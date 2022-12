[合同会社ユー・エス・ジェイ]

世界中の優れたVR活用の功績を称える国際的栄誉「VR Awards」のVRロケーションベース・エンターテイメント・オブ・ザ・イヤー部門にて、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアトラクションが選出



ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで2022年1月にオープンした次世代型VRアトラクション『モンスター ハンターワールド:アイスボーン XR WALK』が、AIXR(The Academy of International Extended Reality)が主催する第6回VR Awards(VRアワード)において、VR ロケーションベース・エンターテイメント・オブ・ザ・イヤー部門のファイナリストに選出されました(ロッテルダム/オランダで現地12月1日(木)に表彰式開催)。





この賞は、VRを活用した世界中の優れた業績をハードウェア、映像、教育、ヘルスケアなど全9部門で表彰、卓越したアイディアと技術で功績を称える国際的に大変栄誉あるアワードです。幅広い分野から集まった70名以上の専門家によって選出、世界で最も影響力のある“没入型テクノロジー”としての賞賛を得ています。第6回目となる今回、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが世界のトップ12として選出された「VR ロケーションベース・エンターテイメント・オブ・ザ・イヤー」は、世界中のテーマパーク、映画館、アトラクション、美術館などを対象に、優れたクオリティで新しいレベルの没入感を実現し、世界のユーザーに高い満足をもたらした、社会的にも大変価値のあるVRエンターテイメントに贈られています。





パーク史上初のフリーウォーク型VRアトラクション※1『モンスターハンターワールド:アイスボーン XR WALK』は、パーク最新の常設アトラクション施設「XR WALK」の第一弾アトラクションとして今年1月にオープンしました。仮想空間に再現された「モンスターハンター」の世界に実際に入り込み、“ぶっ飛ぶほど超リアル”な新体験で人気を集めています。そのゲスト満足度は98%※2を誇り、全身で強烈な刺激を感じて興奮できる “ほんもの”の狩猟体験が楽しめます。このアトラクションでは、ゲストは360 度広がる美しく壮大なフィールドを自身の足で歩いて探索し、手を使って崖を登り、アイテムを自由に採取し、そして、巨大なモンスターと対峙するなど、風圧や高低差、衝撃など様々な身体的刺激を感じながら、仮想空間とは思えない全身を使った“超リアル”な冒険に没入できます。



パークと「モンスターハンター」のコラボレーションは2011年に開始し、“NO LIMIT!”なアイディアと技術で、超興奮のエンターテイメントをお届けしてきました。今回受賞した『モンスターハンターワールド:アイスボーン XR WALK』は、「モンスターハンター」史上初※3のVRアトラクションとして、最新のVR技術を駆使し、武器を手に仲間と協力して巨大モンスターと戦うインタラクティブな狩猟体験をついに実現しました。本アトラクションの全く新しいチャレンジとして、テーマパークならではのリアルなショー演出とVR技術がシームレスに融合し、作品世界に没入する超興奮体験を実現させました。さらに、複数人で協力する一体感や、アバターや武器を選べる自由さ、プレイ内容によってハンターランクが決まるゲーム性、リアルキャストによるゲームキャラクターと実際に会える臨場感などが加わり、ゲストが主人公になりきって没頭できる、圧倒的なクオリティのリアルエンターテイメントを提供しています。美しく荘厳な『モンスターハンターワールド:アイスボーン』 の世界で、誰もが憧れる“マジ狩りワールド(本当にモンスターを狩れる世界)”を全身で体感できるのはユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけです。



■合同会社ユー・エス・ジェイ エンターテイメント本部 シニア・バイスプレジデント ダン・ミッチェルのコメント

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、今回の結果を誠に誇らしく思います。プロジェクトを主導した弊社クリエイターの熱意と弛まぬ努力、関係各社の皆様の多大なご尽力がなければ、このような素晴らしいアトラクションは完成しませんでした。本アトラクションは、テクノロジーを駆使してワールドクラスの体験を提供する、という継続的な計画の一部であり、今後もゲストに“NO LIMIT!”な時間をパークで過ごしていただきたいと考えております。

現在も好評開催中の『モンスターハンターワールド:アイスボーン XR WALK』は、日本が世界に誇るエンターテイメント・ブランドが集結する来春開催予定のイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2023』に参加します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、このような国際的にたいへん栄誉ある賞での高い評価を励みに、今後も卓越したクリエイティブ構想力と世界最高峰の技術力で、新たなエンターテイメントをお送りしていきたいと考えています。リアルエンターテイメントだからこその一体感で、ありえないほどの“超熱狂”を全身で味わっていただける場所として更なる品質向上に邁進し、皆さまから選ばれる場所となるよう精進してまいります。



■体験したゲストのコメント

「今日はこのアトラクションを一番楽しみに来場しました。(国際的な賞にノミネートされたと聞いて)世界に誇れるものがまたひとつ日本に増えたのはとてもうれしいことだなと思います。実際体験したら、崖をよじ登ったり、モンスターと対峙する感覚とかすべてがリアルで臨場感があって、ハンターになりきることができて超楽しかったです。」(10代男性グループ/静岡県在住)



「モンスターハンターシリーズが大好きで、このアトラクションを楽しみにユニバーサル・スタジオ・ジャパンに遊びに来ました。過去にパークで実施していたモンスターハンターのアトラクションも体験したことがありますが、今回が過去で一番すごい体験で、超興奮しました。国際的な賞にノミネートされたのはすごいですね。世界観の再現性や映像のクオリティなど、技術力の高さに驚きましたし、今回のノミネートにつながったのだと思います。何度でもやりたい!」(30代グループ/サウジアラビア在住)



※1「フリーウォーク型 VR アトラクション」…物理的拘束のない状態で自身の手足を動かして実際に移動し、全身で体感できる VR 体験

※2「モンスターハンターワールド:アイスボーン XR WALK」の体験者アンケート(2022年7月 2日~7月14日実施)による当社調べ

※3 2021年10月13日時点、当社調べ

※画像はイメージです。パーク内では、アトラクション体験を含み、常時マスクの着用が必要です。



■『モンスターハンターワールド:アイスボーン XR WALK』アトラクション概要

<開催期間> 開催中 ※終了日は未定です。

<対象> 10 歳以上かつ身長 147 cm以上

※小学生以下のお子さまの体験には、緊急時の避難などのため、付き添い者(精神 的及び身体的に健康な中学生以上で利用基準を満たす方)の同伴が必要です。ただし、体験中に同伴者が手を引くなど直接サポートはできません

<所要時間> 約 50 分(受付:約 10 分、事前準備:約 15 分、体験時間:約 25 分)

※別途待ち時間が発生する場合があります

<価格> 「モンスターハンターワールド:アイスボーン XR WALK」体験チケット

大人/子ども(10 歳以上)/シニア共通価格:¥1,800~(税込¥1,980~)

※体験日によって価格が変動いたします。詳しくは公式HPをご確認ください。

公式HP:https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/monster-hunter









■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルが完全所有しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。



WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2022 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

書・紫舟

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.



