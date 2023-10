[株式会社ヨウジヤマモト]

コラボレーション第2弾では、スカルローズをモチーフにしたスカジャンを数量限定で発売



https://wildside-online.jp/







WILDSIDE YOHJI YAMAMOTOと<(C)SAINT Mxxxxxx>との第2弾コラボレーションアイテムを、10月21日(土)よりWILDSIDEオンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、阪急メンズ東京ポップアップストアにて数量限定で発売いたします。

【サイトはこちらから】https://wildside-online.jp/



<(C)SAINT Mxxxxxx>

2013年にスタート以来、数多くのファンを魅了し続けカリスマ的な人気を誇る日本のブランド<READYMADE>のデザイナー細川雄太氏と、ロサンゼルスを拠点にマルチビジュアルアーティストとして活動中のCali DeWitt (カリ・デウィット)が手掛けるブランド。リアルなヴィンテージ感を追求したモノ作りや、手作業によるペイント手法を使用したアイテムを展開。



今回で2回目となるコラボレーションでは、<(C)SAINT Mxxxxxx>の人気アイテムであるスカジャンをWILDSIDE仕様にアップデートし、リバーシブルで仕上げました。サテンのキルティング生地を使用した表地には、Yohji Yamamoto POUR HOMME 2014-15秋冬コレクションで発表した”スカルローズ”のモチーフをプリントで表現。生地を染めることなく全てをプリントで仕上げることで、ヴィンテージの風合いを忠実に再現。また裏地は、ふっくらと柔らかな手触りになるように加工を施した黒のベロア素材で、背面と両腕にはメッセージ性のあるグラフィックと文字を刺繍しました。更にポケットの裏地には、Yohji Yamamoto POUR HOMMEのコレクションで使用した生地をランダムで組み合わせた、数量限定のスペシャルアイテムとなっています。



WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO×(C)SAINTMxxxxxx ビジュアル画像を掲載いただくにあたり、下記文言の記載をお願いいたします。プロダクト画像に関してクレジット掲載は必要ございません。

◇Web:Photo by RK (URLリンクのご掲載をお願いいたします https://www.instagram.com/rkrkrk/

◇Instagram:キャプション内に記載 Photo by @rkrkrk 、タグ付け @rkrkrk

◇Twitter:Photo by @ryosukekosuge https://www.instagram.com/rkrkrk/

◇Face Book:Photo by @ryosukeRKkosuge https://www.instagram.com/rkrkrk/



【商品ラインナップ】

スカルスカジャケット 280,500円(税込)

https://wildside-online.jp/shop/g/gSJ-Y01-210-1-02/

S / M / L / XL 4サイズ展開

<表>

front



back





<裏>

front



back





キービジュアルは、世界的に活躍するフォトグラファーRK氏が、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO×(C)SAINT Mxxxxxxの世界観を表現し撮影しました。







<RK氏>

グラフィックデザイン会社に勤務する傍ら、2013年よりiPhoneのみを使用した撮影とエディットを開始。フォトグラファー・グラフィックデザイン・DJなどマルチに活躍するRKは、ランニングクルー『AFE TOKYO』の専属iPhone Photographerとして一躍注目を集める存在となる。2017年にはApple銀座にてイベントを開催。グラフィックデザイナーやDJとして活躍しながら、本格的にフォトグラファーの道へ進み、2018年4月よりフリーランスに転身。一眼レフに切り替え、『秋葉原のおじいちゃん』や『台北大橋のバイク』など数々の代表作を生み出した。また、Instagram公式アカウントでも富士吉田市での作品がシェアされ、自身のフォロワー数も約77万人。現在注目されている日本人アーティストのひとりである。村上隆やKAWSを始め、TYGA、Naomiなど数々の著名人のポートレート、ストリート、建造物、自然などを幻想的な色彩で切り撮るRKの作品は、日本に留まらず多くの海外メディアにも取り上げられている。様々なジャンルのブランドとのコラボレーションも行い、アジアを中心に精力的に活動中。





【WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO×(C)SAINT Mxxxxxx Collaboration Collection】

▼発売日時:10月21日(土)

公式オンラインプラットフォーム(日本時間PM12:00)

【日本サイトはこちらから】https://wildside-online.jp/





WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA

大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038





WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO阪急MEN’S TOKYO ポップアップストア

東京都千代田区有楽町2-5-1 1F TEL:03-6252-5329





▼WILDSIDE Official Instagram:@wildsideyohjiyamamotojp

https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/





▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram:@wildsideyohjiyamamotoosaka

https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotoosaka/





▼WILDSIDE Official Twitter:@wildsideyohjiJp

https://twitter.com/WildsideYohjiJp





▼WILDSIDE Officialアプリ

https://apps.apple.com/jp/app/id1632150161?mt=8





▼(C)SAINT Mxxxxxx Instagram:@ saint_mx6_official

https://www.instagram.com/saint_mx6_official/





▼RK Instagram : @rkrkrk

https://www.instagram.com/rkrkrk/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/14-17:40)