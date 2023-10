[Samsung]

サムスン電子ジャパン株式会社は、韓国本社サムスン電子が10月5日に発売を発表した「Galaxy SmartTag2」を本日10月19日(木)より販売を開始いたします。取り扱い販路は、Samsungオンラインショップ( https://www.samsung.com/jp/offer/ ) 、世界最大級のショーケース「Galaxy Harajuku」(東京都渋谷区)および、アマゾンジャパン合同会社(以下Amazon)、全国の家電量販店、主要ECサイト等です。

「Galaxy SmartTag2」はGalaxyスマートフォンやタブレットと接続し、鍵・財布・スーツケース・家族の荷物やペットなど、大切なものに取り付けておくだけで、SmartTag本体またはGalaxyスマートフォン・タブレットの捜索や音を鳴らして探せる便利なデバイスです。



世界では、2021年に初代「Galaxy SmartTag」・「Galaxy SmartTag+」を発売し、これまで世界中の国々でご愛用いただいてまいりました。そして2世代目となる「Galaxy SmartTag2」は、コンパクトなデザインを採用し、IP67に対応。さらにNFC搭載へと進化しました。



サムスン電子 デバイスプラットフォームセンター SmartThingsチーム長のJaeyeon Jung副社長は、「私たちは、Galaxyの業界をリードするイノベーションを通じて、人々の生活をより便利にする方法を常に模索しています。「Galaxy SmartTag2」は、Galaxyユーザーが最も簡単に直感的な方法で持ち物を見つけられることを目指しました。強化された追跡機能とバッテリー寿命により、ユーザーに長時間、より多くの状況で大きな安心を提供します。」と発表しております。

また、同時に、「Galaxy SmartTag2」専用の純正アクセサリー「Galaxy SmartTag2 Rugged Case」(全1色)の国内発売も決定いたしました。Samsungオンラインショップ( https://www.samsung.com/jp/offer/ ) 、世界最大級のショーケース「Galaxy Harajuku」(東京都渋谷区)および、アマゾンジャパン合同会社(以下Amazon)、全国の家電量販店、主要ECサイト等にて販売いたします。なお、発売日は未定です。発売開始はSamsungオンラインショップをご確認ください。



「Galaxy SmartTag2」の特長は、以下のとおりです。



■探し物を見つけやすい 簡単かつ直感的※1機能



デザインをアップデートした「Galaxy SmartTag2」はタグ付けや持ち運びも便利で、高い耐久性とIP67規格を満たした防水・防塵性能が備わっています。IoTデバイスを遠隔操作でき、バッテリー寿命は通常使用時で最大500日。省電力モードでは、寿命はさらに最大40%以上も長くなります。



NEW Galaxy初のNFC搭載スマートタグ

「Galaxy SmartTag2」は、初代には非搭載だったNFC技術(近距離無線通信)が搭載され、紛失物がより探しやすくなりました。紛失モードが有効化されている場合、持ち主が事前に連絡先やメッセージを

SmartTagに入力・記憶した情報を、発見者のスマートフォンのOSを問わず表示できます。例えば、「Galaxy SmartTag2」を付けたペットや貴重品などを第三者が発見した場合、NFC対応のスマートフォンでスキャンするだけで本来の所有者の連絡先やメッセージを確認することができるため、すぐに持ち主とコンタクトを取ることができます。



NEW 一新されたコンパスビュー機能

「コンパスビュー機能」は、「Galaxy SmartTag2」の現在地と距離をスマートフォンにインストールされた「SmartThings」を通じて確認できる機能です。ソファの下などの見つけにくい位置にある場合、特に便利に使うことが可能です。

今回、より簡単かつ直感的にそれらの情報を確認できるよう、方向と距離を表示する矢印が提供され、利便性が向上しました。「コンパスビュー機能」は、Galaxy S23 Ultraなど※2、Ultra Wide Band(超広帯域無線、以下UWB)を搭載する全てのGalaxyスマートフォンで使用することができます。

その他にも、「Galaxy SmartTag2」をスマートフォンやタブレットに接続すると、アプリへのショートカットをインストールできるので、より素早く「SmartThings」を起動できるようになりました。また、新しいスマートフォンに変更した場合も、SmartTagを新たに同期する必要はなく、自動的にSamsungアカウントに同期されます。



※1 「Galaxy SmartTag2」を使用するには、「Samsungアカウント」へのログインと「SmartThings」への登録が必要です。

Android 9.0以上、かつメモリ3.0GB以上のGalaxyスマートフォンおよびGalaxyタブレットとペアリングする必要があります。

Smart Tagが机の引き出し、壁の裏、車の中など、使用者とSmartTagの間に障害物がある場合、精度が低下することがあります。

※2 現在UWBをサポートしているGalaxy製品は、Galaxy Note20 Ultra 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S22+、Galaxy S22 Ultra、Galaxy S23+、Galaxy S23 Ultra、Galaxy Z Fold2 5G、Galaxy Z Fold3 5G、Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Fold5です。



