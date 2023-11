[株式会社 ノーウェア]





A BATHING APE(R)は、デザイナーの細川雄太氏とアーティストのCali Dewitt(カリ・デウィット)氏が手掛ける「(C)SAINT Mxxxxxx(セントマイケル)」との2度目となるコラボレーションアイテムを発売します。











今回登場するクルーネックスウェットには、BAPE(R)︎が定番とするカレッジロゴからインスピレーションを得て、(C)SAINT Mxxxxxx独自のフィルターでアレンジしたグラフィックを、フロントとバッグに描きます。しなやかで肉厚、現代的なシルエットが特徴の(C)SAINT Mxxxxxxオリジナルボディに、ダメージや色落ち、プリントのヒビ割れといった非常に細かい本格的なヴィンテージ加工を施しています。また、左袖口にはAPE HEADのピスネームが付き、このアイテムが特別なコラボレーションであることを象徴します。

(C)SAINT Mxxxxxx のCali氏をRKが撮り下ろしたルックも必見。













BAPE(R)︎ X (C)SAINT Mxxxxxx GORILLA CREWNECK

¥57,200(税込)



両ブランドのこだわりが詰まったコラボレーションアイテムは、にて2023年11月11日(金)より、A BATHING APE(R)、(C)︎SAINT Mxxxxxxの正規取り扱い店舗及びBAPE.COM WEB STOREにて発売します。

また、阪急梅田にて開催されるCAMPING APE POP UP STORE(https://bape.com/blogs/news/campingape-hankyuumeda)では11/1より先行で発売します。



ABOUT「(C)SAINT Mxxxxxx(セントマイケル)」

2013年にスタートして以来、数多くのファンを魅了し続けカリスマ的な人気を誇る日本のブランド「READYMADE(レディメイド)」のデザイナー細川雄太と、ロサンゼルスを拠点に

マルチビジュアルアーティストとして活動中のCali Dewitt(カリ・デウィット)が手掛ける新たなコンセプトのブランド。リアルなヴィンテージを追及したモノ作りや、手作業によるペイント手法を使用したTシャツやスウェットなどを発表。2020年1月、フランス・パリにて開催されたSHOWROOMで発表し、2020年秋より日本国内外での展開をしている。

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/saint_mx6_official/



About RK

グラフィックデザイナーやDJとして活躍しながら、本格的にフォトグラファーの道へ進む。

2018年4月よりフリーランスに転身。様々なジャンルのブランドとのコラボレーションも行い、アジアを中心に精力的に活動中。

その後、『秋葉原のおじいちゃん』や『台北大橋のバイク』など数々の自身の代表作を生み出す。また、@instagram公式アカウントでも富士吉田市での作品がシェアされ、自身のフォロワー数も77万人を超えるなど、現在注目されている日本人アーティストのひとりである。



村上隆やKAWSを始め、数々の著名人のポートレート、ストリート、建造物、自然などを幻想的な色彩で切り撮るRKの作品は、日本に留まらず多くの海外メディアにも取り上げられている。

そのほかにも、NFTにも着手し始め、OPENSEAやFOUNDATIONなどのプラットフォームではNFT PHOTOGRAPHYという分野において、わずか1ヶ月で約150ETHを売り上げるなどデジタルアートワーク分野で注目を集める存在となった。

Instagram: @rkrkrk



