株式会社コーセー(本社:東京都中央区、代表取締役社長:小林 一俊)は、ハイプレステージブランド『コスメデコルテ』のフェイスパウダーを刷新し、“肌の上で光を調合する”という発想から生まれた、肌悩みを自然カバーし、上品で軽い仕上がりが持続する「コスメデコルテ ルースパウダー」(3品目11品種/715円~6,050円税込)を、2024年1月16日より全国の百貨店と化粧品専門店および公式オンラインショップで発売します。



フェイスパウダーは、ベースメイクの仕上げに用いることで、ファンデーションの美しさを持続させるアイテムで、ベースメイクカテゴリーにおいても根強い人気を誇り、年々市場が拡大しています。中でも、『コスメデコルテ』のフェイスパウダーは、重ねても厚塗り感や粉っぽさがない自然な仕上がりや、しっとりした保湿感、薄づきでなめらかな使い心地が幅広い世代に支持され、これまでに数多くのベストコスメを獲得・殿堂入りを果たすなど、フェイスパウダー市場において、ここ数年No.1 (※1)の地位を確立しています。特に、素肌感と透明感を叶える透明ベースのカラー「トランスルーセント」は、若年層を中心としたブランドの新規顧客の獲得に大きく貢献しています。

(※1)Beaute Research調べ 2020年10月~2023年9月 ルースパウダー市場 日本ONLINE&OFFLINE実績 (金額・数量共に)



今回発売する「コスメデコルテ ルースパウダー」は、“肌の上で光を調合する”という発想から生まれた、素肌そのものを美しく魅せ、上品で澄んだ仕上がりが続くフェイスパウダーです。光は、混ぜるほど輝きを増して透き通るという“光の調合”に着想を得て、光の反射・透過・散乱といった特性までも設計に取り入れ、毛穴・色むら・くすみをふんわりカバー。シルクのようなタッチで肌にとけ込むようになじみ、自然で透明度の高い素肌のような仕上がりが持続します。肌のうるおいまで守るような粉感のないしっとりとした感触です。



さらに、グローバル展開や幅広い嗜好性を加味し、5種の異なる質感と9色のカラーバリエーションを取り揃えました。みずみずしい花々がやさしく咲いているような、透明感と清潔感を感じる「グリーンフローラルムスク」の香りです。ヒアルロン酸でコーティングしたなめらかな肌触りのパフが、パウダーを均一にムラなくフィットさせ、美しい仕上がりが続きます。





容器デザインは、肌のキメの細やかな輝きが花のように繊細に咲いていく様子を彫刻で表現した新しいパターンを採用。特に、彫刻を既存よりも深く立体感を持たせて施すことで、光の反射の輝きをより美しくみせる仕様とし、コンセプトである「-Draped in the harmony of light- 光のヴェールが肌上で奏でるハーモニー」を体現しています。蓋の色は、どのようなシーン・ライフスタイルにも合う落ち着きのあるローズプラチナカラーに進化しました。中蓋も一新し、パウダーの出口をこれまでの単純な穴をあけた仕様から、エンブレムに変更することで、ブランドならではの高級感を高めています。



『コスメデコルテ』のフェイスパウダーは、ベースメイクの仕上げに用いることで、ファンデーションの美しさを持続させます。1998年「パウダー イントゥイス」発売以降、リニューアルの度に進化を続け、現在ではブランドを代表するベースメイクアイテムへと成長しました。今回の刷新により、存在感をさらに高め、日本での絶対的王座の地位確立と、グローバルフェイスパウダー市場の開拓を図ります。

5つの質感ラインナップ





(シースルーマット・セミツヤ・ツヤ・シルキーツヤ・イルミネイトツヤ)



『コスメデコルテ』について





1970 年の誕生以来、当社の持つ先端技術の粋を集めた高付加価値ブランドとして、皮膚科学研究に基づく技術と、肌効果・感触・香りの相互作用により、肌と脳が心地良いと感じる商品をお客さまへ提供してきました。現在は、コーセーの重点グローバルブランドの1つとして、世界15の国と地域(日本、中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、タイ、マレーシア、イギリス、イタリア、フランス、スペイン、アメリカ、カナダ、オーストラリア)で展開しています。

◇DECORTE 公式オンラインブティック:https://www.decorte.com/

◇Maison DECORTE:https://www.cosmedecorte.com/maison/

2024年1 月16日発売 『コスメデコルテ』 新製品 (3品11品種)







<順に、商品特長・容量・希望小売価格>

1.コスメデコルテ ルースパウダー 〈フェイスパウダー〉

肌の上で光を調合し、素肌そのものを美しく魅せる。上品で澄んだ仕上がりが持続。極上のシルクタッチで肌にとけ込むようになじむ、光フェイスパウダー。<パフ付き>

00 translucent

01 crystal translucent

02 lucent lilac

03 luminous pink

04 shimmering ivory

05 glowy tan

06 nude matte beige

07 nude matte snow

101 harmony veil

全9種 各20g (101のみ16g) 各 6,050円(税込) 5,500円(税抜)

2.コスメデコルテ パフ LP コスメデコルテ ルースパウダー用のパフ

715円(税込) 650円(税抜)

3.コスメデコルテ パフ LPQ 101専用のパフ

715円(税込) 650円(税抜)





アレルギーテスト済み(すべての人にアレルギーが起きないわけではありません。)

パラベンフリー