■ 電池持ちは「最大1年11カ月(700日※3)」 と長期間! 安心して使用可能です

「Galaxy SmartTag2」は、より良くなったバッテリー効率に加えて、「省電力モード」を搭載したことで、より長くご使用いただけるようになりました。例えば、SmartTagを“紛失したものを探すため”ではなく、“単に持ち物を追跡するため”に使用するユーザーにとって、「省電力モード」は、持ち物を確実に追跡しながらバッテリーの寿命を維持する最適なオプションとなります。

この「省電力モード」は最大700日間のバッテリー持続を実現。また、通常使用時でも、バッテリー寿命は500日に大幅改良され、優れた維持力を持ちます。2つのモードを柔軟に切り替えることで、バッテリーの消耗を心配することなく、大切な荷物から車のカギまで、多種多様なものをより長く追跡できるようになりました。

※3電池寿命は、サムスンが実施した一般的な使用パターンのシナリオを想定した社内ラボテストの結果に基づいています。また、テスト結果はCR2032電池を使用しました。実際の電池寿命は、使用シーン・パターン・デバイスモデルまたは電池メーカーによって異なる場合があります。



■コンパクトで洗練されたデザイン & IP67防水性能



NEW より多くの状況に対応できる洗練されたデザイン

「Galaxy SmartTag2」のコンパクトなサイズ感と新しいリング型のデザインは、ユーザーの携帯性と利便性を追求して設計されました。リングの内側に金属を使用し、耐久性を高めたことで、クリップやキーホルダーなどの多種多様なアクセサリーにも対応しました。また、これらは、荷物やペットの首輪にも取り付けることが可能です。例えば、お子様が学校から帰宅する際、安心して帰宅を確認したい家族のために、「Galaxy SmartTag2」はお子様の荷物にも簡単に取り付けることができます。



NEW IP67等級(防水・防塵対応)に進化

「Galaxy SmartTag2」は、「IP67等級」※4の防水・防塵に対応にアップグレードしました。これにより、屋外環境での使用はもちろんのこと、より厳しい環境下でもデバイスは動作を続けることができるため、圧倒的な安心感の中で、アイテムを追跡することが可能になりました。

※4 「Galaxy SmartTag2」はIP67に準拠しています。最大1メートルの淡水に最大30分間水没させる実験室でのテスト条件に基づいています。ビーチ・プールでの使用や石鹸水などを用いた洗浄は推奨しておりません。デバイスの防水・防塵性能は永久的なものではなく、時間の経過とともに低下する可能性があります。



■従来※1の人気機能・サービスを継承 / 安心のセキュリティ環境

※1 Globalで販売していた前モデル「Galaxy SmartTag」「Galaxy SmartTag+」を指しています。



AR捜索 ・ 家の中のIoTコントロールとしても利用可能

今作「Galaxy SmartTag2」は、前作で好評だった機能を多く継承しています。「Galaxy SmartTag2」は、「Bluetooth Low Energy(BLE)」と「Ultra Wide Band(UWB/超広帯域無線)」の両方を活用し、「拡張現実(AR)捜索」というGalaxyスマートフォンのカメラを使ってユーザーのアイテムを視覚的に誘導することが可能です。

さらに、「Galaxy SmartTag2」は、最大120mのBluetooth範囲内で動作できるため、「SmartThings」アプリを通じてスマート家電をコントロールすることができます。日本で人気のIoT製品(例:PHILIPS hue/Google Nest/IKEAなど)も設定可能です。詳しくは、「SmartThings」アプリ内>メニュー>対応デバイスをご確認ください。



安心のセキュリティで、プライバシー保護

サムスンはGalaxyユーザーのプライバシー保護に引き続き取り組んでおります。「Galaxy SmartTag2」は「Samsung Knox」で保護され、強力なセキュリティ機能でサポートされています。デバイスの位置情報はユーザーの許可を得た場合にのみ公開され、ユーザーの同意無く位置情報を確認することはできません。なお、ユーザーデータは全て暗号化され、「Samsung Knox」で保護されます。

また、「紛失モード」を無効にすると、所有者の連絡先情報が直ちに非表示になり、所有者が残したメッセージはデバイスから消去されます。さらに、Galaxyユーザーの場合「SmartThings Find」の「不明なタグの通知/不明なタグの警告」機能により、さらに強化されたセキュリティのもとで使用することができます。この機能は、「SmartThings Find」が不明のSmartTagを検出した場合にユーザーに通知を送信し、不正な追跡を警告するものです。これにより、ユーザーを保護し、位置追跡サービスの悪用を防ぐことができます。



■注意事項

・本製品を相手から承諾を得ない追跡等に利用すると、犯罪になる場合があります。

・実際に鍵につないでご使用する際は、キーホルダーやストラップなどが必要です。

・「Galaxy SmartTag2」が引き出しの中や壁の後ろ、車の中にあるなど、間に障害物がある場合は、精度が落ちたり、上手く探せない場合があります。

・本製品のアプリは更新される可能性があり、また事前の通知なしにサポートが終了する場合があります。

・SmartThings Find を使用するためには Samsungアカウントにサインインする必要があります。また紛失した端末を捜索するために「オフライン検出」機能を ON にしておく必要があります。



