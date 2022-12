[株式会社ジャストシステム]

株式会社ジャストシステム(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:関灘 恭太郎)は、日本語ワープロソフト「一太郎2023」と、上位版「一太郎2023 プラチナ」を、2023年2月10日(金)より発売します。希望小売価格はそれぞれ27,500円(税込)と、47,300円(税込)です。











【一太郎2023 プラチナ】



日本語ワープロソフト「一太郎2023」を中心に、厳選されたソフト群を結集した特別なパッケージ商品です。日本語入力システム「ATOK Passport [プレミアム] 1年」、ATOK連携電子辞典、文章校正ブレイン「JUSTチェッカー」、PDFソフト「JUST PDF 5」、表計算ソフト「JUST Calc 5」、プレゼンテーションソフト「JUST Focus 5」、統合グラフィックソフト「花子Personal」、高品位フォント「イワタ書体 厳選16書体」など、便利なソフトウェアを多数搭載しています。



■「伝わる」文書作成を極めた、日本語ワープロソフト「一太郎2023」

時代とともに変化する日本語文書に対応し、文書作成の表現力を高める機能強化を行いました。「文書校正」機能は、約70年ぶりに改定された公用文のルール(*1)に対応し、読み手に配慮した文書作成を可能にしました。また、変更点が明確に伝わる「相違点比較表作成」機能を搭載し、改訂後と改訂前の文書を選ぶだけで、比較表がミスなく自動的に作成できます。複数の辞書をまとめて引く「辞書引きツールパレット」ではATOKと連携し、豊富な辞書・辞典の最新版が利用できます。

*1 「「公用文作成の考え方」の周知について」(令和4年1月11日内閣文第1号)







■新搭載の文章校正ブレイン「JUSTチェッカー」

オンラインの文書作成にも着目し、ブラウザー上でも高度な文章校正を行えるよう、「JUSTチェッカー」を新搭載しました。チャットやメール、Webページの入力フォームなど、さまざまな入力シーンで明確に伝わる文章校正を支援します。用途別に「Web記事」「ビジネス」「カジュアル」「小説」など8種類の校正設定を用意し、文章の正確さと表現のクオリティを高めます。





■生きた日本語をとらえる「ATOK Passport [プレミアム]」

ATOK Passportで利用可能な「ATOK for Windows」は、変換のパーソナライズ機能を強化しました。新エンジン「ATOKハイパーハイブリッドエンジン」は、文字を入力・確定するごとに“わたし”の入力傾向に最適化した変換エンジンへと進化します。新機能の「ATOKアトカラ」は、入力中に表示されるATOKからの入力改善提案をタイムラインで後から振り返り、単語登録や入力環境の改善を素早く行います。



■新ラインナップ「ATOK Passport ユーザー優待版」

既に「ATOK Passport [プレミアム]」を利用中の方に向け、「ATOK Passport ユーザー優待版」を用意しました。Microsoft Office 2021の新機能に対応し、高い互換性を持つオフィス統合ソフト「JUST Office 5 Personal」を限定搭載しています。



* Microsoft Office、Word、Excel、PowerPoint およびWindowsは、マイクロソフト社の商品です。

*記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。





【商品構成】





●通常版/特別優待版/バージョンアップ版/アカデミック版



●ATOK Passport ユーザー優待版









【商品特長】





■「伝わる」文書作成を極めた、日本語ワープロソフト「一太郎2023」



●文書校正

「公用文作成の考え方」(文化審議会建議)に対応し、横書きの読点に「、」を用いることが原則とされるなどの変更や、公用文の分類例として示された「解説・広報等」の校正設定を追加しました。また、「春休みまで」「行くかもしれません」といった誤解を招くあいまいな表現には、「春休み開始日まで/終了日まで」「行きます」と訂正候補を提示するチェック機能も追加しました。



●相違点比較表

規程・指針、契約書や会則のような文書の改訂時には、「新旧対照表」「変更対比表」などが活用されるため、変更点が明確に伝わる[相違点比較表]の作成機能を搭載しました。改訂後と改訂前の文書を選ぶことで、自動的かつスピーディーに作成できます。



