusic Videoを、ガーナで年に一度行われるムーンフェスをバックに、壮大なスケールの撮影を目指すプロジェクト。 長坂真護氏も本プロジェクトに全面協力し、音楽とアートの力で世界を変える挑戦を目指します。



・【集大成アルバムと世界ツアー】世界で活躍する歌姫Nao Yoshiokaの再挑戦

世界で前人未到の境地を切り拓き続ける、日本人R&BシンガーNao Yoshiokaの集大成。世界基準の実力と共に、コロナ禍でも着実に実績を作り、330万再生を超えるYouTube視聴回数とInstagramでバイラルヒット。デビュー10周年を迎えコンセプチュアルなアルバム制作と世界ツアーに挑みます。



「CAMPFIRE for Entertainment」担当者よりコメント





クラウドファンディングは、プロジェクトに共感した方からの支援が集まり、小さな挑戦を大きな力に変えるためのプロセスやストーリーを提供できる仕組みであると信じています。私たちは、クリエイターの皆さまが初めてでもクラウドファンディングを実施しやすい方法を模索してきました。今回の「CAMPFIRE for Entertainment」は創作活動をされる皆さまが、より作品づくりや活動に集中できる環境を提供したい想いから誕生しました。



また、今後は支援者の方々に応援しているアーティストやコンテンツの発展に向け、プロジェクトオーナーと共に歩める機会を広く提供し応援したい気持ちが、より多く還元されるような仕組みづくりも重要であると考えています。



CAMPFIREは今後も「一人でも多く一円でも多く、想いとお金がめぐる世界をつくる。」ことを目指し、クラウドファンディングを通じてクリエイターの新たな挑戦をファンと共に世の中に送り出すサポートをしてまいります。



株式会社CAMPFIREについて





「一人でも多く一円でも多く、想いとお金がめぐる世界をつくる。」をミッションに掲げ、国内最大級のクラウドファンディング「CAMPFIRE」を運営しています。個人やクリエイター、企業、NPO、学校、地方自治体など様々な方に活用いただいています。



会社名:株式会社CAMPFIRE

代表者:代表取締役 家入 一真

所在地:東京都渋谷区猿楽町18-8ヒルサイドテラスF棟201

設立日:2011年1月14日

資本金:73億4,814万円(資本剰余金含む)※2023年2月末時点

URL:https://campfire.co.jp

事業内容:クラウドファンディング事業の企画・開発・運営



運営サービス

購入型クラウドファンディング「CAMPFIRE」:https://camp-fire.jp/

継続課金型クラウドファンディング「CAMPFIRE Community」:https://community.camp-fire.jp/

SPA(製造小売)型クラウドファンディング「CAMPFIRE Creation」:https://camp-fire.jp/creation



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/30-17:16)