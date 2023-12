[株式会社バンダイ ファッションブランド事業部]

株式会社バンダイ ファッションブランド事業部では、『仮面ライダー555』をテーマに、『S.H.Figuarts(真骨彫製法)仮面ライダーファイズ』と『HENSHIN by KAMEN RIDER』の世界観を表現した豪華仕様のコラボレーションアイテム「S.H.Figuarts(真骨彫製法) × HENSHIN by KAMEN RIDER 仮面ライダーファイズ Special Edition」(15,290円 税込・送料・手数料別途)を12月22日(金)11時より、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/ )にて受注開始いたします。





※商品購入ページ : https://p-bandai.jp/item/item-1000204758/





■商品特徴



●S.H.Figuarts(真骨彫製法) × HENSHIN by KAMEN RIDER 仮面ライダーファイズ Special Edition

本企画限定のパッケージならびに台座を付属した「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーファイズ HENSHIN EDITION」と本企画限定デザインのHENSHIN by KAMEN RIDERのTシャツがセットとなっている。











●セット内容

1.S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーファイズ HENSHIN EDITION

・交換用手首左右各5種

・ファイズポインター キックモード

・ファイズショット ナックルモード

・ファイズショットホルダー(ブランク)

・ファイズフォン(ミッションメモリー無)

・フォンブラスター

・HENSHIN EDITION台座パーツ

※限定パッケージと台座パーツ以外は、「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーファイズ」と同じ仕様となります。



2.S.H.Figuarts(真骨彫製法) × HENSHIN by KAMEN RIDER 仮面ライダーファイズ Special Edition Tシャツ



■商品概要

・商品名:S.H.Figuarts(真骨彫製法) × HENSHIN by KAMEN RIDER 仮面ライダーファイズ Special Edition

(https://p-bandai.jp/item/item-1000204758/)

・価格 :15,290円(税込)(送料・手数料別途)

・予約期間 :2023年12月22日(金)11時~2024年1月21日(日)23時予定

・商品お届け:2024年3月予定

・販売ルート:「HENSHIN by KAMEN RIDER」プレミアムバンダイ内ストア

( https://p-bandai.jp/henshin/ ) 他

・Tシャツ

サイズ :ワンサイズ

色 :黒

生産エリア:中国

・フィギュア

セット内容 :本体

交換用手首左右各5種

ファイズポインター キックモード

ファイズショット ナックルモード

ファイズショットホルダー(ブランク)

ファイズフォン(ミッションメモリー無)

フォンブラスターHENSHIN EDITION台座パーツ

※限定パッケージと台座パーツ以外は、

「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーファイズ」と同じ仕様となります。

・生産エリア :中国



(C)石森プロ・東映



※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※対象年齢15歳以上。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載の商品の色と実際の商品が違って見える場合があります。

※準備数に達した場合、早期に販売を終了させていただくことがございます。

※本商品は店頭での販売や、お届け時期を変更し、ご注文を承る場合がございます。

※Tシャツは、ワンサイズです。サイズはお選びいただけません。



■「HENSHIN by KAMEN RIDER」とは

“変身!”というキャッチフレーズで知られる、仮面ライダー作品。

その場のなりゆきや外的要因により戦う宿命を背負わされる主人公たち。

彼らが不安や葛藤、挫折を味わいながら、次第に自分の中で覚悟を固めていく内面の変化こそ、仮面ライダー作品が持つ“タイムレスな価値”と我々は捉えています。

外面的な変化を指す「変身」と対称的に、我々は、内面的な変化をアルファベットの「HENSHIN」と定義し、“服に袖を通す日々の中で少しずつ自分の内面をアップデートできる服”をテーマに、“ファッション”という切り口で「仮面ライダー」を再解釈・デザインしながら、スニーカーをはじめとしたアパレルMDを展開いたします。 https://p-bandai.jp/henshin/



■S.H.Figuarts(真骨彫製法)

スクリーンの中で活躍するヒーローたち。力強いアクション、その魂の躍動を約14cmの中で再現するのが、S.H.Figuartsの新たな造形技術「真骨彫製法」だ。 「真骨彫製法」とは、表面的でなく骨格から造形を行い、ヒーロー本来の「存在感」とフィギュアとしての「自然な可動」の両立を追求した新製法である。



■『仮面ライダー555』とは

夢を持たない青年・乾巧は旅の途中、特殊な変身ツール「ファイズギア」を持つ少女・園田真理に遭遇。異形の怪人「オルフェノク」に襲われたことをきっかけに、仮面ライダーファイズとして戦い始めるのだった……。ベルトを巡る争い。そしてオルフェノクとして甦りながらも、人として生きようとする青年・木場勇治との出会い。悪意が生み出す罠や対立に巻き込まれながらも、巧は人間として、ファイズとして、誰かの夢を守るための戦いに身を投じていく。。



■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/22-13:46)