世界的スーパースターのCiaraが新キャンペーンのメインキャストを飾り、子供たちとともに個性と自信に満ちた女性を称え、次世代のアーティストやダンサーをつなぐ架け橋に







GapとLoveShackFancy (ラブシャックファンシー)は、ウィメンズ、メンズ、キッズ、ベビーアパレルとアクセサリーを揃えた全てのカテゴリーで展開する限定カプセルコレクションを発表します。本コラボレーションは、カルチャーとロマンティシズムを結ぶプロジェクトとして、GapのアイコニックなスタイルとLoveShackFancyのビンテージ風なフローラルとフェミニンなシルエットを融合しています。日本では2023年8月14日(月)より、Gap新宿フラッグス、Gap池袋東武の2店舗と、Gap公式オンラインストア(https://www.gap.co.jp/)で販売を開始します。



本コラボコレクションは、ニュートラルなトーン、フローラルプリント、遊び心に溢れたテクスチャー、そしてGapのシグネチャーであるアーチロゴにロマンティックでノスタルジックなひねりを加えたファブリックを取り入れ、クラシックなデニム、パステルカラー、Gapロゴに新鮮なテイストを加えた全76型がラインナップします。また、家族でお揃いのコーディネートを楽しめる、ウィメンズ、メンズ、キッズ、ベビーで共通のスタイルとプリントも登場します。価格帯は2,990円~25,900円で、デニム、スカート、ドレス、パンツ、フーディー、アウターウェア、ボタンダウン、バッグ、キャップなど幅広いラインナップで展開します。



Gapのグローバルプレジデント兼CEOのMark Breitbard (マーク・ブライトバード)は次のように語りました。「コラボレーションとパートナーシップの取り組みは、Gapのアイコニックな商品を再構築し、カスタマーに愛されるクラシックなGapロゴをアレンジする機会を与えてくれます。このコレクションはユニークで意外性に富み、世界中のあらゆる世代のカスタマーに、LoveShackFancyとともに制作した魅惑的なスタイルを体験してもらうことを楽しみにしています」



本コレクションと各ブランドのヘリテージを紹介するため、グラミー(R)賞受賞アーティストにして起業家、慈善家でもあるCiara (シアラ)が2人の子供(FutureとSienna)とともにキャンペーンメインキャストを務め、母と子の美しい絆を表現します。ファッションフォトグラファーZoey Grossman (ゾイ・グロスマン)の撮影によるポートレートは、一人ひとりの個性的なスタイルと自信に満ちた女性らしさを際立たせます。起用された次世代のチェンジメーカー、アーティスト、ダンサーたちが世代間のギャップを埋め、一枚一枚にムーブメントを吹き込み、このコレクション独自の魅力と方向性を発信します。



LoveShackFancyの創設者兼クリエイティブディレクター、Rebecca Hessel Cohen (レベッカ・ヘッセル・コーエン)は次のように述べています。「全世代に向け、LoveShackFancyの視点を通してGapのアイコニックな定番スタイルを再構築することは私たちの夢でした。どのスタイルもノスタルジーと新鮮さが完璧に調和し、時代を超えて愛用でき、他では見つけることができないアイテムに仕上がっています。このコレクションが世界中のさらに多くの人々に私たちの魅力的な世界観を届け、愛してもらえることはこの上ない喜びです」



GapとLoveShackFancyのコラボレーションの詳細については@gap、@gap_jp、@loveshackfancyをフォローしてください。







日本展開店舗

・Gap新宿フラッグス店

・Gap池袋東武店

・Gap公式オンラインストア

LoveShackFancy特設ページ:https://www.gap.co.jp/gap/featured/love-shack-fancy-3021799





商品詳細※一部のご紹介、全て税込みです

Women’s



フラワープリントドレス ¥19,900

リサイクルコットン デニムジャケット ¥12,900

リサイクルコットン フレアデニム ¥11,900

100%オーガニックコットン フラワーシャツ ¥9,990



Men’s



ロゴフーディー ¥12,900

スリムパンツ ¥8,990



Kids



チュールスカート ¥7,990

フラワープリントドレス ¥7,990

リサイクルコットン フレアデニム ¥9,990



Baby



ロゴフーディー ¥6,990

リサイクルコットン デニムスカートオール ¥7,990

100%オーガニックコットン ブランケット ¥8,990

100%オーガニックコットン ブラナンベアぬいぐるみ ¥6,990





Gapについて @gap and @gapkids

Gapはモダンなアメリカンスタイルのオーソリティです。1969年、サンフランシスコで生まれたGapはデニムやカーキに根づいた伝統を元に進化してきました。現在、Gapのデニムやカーキは水の使用量を従来のウォッシュ工程と比較して20%削減するWashwellというGapの節水プログラムを通じて生産されています。Gapではウィメンズ、メンズ のアパレルとアクセサリー、Gap Teen、GapKids、babyGap、Gap Maternity、GapBody、GapFit、Gap Home といったコレクションを展開しています。オンライン、世界中の直営店、フランチャイズ店を通じてお客さまとつながり、また、価格重視のカスタマーに向けてはGap OutletとGap Factory Storeのために特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gap Inc. はGap、Banana Republic、Old Navy、Athleta、を傘下に持つ世界有数の専門小売企業、Gap Inc. (NYSE: GPS)の社名を冠したブランドです。詳しくは、www.gapinc.comをご覧ください。





LoveShackFancyについて

LoveShackFancyはビンテージの掘り出し物からインスピレーションを得たブランドです。ディテールにこだわったコレクションは魅力的なシルエット、柔らかな色合い、複雑なレースを取り入れ、遊び心のある手染めの生地と魅惑的なビンテージ風でロマンチックなフローラルプリントに重点を置いています。このブランドは自分自身がブリッジハンプトンの実家で行う最高に優雅なサマーウェディングにぴったりなブライズメイドドレスをデザインしたい、というRebecca Hessel Cohenの想いから生まれました。手染めのシルクドレスの初期コレクションから、LoveShackFancyは夢のような世界観に浸れて特別な経験ができるロマンチックなアイテムで瞬く間に熱心なファンを獲得しました。これまでにHurley、Bogner、American Girl、Bandierなどと商品販売コラボレーションを展開しています。現在はNeiman Marcus、Saks Fifth Avenue、Harrods、Selfridgesなど有名百貨店での卸売販売に加え、Net-A-PorterやRevolveなど一部のオンラインストアで販売しています。LoveShackFancyはWWDアワードのベストパフォーミングファッションカンパニー賞を受賞、Rebeccaはニューヨークタイムズのスタイルセクションの表紙を飾り、特集記事で紹介されました。現在、全米に16店舗のブティック、ロンドンに1店舗のインターナショナルストアを展開しており、そのうち11店舗は2020年以降に開店しています。店舗所在地は次のとおりです:ニューヨーク州マンハッタンのウエストビレッジ、アッパーイーストサイド、サグハーバー、およびサウザンプトン、フロリダ州パームビーチおよびマイアミ、コネチカット州グリニッジ、サウスカロライナ州チャールストン、カリフォルニア州ウェストハリウッドおよびニューポートビーチ、テキサス州ダラス、オースティン、およびヒューストン、テネシー州ナッシュビル、アリゾナ州スコッツデール、イギリスのロンドン、ニューヨーク州マンハセット。



