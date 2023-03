[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)]

銀座 蔦屋書店(東京都中央区 GINZA SIX 6F)では、アーティスト川端健太による個展「さわれない形を見る」を、店内アートスペースFOAM CONTEMPORARYにて、2023年3月11日(土)~3月22日(水)の期間に開催します。







特集ページ|https://store.tsite.jp/ginza/blog/art/31923-1725330222.html







概要



川端健太は2019年に東京芸術大学美術学部絵画科油画専攻首席、美術学部総代として卒業後、2022年に東京芸術大学美術研究科油画技法材料研究室を修了した若手作家です。

修了後は神山財団卒業成果展最優秀賞受賞や岡本太郎現代芸術賞入選、また、個展の開催やグループ展への参加など精力的に活躍しています。



川端の作品には実在のモデルが存在し、そのモデルを時間をかけて取材し多元的に見つめながら制作をしています。それらの作品は、インターネットなどのテクノロジーが発展しオンライン上で対面する機会が増加したことにより人とのコミュニケーションが間接的になっていく中で、作家自身が感じる隔たりや欠落感が表現されています。



本展では、今回のために制作した新作絵画を約20点展示します。

川端が作品を通して提示する直接的なコミュニケーションが希薄した現代社会特有の感覚を、是非会場にてご体感ください。





アーティストステートメント



私はインターネット時代の利便性と表裏一体で存在する直接性の欠落した様々な隔たり を意識して絵画、彫刻の制作を行ってきた。パソコンの画面に胸から上が映った映像だけで はその人の身長や、仕草や立ち振る舞いが見えない。現代のコミュニケーションでは克明に対象が見えているようでそこには実態が伴わない事が多い。

私は絵画作品を通しインターネットなどの多層的な隔たりにより直接触れたり見たりする体験が希薄した現代特有な感覚を提示したい。



川端健太





販売について



会場・アートのオンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」にて3月11日(土)11時より販売します。

https://oil.bijutsutecho.com/gallery/730

※オンラインでのお取り扱いは一部作品のみとなります。

※作品はプレセールスの状況により、会期開始前に販売が終了することがあります。





プロフィール







川端健太/KENTA KAWABATA



画家。東京藝術大学大学院修士修了。

現代的な視覚体験や感覚、個人の記号化や、インターネットの普及に伴う人とのコミュニ ケーションの多層化など、人と人との情報伝達を間接的にしていると思われる隔たりにつ いて考え絵画彫刻を制作している。

2019年に東京藝術大学大学美術館に収蔵。

O氏記念奨学生、クマ財団4期奨学生、佐藤国際文化育英財団奨学生、神山財団奨学生。 東京藝術大学美術学部を油画首席、学部総代として卒業。





展示詳細



川端健太「さわれない形を見る」

会期|2023年3月11日(土)~3月22日(水)

※会期は変更になる場合がございます。

時間|11:00-19:00

会場|銀座 蔦屋書店 FOAM CONTEMPORARY

入場|無料

主催|銀座 蔦屋書店

お問い合わせ|03-3575-7755(営業時間内)/info.ginza@ccc.co.jp

特集ページ|https://store.tsite.jp/ginza/blog/art/31923-1725330222.html





FOAM CONTEMPORARY







柔軟な企画内容をイメージする<液体(LIQUID)>と、従来のホワイトキューブとしての設備を完備した空間<個体(SOLID)>を掛け合わせ、中間的な様態“FOAM”という名のもと、日本のアートシーンを多角的に映し出す表現空間。



ロゴの最初の“O”は、泡をイメージさせるようにあえて形を崩しています。それは、日々変化していく現代のアートシーンそのものを表現しながら、アーティストの自由で柔軟な無限に存在する表現のイメージを表しています。

時代のアクチュアリティーに寄り添いながら、ライフサイクルを超えたところにあるアートの価値や醍醐味を探求、醸成する表現空間として、キャリアや年齢を問わず注目すべき様々なアーティストを紹介していきます。



Instagram|https://www.instagram.com/foamcontemporary/





銀座 蔦屋書店



本を介してアートと日本文化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。







住所|〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F

電話番号|03-3575-7755

営業時間|店舗ホームページをご確認ください。

ホームページ| https://store.tsite.jp/ginza/

Facebook|https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks

Twitter|https://twitter.com/GINZA_TSUTAYA

Instagram|https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/





CCCアートラボ



CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

https://www.ccc-artlab.jp/



