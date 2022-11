[The Orchard Japan]

福島県在住の注目のイラストレーター、矢吹純が手掛けるアートワークも公開!



エレキギターを爪弾きながらソウルに歌いあげる次世代型シンガーソングライター、大比良瑞希。

先日、3rdアルバム『Little Woman』アナログ盤の発売を記念して、西日本の5カ所を廻るエレキギター弾き語りセットツアーを成功させるなど精力的に活動する中、シンプルなエレキギターのフレーズがベースとなる新曲『TRUE ROMANCE』を配信した!楽曲配信に合わせて、福島県在住の新進気鋭、注目のイラストレーター、矢吹純が手掛けるアートワークも公開された。







甘酸っぱい恋に揺れる現代の女性の心模様を描き出したラヴ・ソングである本楽曲のテーマに沿って、シンプルでありながらも温かみを有した、強く抱きしめ合う男女が描かれたラヴリーな素晴らしいイラストに仕上がっている!デザインはこれまでの大比良作品でお馴染みの田口 陵(CIDER INC.)が手掛ける。



作曲とプロデュースは、Awich、milet、エミ・マイヤー等数々のアーティストの楽曲を手掛け、いしわたり淳治、野村陽一郎と共に結成した音楽ユニット「THE BLACKBAND」のボーカリストでもある音楽クリエイター、中村泰輔。作詞は、大橋トリオ他多数のアーティストの作詞を行う、現在はカナダ在住のmiccaが書き下ろしている。



▼作詞作曲を手掛けた両名からコメント

「その場で弾いているような瑞稀さんのイントロのギター、息遣いがめちゃくちゃ好きです。瑞稀さんの中に明確に目指すサウンドがあったので、作曲、アレンジ面でも引っ張ってもらいました。朝のコーヒーにピッタリなので、ぜひリスナーのみなさんにもこの曲と一緒に良い朝を過ごしてほしいです。」(中村泰輔)



「シルキーでスモーキー、でもとってもスイートな大比良さんの歌声を初めて聴いた時、すっかりその魅力に虜になってしまいました。一緒に作品を作らせて頂く前に、今回のアルバムテーマでもある ”LOVE” について色々話させて頂き、二人の会話から見えてきた一つの恋物語を、今回の楽曲 "TRUE ROMANCE"の中に綴らせて頂きました。ギターの音色と絡み合う歌声がとても心地よく、これからの季節にぴったりの楽曲です!恋してる?これからする予感?きっとこの曲がそっと寄り添ってくれる事間違いなしですよ。」(micca)



大比良瑞希が爪弾く、シンプルなエレキギターのフレーズを中心にアレンジされた本楽曲は、オーガニックながらも洗練された90年代ムード溢れるサウンドで、英語と日本語がクロスオーバーする歌詞は、甘酸っぱい恋に揺れる現代の女性の心模様を描き出した軽快なラヴ・ソングに仕上がっている!

今後、大比良瑞希は”LOVE”をテーマにした楽曲を何曲かリリースし、一つの作品としてまとめて来年にはリリースする構想があるという。

また本楽曲の弾き語り動画や毎週月曜日にインスタグラムでアップされるカバー動画にも引き続き注目してほしい!



・Instagram:https://www.instagram.com/mizuki_ohira/



今後も大比良瑞希の動向から目が離せない。



■大比良瑞希 ニューシングル『TRUE ROMANCE』楽曲情報



配信リンク:https://orcd.co/true_romance

配信日:2022年11月16日(水)

作曲:中村泰輔

作詞:micca

編曲:中村泰輔・大比良瑞希



■大比良瑞希3rdアルバム『Little Woman』LP 情報



大比良瑞希『Little Woman』

商品形態:LP、33 1/3RPM、1枚組

商品仕様:帯付き、クリアグリーン盤

品番:MHJL-228

発売日:2022年11月3日(木)

価格:¥4,070(税込)



Side-A:1. 33歳のエンディングノート 2. 遠回り 3. ダージリン(アルバム・ヴァージョン) 4. HOLIDAY( feat. Michael Kaneko)

