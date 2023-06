[セガトイズ]

■商品詳細ページ: https://www.segatoys.co.jp/talkinganya/



株式会社セガトイズ(本社:東京都品川区、社長:宮崎 奈緒子、以下セガトイズ)は、アニメ『SPY×FAMILY』より、アーニャ・フォージャーの音声入りぬいぐるみ玩具『SPY×FAMILY おしゃべりたくさん

アーニャ・フォージャー』を8月24日(木)に発売することを決定しました。









撫でたり、手を握ったりするとアーニャが楽しくリアクション!あの名台詞も収録

『SPY×FAMILY おしゃべりたくさん アーニャ・フォージャー』は、アニメ『SPY×FAMILY』に登場するキャラクターのアーニャ・フォージャーの30種類の音声入りぬいぐるみです。頭をなでたり手を握ると「アーニャをしるとせかいがへいわに……!?」「アーニャ、ぴーなつがすき。」などと、笑ったり喜んだりする反応を見ることができます。静かにしているといつの間にか「ちきゅうのおわり…」と眠りにつくなどアーニャの可愛さが詰まった商品です。さらには、いたずらで逆さまにすると「アーニャ、だいぴんち!」などのセリフをしゃべり困ってしまうギミックも搭載しています。アーニャと仲良く遊ぶことができる玩具です。





商品情報

■商品名: SPY×FAMILY おしゃべりたくさん アーニャ・フォージャー

■素材:ぬいぐるみ:ポリエステル、ナイロン

電池ユニット:ABS、POM

■対象年齢:6歳以上

■価格:6,600円(税込)

■発売予定日:2023年8月24日(木)

■著作権表記:(C)遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会



