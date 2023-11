[Sansan株式会社]

~契約件数70%増でも法務の体制を変えずに対応可能に~



Sansan株式会社では、2021年12月より、ビジネス映像メディアを運営するスタートアップ企業であるPIVOT株式会社(以下、PIVOT)に契約データベース「Contract One」を提供しています。



PIVOTでは、Contract Oneを活用して約700件の契約書をデータベースとして構築しています。同社は、この契約データベースを活用して契約業務の大幅な工数削減、抜け漏れのない契約リスク管理、そして有利な契約を結ぶための社内連携を実現しています。2023年9月には約13億円の資金調達を実施するなど事業が急成長し契約件数が前年比70%増となる中、Contract Oneを活用することによってコーポレート部門の業務効率化を実現し、法務人員を増員することなく対応しています。







■導入の背景

PIVOTは、ビジネス映像メディアを運営するスタートアップ企業です。関係企業やフリーランスへの外部委託も含めて、企画から制作まで数多く契約書を締結しています。しかし、営業やプロデューサーが所属する事業部門にとって優先度が高い制作業務に対し、契約業務は後回しになりがちで、抜け漏れやトラブルが発生しやすいことが懸念となっていました。PIVOTでは、案件が増加しても契約を疎かにすることなく事業を推進できる環境を整備するため、契約情報を負担なく管理し効果的に活用できるContract Oneの導入に至りました。



■Contract Oneを導入したことによる効果

1.契約業務の大幅な工数削減

Contract Oneでは、GPTを活用した「Contract One AI」による文章内検索機能や要約機能などにより、素早く契約内容を把握できます。これにより、PIVOTでは、契約情報の確認や事業部からの問い合わせ対応などの工数を大幅に削減しました。契約件数が1年で前年比70%増加する急成長する環境下にありながらも、法務人員を増員することなく対応しています。



2.抜け漏れのない契約リスク管理

Contract Oneでは、契約先名やキーワードなどで関連する契約情報を一覧で表示できるほか、期限アラート機能を備えており、更新の抜け漏れや期限を効率的に管理できます。PIVOTでは、新規プロジェクトにおける類似案件の契約状況や取引先関連企業との過去の契約を一覧で確認し、抜け漏れや二重契約を防いでいます。また、定期的に契約を棚卸し、広告の掲載期限や二次利用の範囲などを確認してリスクを管理しています。



3.有利な契約を結ぶための社内連携

Contract Oneでは、契約内容を、契約先名や締結日、金額、期間から本文に至るまで正確にデータ化し、クラウド上で一元管理できます。コーポレート部門がタイムリーに契約情報を確認し、専門的な視点でより有利な条件で交渉を行うために、事業部門に対してアドバイスを行い自社の意図を正確に契約に反映させています。これにより、効果的な契約締結を可能にし、事業成長に寄与しています。



(以上)



■PIVOT株式会社について

会社名:PIVOT株式会社

代表者:代表取締役 佐々木 紀彦

設立:2021年6月1日

事業内容:ビジネス映像メディアの運営

従業員数:25名(2023年10月01日時点)

URL:https://pivot.inc/



■契約データベースから、収益を最大化する「Contract One」

Contract Oneは、Sansan株式会社が提供する契約データベースです。企業の重要な資産である契約書を当社独自の技術で正確にデータ化し、企業間の取引条件が網羅されたデータベースを構築します。関連する契約を自動でひも付ける機能が全社の契約状況を俯瞰して管理することを可能にします。また、生成AIを活用した機能によって法務部門に限らず全社員が契約データを容易に検索・確認できる環境を整備します。全社で運用できる契約データベースが、リスク管理にとどまらず、企業の収益最大化を後押しします。



■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。



設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル13F

資本金: 66億33百万円(2023年8月31日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/14-17:46)