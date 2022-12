[合同会社ユー・エス・ジェイ]

映画「ハリー・ポッター」にインスパイアされたコレクションは各国限定の杖も含め、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンをはじめ、全世界のユニバーサル・スタジオで展開



世界中のユニバーサル・スタジオ「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」に新たな魔法の杖のコレクションが登場。13種(各地限定の杖1種含む)の杖が加わり、ユニバーサル・オーランド・リゾート、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、そしてユニバーサル・北京リゾートで展開されます。





新たなコレクションは、木材と「ハリー・ポッター」シリーズで「強力な芯」として知られるユニコーンのたてがみ、ドラゴンの心臓の琴線、不死鳥の羽根の三つのいずれかとの組み合わせでできており、杖独自の特徴や理想の持ち主を紹介する初の「ワンド・ロア(杖の伝承)」が付属されています。また、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」でこの新しい杖を使って呪文を唱えたり、手首を軽く振ったりすると、魔法のような驚きを体験することができます。





また、今回の新コレクションには他のパークでは手に入らない各地限定の杖が展開されます。



● サクラとユニコーンのたてがみの杖 (ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)

●カラマツと不死鳥の羽根の杖 (ユニバーサル・オーランド・リゾート)

●クルミとドラゴンの心臓の琴線の杖 (ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド)

● レッドオークとユニコーンのたてがみの杖 (ユニバーサル・北京リゾート)



「ハリー・ポッター」シリーズのキャラクターをモチーフにした現在の杖に加え、新しいインタラクティブな魔法の杖のシリーズは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、ユニバーサル・オーランド・リゾート、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド、ユニバーサル・北京リゾートの各国のパークで限定展開されます。



詳細はパーク公式WEBサイト(https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/shopping/ollivanders)でご確認ください。



■ ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルが完全所有しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。



■ ウィザーディング・ワールドについて

今から20年以上前のこと、ロンドン・キングスクロス駅の9と3/4番線のプラットフォームへ突然に導かれた少年、ハリー・ポッター。そこから繰り出される作家J.Kローリングの創造世界“ウィザーディング・ワールド“へ、今まで世界中の読者たちが主人公、ハリーと一緒に旅立ち、その世界観に魅了されてきました。以来、小説「ハリー・ポッター」シリーズの7作はすべてベストセラーとなり、8つの超大作映画が生み出され、受賞歴を誇る舞台演劇へと成長するなど、幅広く展開しています。そして、その広がりは衰えを見せることなく、近年では映画「ファンタスティック・ビースト」シリーズも続々と公開され、人気を集めています。年齢を問わず世界各国の人々に愛されるJ.L.ローリングが生み出したウィザーディング・ワールドは、とどまることを知らずどんどんと増幅し、人々はその世界で繰り広げられる非日常の冒険に心を奪われ続けています。過去や現在、未来をまたぐ、時空を超えた冒険に世界中の人々を巻き込み、さらなるファンを生み出しています。

ウィザーディング・ワールドは、これまでも、そしてこれからも本物の魔法をお届けし続けます。



WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are (C) & ™ WBEI. Publishing Rights (C) JKR. (s22)

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2022 Universal Studios. All rights reserved.TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

(C) Nintendo Universal Studios Japan TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/06-10:46)