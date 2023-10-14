時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO×(C)SAI…

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO×(C)SAINT Mxxxxxx Collabration Collectionを10月21日(土)に発売

［株式会社ヨウジヤマモト］

コラボレーション第2弾では、スカルローズをモチーフにしたスカジャンを数量限定で発売

https://wildside-online.jp/



WILDSIDE YOHJI YAMAMOTOと<(C)SAINT Mxxxxxx>との第2弾コラボレーションアイテムを、10月21日(土)よりWILDSIDEオンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、阪急メンズ東京ポップアップストアにて数量限定で発売いたします。
【サイトはこちらから】https://wildside-online.jp/

<(C)SAINT Mxxxxxx>
2013年にスタート以来、数多くのファンを魅了し続けカリスマ的な人気を誇る日本のブランド<READYMADE>のデザイナー細川雄太氏と、ロサンゼルスを拠点にマルチビジュアルアーティストとして活動中のCali DeWitt (カリ・デウィット)が手掛けるブランド。リアルなヴィンテージ感を追求したモノ作りや、手作業によるペイント手法を使用したアイテムを展開。

今回で2回目となるコラボレーションでは、<(C)SAINT Mxxxxxx>の人気アイテムであるスカジャンをWILDSIDE仕様にアップデートし、リバーシブルで仕上げました。サテンのキルティング生地を使用した表地には、Yohji Yamamoto POUR HOMME 2014-15秋冬コレクションで発表した”スカルローズ”のモチーフをプリントで表現。生地を染めることなく全てをプリントで仕上げることで、ヴィンテージの風合いを忠実に再現。また裏地は、ふっくらと柔らかな手触りになるように加工を施した黒のベロア素材で、背面と両腕にはメッセージ性のあるグラフィックと文字を刺繍しました。更にポケットの裏地には、Yohji Yamamoto POUR HOMMEのコレクションで使用した生地をランダムで組み合わせた、数量限定のスペシャルアイテムとなっています。

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO×(C)SAINTMxxxxxx ビジュアル画像を掲載いただくにあたり、下記文言の記載をお願いいたします。プロダクト画像に関してクレジット掲載は必要ございません。
◇Web：Photo by RK (URLリンクのご掲載をお願いいたします https://www.instagram.com/rkrkrk/
◇Instagram：キャプション内に記載 Photo by @rkrkrk 、タグ付け @rkrkrk
◇Twitter：Photo by @ryosukekosuge https://www.instagram.com/rkrkrk/　
◇Face Book：Photo by @ryosukeRKkosuge https://www.instagram.com/rkrkrk/

【商品ラインナップ】
スカルスカジャケット　280,500円(税込)
https://wildside-online.jp/shop/g/gSJ-Y01-210-1-02/
S / M / L / XL　4サイズ展開
<表>
front

back


<裏>
front

back


キービジュアルは、世界的に活躍するフォトグラファーRK氏が、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO×(C)SAINT Mxxxxxxの世界観を表現し撮影しました。



<RK氏>
グラフィックデザイン会社に勤務する傍ら、2013年よりiPhoneのみを使用した撮影とエディットを開始。フォトグラファー・グラフィックデザイン・DJなどマルチに活躍するRKは、ランニングクルー『AFE TOKYO』の専属iPhone Photographerとして一躍注目を集める存在となる。2017年にはApple銀座にてイベントを開催。グラフィックデザイナーやDJとして活躍しながら、本格的にフォトグラファーの道へ進み、2018年4月よりフリーランスに転身。一眼レフに切り替え、『秋葉原のおじいちゃん』や『台北大橋のバイク』など数々の代表作を生み出した。また、Instagram公式アカウントでも富士吉田市での作品がシェアされ、自身のフォロワー数も約77万人。現在注目されている日本人アーティストのひとりである。村上隆やKAWSを始め、TYGA、Naomiなど数々の著名人のポートレート、ストリート、建造物、自然などを幻想的な色彩で切り撮るRKの作品は、日本に留まらず多くの海外メディアにも取り上げられている。様々なジャンルのブランドとのコラボレーションも行い、アジアを中心に精力的に活動中。


【WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO×(C)SAINT Mxxxxxx Collaboration Collection】
▼発売日時：10月21日(土)
公式オンラインプラットフォーム(日本時間PM12:00)
【日本サイトはこちらから】https://wildside-online.jp/


WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA
大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15　TEL:06-7662-8038


WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO阪急MEN’S TOKYO ポップアップストア
東京都千代田区有楽町2-5-1 1F　TEL:03-6252-5329　


▼WILDSIDE Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotojp
https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/


▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotoosaka
https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotoosaka/


▼WILDSIDE Official Twitter：@wildsideyohjiJp
https://twitter.com/WildsideYohjiJp


▼WILDSIDE Officialアプリ
https://apps.apple.com/jp/app/id1632150161?mt=8　


▼(C)SAINT Mxxxxxx Instagram：@ saint_mx6_official
https://www.instagram.com/saint_mx6_official/


▼RK Instagram : @rkrkrk
https://www.instagram.com/rkrkrk/

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/14-17:40）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
10月号の特集は「迫る台湾総統選」。 選挙結果は中台関係などに大きな影響を与える。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