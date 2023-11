[株式会社 ノーウェア]





1993年に原宿で生まれたA BATHING APE(R)︎は、ブランド設立30周年を記念したアイテムを発売します。

30周年を記念したロゴは、日本の伝統的な図案文字“江戸文字”をポップアートに昇華させたアーティスト、sneakerwolf(スニーカーウルフ)氏がデザイン。全ての30周年アイテムには、記念ロゴを描いた特別なネームタグが付属します。



LINE CAMO SHARK FULL ZIP HOODIE

COLOR: NAVY, GREEN, RED

¥38,500- (税込)



TEE #2

COLOR: NAVY, GREEN, RED

¥11,000- (税込)



DENIM PANTS

COLOR: INDIGO

¥34,100- (税込)



SENJYA FUDA COACH JACKET

COLOR: NAVY, RED

¥33,000- (税込)



CLUTCH STA 30TH ANNIVERSARY

COLOR: MULTI

¥26,400- (税込)



BAPEX(R) TYPE 4 30TH ANNIVERSARY

COLOR: SILVER

¥90,200- (税込)



BABY MILO KOKESHI

COLOR: BEI

¥8,800- (税込)



CANVAS M

COLOR: NAVY, GREEN, RED

¥35,200- (税込)

Tシャツやシャークフーディ、コーチジャケット、デニムシャツ、デニムパンツ、フード付き法被などのアパレルアイテムから、扇子や手ぬぐい、のれん、BABY MILO(R)︎のこけし、ペーパーウェイト、スニーカーの“CLUTCH STA”、リストウォッチの“BAPEX(R)︎”まで多種多様なユニークなアイテムをラインアップしました。



Tシャツは4型。sneakerwolf氏によるロゴを、レッド、ブルー、グリーンのキーカラーを元にBAPE(R)︎ CAMOや歴代のブラドロゴであしらっています。

シャークフーディは、レッド、ネイビー、グリーンの3色展開でBAPE(R)︎ CAMOの総柄。左胸と背面にAPE HEADと30周年記念ロゴをプリントしています。

コーチジャケットは、ネイビーとレッドの2色展開。左胸に30周年ロゴのAPE HEADを、背面に30周年記念ロゴと「宇宙猿人」「猿人不打猿人」と書いた千社札のグラフィックをコラージュしました。



デニムシャツとデニムパンツには、BAPE(R)︎ CAMOと30周年記念ロゴなどをレーザープリント。シャツの背面のシックな30周年ロゴや、パンツのヒップにあしらった「猿人不打猿人」の文字などが印象的です。

フード付き法被は、レッド、ネイビー、グリーンの3色展開。シャークを描いたフーディに、襟には、「猿人不打猿人」の文字をプリントしました。背面にAPE HEADと「宇宙猿人」のグラフィックを施します。

扇子や手ぬぐい、のれん、こけしなど、和を感じさせるグッズや、ペーパーウェイトも用意します。

30周年を記念して登場した都会的で洗練されたシルエットが特徴のスニーカー“CLUTCH STA”の限定カラーも登場します。レッド、ネイビー、グリーンのカラーパレットを使い、和のテイストを意識して仕上げました。30周年記念ロゴをあしらったお守りが付属します。



リストウォッチ“BAPEX”の30周年カラーは、レッド、ネイビー、グリーンをダイヤルに使用。ステンレススチールとの相性も抜群で、ラグジュアリーな雰囲気を醸します。

本コレクションの全商品のラインアップはBAPE.COM(https://bape.com/blogs/news/30th)をご確認ください。



