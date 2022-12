[株式会社ロゴスコーポレーション]

~食洗機対応&軽くて丈夫なので小さなお子様にもおすすめ~



株式会社ロゴスコーポレーション(本社:大阪市住之江区、代表取締役社長:柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、竹とトウモロコシでできた自然由来のパウダーを50%以上使用することで、プラスチックの使用を減らした環境にやさしい食器「ECO TAKE」シリーズ3種を2022年より発売いたしました。











【 ECO TAKE プレート(LOGOS LAND)】 https://www.logos.ne.jp/products/info/10290

【 ECO TAKE ボウル(LOGOS LAND)】 https://www.logos.ne.jp/products/info/10291

【 ECO TAKE コップ(LOGOS LAND)】 https://www.logos.ne.jp/products/info/10292



本シリーズは、環境に配慮した自然由来の素材を使用して作られた食器です。

竹とトウモロコシの自然由来のパウダーを50%以上使用し、プラスチック使用を減らした新素材です。プラスチックのように軽く丈夫な素材なので持ち運びに適しており、ご家庭での使用はもちろんキャンプなどの野外でも大活躍のほか、お子様の食器としてもおすすめです。また、食洗機対応なのでお手入れも簡単で、冷蔵庫保存も可能です。



デザインには、LOGOSが展開する総合アウトドアレジャー施設『LOGOS LAND』をモチーフにしたLOGOS LAND柄を採用しており、盛り付けられた料理をより引き立たせながら、食卓を彩ります。



直径約25cmと使い勝手の良いサイズ感で、1枚あれば万能に活躍する「ECO TAKEプレート(LOGOS LAND)」をはじめ、約50mlのディナーボウル「ECO TAKE ボウル(LOGOS LAND)」、約300mlのドリンクコップ「ECO TAKE(LOGOS LAND)」の3種類を展開します。3点を一緒に使えば統一感のあるテーブルコーディネートを楽しむことができます。



環境にやさしい素材でできたエコな食器「ECO TAKE」シリーズ3種を、アウトドアライフはもちろんご家庭でも、ぜひご活用ください。





製品概要

















竹とトウモロコシでできた自然由来のパウダーを50%以上使用し、プラスチックの使用を減らした環境にやさしい食器。丈夫なうえに食洗器にも対応するので、毎日の食卓で大活躍。キャンプではもちろん、小さなお子様の使用にもおすすめ。



使い勝手の良いサイズ感のプレートは、朝食のワンプレートやランチ・ディナーの主菜、取り皿として1枚あれば万能。そのほかディナーボウル、ドリンクコップの合計3種を展開。同シリーズを一緒に使えば統一感のあるテーブルコーディネートが可能。









【 LOGOS LAND柄 】



LOGOSが展開する総合アウトドアレジャー施設「LOGOS LAND」をモチーフとして、LOGOSのアイテムと自然が調和した世界観をデザインしました。



柄の中にLOGOSの定番アイテムが隠れています。

あなたは何種類見つけられますか?

よく見ると「ロ」「ゴ」「ス」の文字も・・・!





「ECO TAKE」シリーズ3種は、ロゴス直営店をはじめ有名スポーツチェーン店・ホームセンターなど全国で発売しております。



■製品詳細は以下のURLよりご覧ください。