Side-B:1. How many 2. NIGHT LINE 3. 見えないブルー 4. 見えないブルー(SUGAR HILLS REMIX) 5. ダージリン(Bousi Studio Remixアルバム・ヴァージョン)



「レコードの日」特設サイト:

https://www.110107.com/recordday2022

Sony Music Shop:

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?cd=MHJL-228



<中村泰輔>プロフィール



東京と沖縄にルーツを持ち、作・編曲家としても活躍する今最も美メロを書くソングライター、中村泰輔。

作家としてmilet、Anonymouz、 Little Glee Monster、DISH//、中島美嘉、倉木麻衣、足立佳奈、夏川みり、乃木坂46、櫻坂46、など数多くのアーティストに楽曲を提供。

ソロアーティストと並行して作詞家・音楽プロデューサーのいしわたり淳治が中心となって結成された音楽ユニットTHE BLACKBANDの作家兼ボーカリストとしても活動、また昨年からNACK5で毎週(土)OA中の番組「THE BLACKBAND’s KOSOADO」でメインパーソナリティーとしても活躍中。



<micca>プロフィール

東京生まれ

幼少期よりピアノを始め11歳より声楽を始める。

クラシック音楽専門の私立中学、高校にて声楽を専攻17歳の時初渡米、ニューヨーク、ナッシュビルなどに行きアメリカルーツミュージックや文化に影響を受け、19歳で大橋好規氏(OhashiTrio)と出会い、洋楽コピーバンド結成、ボーカル担当、その頃から作詞を始める。映画『Colors』で作詞家デビュー。その後、大橋トリオを中心に、布袋寅泰、今井美樹、SMAP、V6、上白石萌音、その他アーティストに歌詞提供、最近は楽曲提供もしており、コーラス参加、CMナレーション、グッズ製作アートディレクション、イベント企画など多方面にて活躍中。

現在はカナダに在住しており、現地ミュージシャンと音楽活動中。



<矢吹純>プロフィール

1991年生まれ。福島県在住。イラストレーター。2017年、栃木県那須塩原市にあった〈HOOK BOOKS〉で初作品集『NOTHING』刊行と併せて初個展。その後、各地で展示を行う。

2021年〈PEOPLE BOOKSTORE LIBRARY〉より『LIGHT HERE,LIGHT NOW』を刊行。座右の銘は則天去私。



<大比良瑞希>プロフィール



東京出身。2015年、ミニアルバム『LIP NOISE』でソロ活動をスタート。

『アロエの花』『Real Love』『見えない糸』の連続配信が人気を博し数々のプレイリストに選ばれ話題を呼び、これまでFUJI ROCK FES.、SUMMER SONIC、GREENROOM FES.等大型フェスにも出演。

2020年、七尾旅人、tofubeats、蔦谷好位置らが参加した名盤2ndアルバム『IN ANY WAY』リリース。

2021年、2月Shin Sakiuraプロデュース『遠回り』、3月SIRUP擁するSoulflexのメンバー、ZINをコーラスに迎えた『ダージリン』、6月Michael Kanekoとのデュエットによる『HOLIDAY』、10月盟友showmore井上惇志プロデュース、showmore根津まなみ作詞による『How many』を配信。

2022年2月配信の『ダージリン (Bousi Studio Remix)』を含む先行配信曲にYaffleプロデュースのリードトラック『33歳のエンディングノート』等未発表曲を加えた全9曲、約1年9ヶ月ぶり、様々なアーティストとのコラボレーションによる待望の3rdアルバム『Little Woman』を3月30日にリリース。

そのクールネスとパッショネイトが交錯するスモーキーな歌声と、まるでジェフ・バックリーのようにエレキギターを爪引きながら歌うスタイルは、明るくも物憂げな唯一無二の世界観を醸し出し、弾き語りからバンド編成まで、縦横無尽にソウルフルかつオルタナティヴに新時代のシティ・ポップを紡ぐまさにサブスクリプション・ストリーミング時代を体現する次世代型シンガーソングライターとして注目を集めている。



●オフィシャルHP: https://ohiramizuki.com/

●Twitter:https://twitter.com/mimimizukin

●Instagram:https://www.instagram.com/mizuki_ohira/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/16-21:46)