●辞書引きツールパレット:ATOKクラウド辞典

辞書引きツールパレットでは、複数の辞書をまとめて引くことができ、意味や用例を一覧して違いを比較できます。辞書引きを実行すると、言葉が引ける辞書だけが自動的に開くため、内容の確認・比較もスムーズです。「一太郎2023」では、「ATOK Passport[プレミアム]」に搭載しているATOKクラウド辞典、合計6種を引き比べることが可能です。



■生きた日本語をとらえる「ATOK Passport [プレミアム] 」

4つの主要なOS(Windows(R) 、macOS 、Android(TM) 、iOS)で使える「ATOK Passport [プレミアム] 1年」を搭載し、プラットフォームを問わず使い慣れた入力環境に統一できます。



●ATOKハイパーハイブリッドエンジン[ATOK for Windows]

変換のパーソナライズ機能を強化しました。新エンジン「ATOKハイパーハイブリッドエンジン」は、文字を入力・確定するごとに“わたし”の入力傾向に最適化した変換エンジンへと進化します。



●ATOKアトカラ[ATOK for Windows]

入力中に表示されるATOKからの入力改善提案をタイムラインで後から振り返り、単語登録を行えます。また、「カスタムATOK」を呼び出して、素早く入力環境の改善が行えるようになりました。



●ATOKパレット[ATOK for Windows]

Windowsのテキストサービスに対応し、現在の入力モードや、文字の入力・変換に必要なATOKの状態がひと目でわかる「ATOKパレット」がいつでも利用可能になりました。デザインを一新し、Windowsのダークモードにも連動します。



【クラウド辞典】

ATOKと連携して、6種類の辞書・辞典の最新版が利用できます。

広辞苑 第七版/大辞林4.0/ウィズダム英和辞典 第4版/ウィズダム和英辞典 第3版/三省堂 故事ことわざ・慣用句辞典 第二版/敬語のお辞典



【クラウドサービス】

「クラウド推測変換」「ATOKキーワードExpress」などによるリアルタイム性の高い最新の語彙拡充に加え、辞書の同期、文章校正、8カ国語翻訳が利用できます。

ATOK Sync AP/クラウド推測変換/ATOKキーワードExpress/8カ国語クラウド翻訳変換 /ナントカ変換/クラウド文章校正 ATOKクラウドチェッカー



■厳選した高品位フォント「イワタ書体 厳選16書体」

多くの文芸作品で使用されている「イワタ明朝体オールド」をはじめ、かわいく上品な「福まるご」、一太郎2023プラチナ専用書体「GRUNGE書体」「ゆらぎ書体」など、正統派書体からデザイン性の高い書体までバラエティ豊かな高品位フォント16書体を厳選しました。



■総収録項目数約84,000点「三省堂国語辞典 for ATOK」

8年ぶりに全面改訂された『三省堂国語辞典 第八版』を「三省堂国語辞典 for ATOK」として搭載しました。日常生活に仲間入りした新語など約3,500項目を追加し、総収録項目数は約84,000点。言葉を正確に理解するための基本辞典として利用できます。



■音声読み上げソフト「詠太13」

音声合成技術「ReadSpeaker」(HOYA株式会社製)を採用した音声読み上げソフトです。新語や俗語、略語、アルファベットなど、現代の生活に溶け込んでいる言葉を中心に語彙を拡充し、読み上げ精度が向上しました。



■統合グラフィックソフト「花子Personal」

「花子」図面上でも、誤字脱字、慣用表現などを指摘します。新聞・広報誌、企画資料や教材など、文字の多い図面の誤りをチェックできます。23,800点以上搭載しているイラスト部品では、最新の標準案内用図記号に対応しました。



■画面キャプチャソフト「画面カッター Neo」

マウス操作で画面を直接切り抜き、「一太郎」や「花子」に貼り付けることができます。角丸四角や丸などの型抜き、サイズを指定した切り抜きなど、文書にビジュアル要素をプラスして、“魅せる文書”作りに役立ちます。



■PDFソフト「JUST PDF 5」

一太郎やExcel、画像ファイルなどのさまざまなファイル形式から、簡単操作でPDFを作成できる「作成」、ページの統合・分割、抽出、移動などの編集が行える「編集」、PDFを一太郎やWord・Excel・PowerPointなどさまざまなアプリケーションのデータに変換する「データ変換」の3アプリケーションを搭載しています。



