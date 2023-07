[株式会社TWIN PLANET]

参加メンバー第1弾発表!元SKE48・須田亜香里、高嶺のなでしこ、FRUITS ZIPPERら参加予定。大規模野外アイドルフェス「SPARK 2023 in YAMANAKAKO」にもステージ協賛決定



株式会社ツインプラネット(代表取締役:矢嶋健二/本社 東京都渋谷区 以下、ツインプラネット)は、オンラインライブ配信プラットフォームの開発及び運営を行う株式会社シップヤード(代表取締役:藤山翔梧/東京都目黒区 以下、シップヤード)と提携し、アイドルやタレント、アーティスト、声優、文化人などとオンライン上でリアルタイムにコミュニケーションが出来る1on1のトークライブサービス「SPACE MAKE(スペース メイク)」を2023年7月10日(月)よりローンチいたしました。







「SPACE MAKE(スペースメイク)」サービス概要





■名称 :SPACE MAKE(スペースメイク)

■価格 :サービス利用料無料

ライブトーク購入はクレジット決済

ライブトークの販売価格は予約枠により異なる

■録画機能 :ライブトークの録画機能により、配信者とユーザーとのトラブル防止・安全性を保証

■利用方法 :各種スマートフォンの他、パソコン、タブレット端末から利用可能

■公式サイト:https://lp.spacemake.jp

■公式Twitter:https://twitter.com/spacemake_info



<協賛決定>



「SPACE MAKE」では、アイドルシーンの更なる繁栄を支援するべく、さまざまなサポートを実施いたします。その一環として、2023年7月15日(土)・16日(日)・17日(月・祝)に開催される大規模野外アイドルフェス「SPARK 2023 in YAMANAKAKO」に、ステージ協賛することが決定しました。

■「SPARK 2023 in YAMANAKAKO」 公式サイト:https://sparkfes.com/2023/



「SPACE MAKE(スペースメイク)とは」





「SPACE MAKE(スペースメイク)」はアイドルをはじめ、タレントやアーティストの“時間”を購入することで、顔を合わせながらオンラインで1対1のコミュニケーションが実現するライブトーク(ビデオ通話)サービスです。



コミュニケーションアプリ「LINE」を利用し、スマホだけで繋がることができるため、スタッフの稼働人数も最小限に抑えられます。さらに、「SPACE MAKE」に参加しているアイドルやタレント、アーティストなども、自宅から実施することができるため、スキマ時間にスケジューリングでき、効率的に実施することが可能です。



<POINT1>

アプリ・登録不要!“友達追加”を押すだけ!

会員登録は一切不要。登録費も無料で、対象のLINEアカウントを“友達追加”し、予約可能日時から希望枠を購入することで、1on1の会話を楽しむことができる。

※予約成立の通知にはLINEメッセージを使用します。



<POINT2>

他実施者と横並びなし!

予約から当日のトークまで、公式LINEからの操作だけ。他実施者の表示がされず、ブランディングの維持へ。



<PONIT3>

アプリ課金・手数料なし!

SPACE MAKEはwebブラウザを使用してのサービスとなるため、手数料なし。



「SPACE MAKE(スペースメイク)」の使い方





(1)アクセス

LINEから各タレントの予約ページにアクセス



(2)時間を予約

参加したい時間枠から希望日時を選択



(3)決済

クレジットカード情報を登録し、予約・決済完了



(4)トーク開始

時間になったらトーク開始。監視機能も搭載しており、安全性を保証。



参加予定者





「SPACE MAKE(スペースメイク)」の参加メンバー第1弾としてツインプラネットに所属する元SKE48・須田亜香里、元乃木坂46・能條愛未らの参加が決定。また、そのほかにも50名以上の所属者が参加を予定しております。



今後、自社に留まらず、多くのアイドル・タレント・アーティスト・声優・文化人など、多岐にわたるジャンルで活躍する個人のサービスを提供してまいります。

※ご予約可能枠や販売スケジュールについては、各タレントの公式SNSやホームページ等にてご案内いたします。



<第1弾参加メンバー(※五十音順)>



■Appare!



LINE追加先:https://lin.ee/qfkwjHL

<開催日程>

8月以降実施予定



■可憐なアイボリー



LINE追加先:https://lin.ee/GyBeyBy

<開催日程>

予約開始日時:7月22日(土)12:00より順次

初回開催 :7月31日(月)18:00以降(予定)より順次



■大森莉緒/奥村優希/高橋みのり/高橋美海/畑美紗起/山本愛梨 (元ラストアイドル)



・大森莉緒

LINE追加先:https://lin.ee/LRKGTCx

<開催日程>

予約開始日時:7月20日(木)20:00~

初回開催 :7月27日(木)20:00~



・奥村優希

LINE追加URL:https://lin.ee/RXHKjpg

<開催日程>

予約開始日時:7月20日(木)20:00~

初回開催 :7月27日(木)20:00~



・高橋みのり

LINE追加先:https://lin.ee/mb6mab4

<開催日程>

予約開始日時:7月21日(金)20:00~

初回開催 :7月28日(金)20:00~



・高橋美海

LINE追加URL:https://lin.ee/2iOvA2L

<開催日程>

予約開始日時:7月19日(水)20:00~

初回開催 :7月26日(水)20:00~



・畑美紗起

LINE追加URL:https://lin.ee/TJI5oQk

<開催日程>

予約開始日時:7月21日(金)20:00~

初回開催 :7月28日(金)20:00~



・山本愛梨

LINE追加URL:https://lin.ee/Jljzo9D

<開催日程>

予約開始日時:7月19日(水)20:00~

初回開催 :7月26日(水)20:00~



■Jams Collection



LINE追加URL:https://lin.ee/z4jrP7o

<開催日程>

8月以降実施予定



■元SKE48・須田亜香里



LINE追加URL:https://lin.ee/fughq6f

<開催日程>

予約開始日時:7月23日(日)13:00~

初回開催 :7月30日(日)13:00~



■高嶺のなでしこ



LINE追加URL:https://lin.ee/0LOGnZ8

<開催日程>

予約開始日時:7月23日(日)19:00より順次

初回開催 :7月30日(日)15:00より順次





■元ラストアイドル・長月翠



LINE追加URL:https://lin.ee/1g9G03H

<開催日程>

7月29日(土)予定



■元乃木坂46・能條愛未



LINE追加URL:https://lin.ee/si0c7mT

<開催日程>

予約開始日時:7月19日(水)19:00~

初回開催 :7月26日(水)20:00~





■FRUITS ZIPPER



LINE追加URL:https://lin.ee/lAXqyd1

<初回開催>

8月以降実施予定



■MyDearDarlin’



LINE追加URL:https://lin.ee/Ra73VDJ

<開催日程>

8月以降実施予定



■真っ白なキャンバス



LINE追加URL:https://lin.ee/Ra73VDJ

<初回開催>

8月以降実施予定



会社概要





■運営会社

株式会社ツインプラネット(https://twinplanet.co.jp/)

・代表者 :代表取締役 矢嶋健二

・住所 :東京都渋谷区神宮前 5-46-1

・事業内容 :Intellectual Property(知的財産権)を軸に、エンターテインメント分野において幅広い事業を展開する“IP エージェンシー”



■提携会社

株式会社シップヤード(https://shipyard.co.jp/)

・代表者 :代表取締役 藤山翔梧

・住所 :東京都目黒区青葉台3-13-11 B1F

・事業内容 :オンラインライブ配信プラットフォームの開発及び運営

エンターテイメント領域におけるDXコンサルティング