■表計算ソフト「JUST Calc 5」

Microsoft Excelと高い互換性を持つ表計算ソフトの最新版です。「JUST Calc 4」より計算時間を約46%短縮し、使用可能メモリ上限を増やすことで約3倍のデータを扱えるようになりました。Excel 2021で登場した新しい関数、動的配列(スピル)にも対応しています。



■プレゼンテーションソフト「JUST Focus 5」

Microsoft PowerPointと高い互換性を持つプレゼンテーションソフトの最新版です。「JUST PDF 5」と連携することで素早くPDF出力でき、セキュリティや電子署名などもまとめて設定することが可能です。



■オフィス統合ソフト「JUST Office 5 Personal」

「一太郎2023 プラチナ」の「ATOK Passport ユーザー優待版」向けの、オフィス統合ソフトです。「JUST Calc 5」「JUST Focus 5」に加え、Microsoft Wordと高い互換性を持つワープロソフト最新版「JUST Note 5」、Microsoft Officeと同じ和文・欧文フォントである「JUST Office リコーフォント」「JUST Office モノタイプフォント」を搭載しています。





【商品概要】





■商品名:日本語ワープロソフト「一太郎2023 プラチナ」「一太郎2023」



【発売日】

2023年2月10日(金)



【希望小売価格】

「一太郎2023 プラチナ」



ラインナップ/価格

通常版 /43,000円(税込47,300円)

特別優待版 *1 /35,300円(税込38,830円)

バージョンアップ版 *2 /32,300円(税込35,530円)

アカデミック版 *3 /32,300円(税込35,530円)

ATOK Passport ユーザー優待版 *4 /24,500円(税込26,950円)



「一太郎2023」

ラインナップ/価格

通常版 /25,000円(税込27,500円)

特別優待版 *5 /14,100円(税込15,510円)

バージョンアップ版 *2 /12,300円(税込13,530円)

アカデミック版 *3 /12,300円(税込13,530円)

ATOK Passport ユーザー優待版 *4 /4,500円(税込4,950円)



・販売店でのお取り扱いは「通常版」のパッケージ版のみとなります。

・各商品ともに、パッケージ版とダウンロード版の販売を行います。ジャストシステム直営ECサイト「Just MyShop」での直接販売となります。



*1 ジャストシステム商品、またはMicrosoft Office/Word/Excel/PowerPointをお持ちの方が対象です。

*2 一太郎/JUST Suite/一太郎&花子スペシャルパック/Justsystem Office/一太郎Office/Voice一太郎/ATOK2015~2017 for Windows(各Win&Mac、オールインワンパック含む/for Macは除く)をお持ちの方が対象です。「一太郎2023 プラチナ」は対象に花子も含みます。

*3 教職員・学生の方(幼稚園/保育園以上の教職員、中学生以上の生徒・学生の方)が対象です。

*4 「ATOK Passport [プレミアム] 年間プラン」をご契約の方で契約期間が8日以上残っている場合、または、「ATOK Passport [プレミアム] 月間プラン」をご契約の方で直近12回の請求が連続してプレミアムコースで行われている場合に購入できます。

*5 ジャストシステム商品、またはMicrosoft Office/Wordをお持ちの方が対象です。





【動作環境】



O S :Windows(R) 11/ 10 各日本語版が正しく動作するパソコン

※ 64ビット版Windowsの場合、32ビット互換モード(WOW64)で動作します。

※デスクトップ上で動作します。

※Windows 11/Windows 10では、下記エディションで動作します。

Windows 11 Home/Pro、Windows 10 Home/Pro

※JUST PDF 5 [データ変換]のご利用には、64ビット版Windowsが必要です。

32ビット版Windowsではご利用になれません。

その他:サウンド出力機能

CPU:1GHz 以上を推奨

メモリ:1GB以上を推奨

ハードディスク必要容量:

「一太郎2023 プラチナ」 9.0GB以上※「ATOK Passport ユーザー優待版」 8.6GB以上

「一太郎2023」 4.0GB ※「ATOK Passport ユーザー優待版」 3.3GB以上



※最新の動作環境はWebページでご確認下さい。

https://www.justsystems.com/jp/products/ichitaro/

※「ATOK Passport [プレミアム]」は、最新の動作環境をご確認下さい。

https://atok.com/info/spec.html



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/01-20:46)