■「Galaxy SmartTag2」登録方法

1.SamsungアカウントへのログインしたGalaxyスマートフォンで「SmartThings」アプリを開く

2.「Galaxy SmartTag2」本体のボタンを押す。音が鳴り、製品が起動する

3.製品が自動的に検出され、ポップアップウィンドウの「今すぐ追加」を選択※

※ポップアップが表示されない場合

SmartThingsアプリのメイン画面で「+」ボタンを押し、「デバイスの追加」を選択

1) SmartThingsアプリでQRコードをスキャンする

2) SmartThingsアプリで近くのデバイスをスキャンする

3) カメラアプリでQRコードをスキャンする

4.位置情報の使用に同意

5.「Galaxy SmartTag2」の中央にあるボタンを押すと登録完了



■スマートフォンから「Galaxy SmartTag2」を探す方法

SmartThings Findを使えば、音と位置でSmartTag2を見つけることができます。



●近くにある「Galaxy SmartTag2」の音を鳴らす

1.SamsungアカウントへのログインしたGalaxyスマートフォンで「SmartThings」アプリを開く

2.「Galaxy SmartTag2」 > 「マップを表示」を選択

3.左下の「鳴動」を選択すると、音が鳴ります



●「Galaxy SmartTag2」の現在地を確認する

1.「SmartThings」アプリを開く

2.「Galaxy SmartTag2」 > 「マップを表示」を選択

3.左から2番目の「位置情報履歴」を選択すると、最後に検知した場所が表示されます



4.さらに、右下「詳細」を選択、 「近くを捜索」を選択すると現在の場所の検索が始まります



■「Galaxy SmartTag2」からGalaxyスマートフォンやGalaxyタブレットを探す方法

1.SamsungアカウントへのログインしたGalaxyスマートフォンで「SmartThings」アプリを開く

2.「Galaxy SmartTag2」 を選択

3.「端末/タブレットを捜索」をオンにする

4.「Galaxy SmartTag2」 本体のボタンをダブルクリックする

5.サウンドモードが「バイブ」または「サイレント」に設定されていても、スマートフォンやタブレットが最大音量で1分間鳴ります



■「Galaxy SmartTag2」からオーナー情報と紛失メッセージを知る方法

内蔵しているNFCをスマートフォンにかざすだけで、ペットなどのオーナー情報を確認することができます。



●紛失モード設定

1.「SmartThings」を開く

2.「Galaxy SmartTag2」を選択 >「マップを表示」を選択 >「詳細」を選択

3.「紛失モード」を選択

4.連絡先やメッセージを設定し、オンにする



●紛失メッセージの確認

1.紛失した「Galaxy SmartTag2」を探す

2.紛失した「Galaxy SmartTag2」をスマートフォンでタップする

※NFCとWEBブラウザが搭載された端末が対象です。

3.発見者のスマートフォンWEBブラウザから所有者の情報(電話/メッセージなど)を確認することが

できます。



<製品画像 : 「Galaxy SmartTag2」>



<販売製品・販売価格>

※下記金額は、Samsungオンラインショップ(2023年10月19日時点)の価格です。その他販売店様での価格は異なる場合がございます。また時期によって変動する可能性がございますのでご了承ください。

※Samsungオンラインショップの「Galaxy SmartTag2」1Pack、「Galaxy SmartTag2」4Packの在庫は、予約分で完売のため、現在入荷待ちです。ご了承ください。



■「Galaxy SmartTag2」 1Pack (ブラック1個) または (ホワイト1個) 約3,979円(税込) ※

国内発売日:10月19日(木)



■「Galaxy SmartTag2」 4Pack (ブラック2個 + ホワイト2個=計4個) 約13,200 円(税込) ※

国内発売日:10月19日(木)



<主な仕様 : 「Galaxy SmartTag2>



「Galaxy SmartTag2」専用の純正アクセサリーは、以下のとおりです。



■「Galaxy SmartTag2 Rugged Case」(全1色) 国内発売日:未定

本製品にはサイドに滑り止めがあり、下部にはバンパーも搭載したタフなデザイン。取り付けやすいカラビナリングも搭載しています。



■製品詳細について

「Galaxy SmartTag2」詳細

https://www.samsung.com/jp/mobile-accessories/galaxy-smarttag2-white-ei-t5600bwegjp/

https://www.samsung.com/jp/mobile-accessories/galaxy-smarttag2-black-ei-t5600bbegjp/

https://www.samsung.com/jp/mobile-accessories/galaxy-smarttag2-white-ei-t5600kwegjp/

「Galaxy SmartTag2 Rugged Case」詳細

https://www.samsung.com/jp/mobile-accessories/galaxy-smarttag2-rugged-case-gray-ef-rt560tjegjp/



■Galaxy Harajuku詳細



[所在地] 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-8-9

[営業時間] 11:00~19:00

[HP]https://www.samsung.com/jp/explore/galaxy-harajuku/

[アクセス]

JR山手線:原宿駅 表参道口より徒歩7分

東京メトロ 千代田線・副都心線:明治神宮前〈原宿〉駅 5番出口より徒歩3分

東京メトロ 千代田線・半蔵門線・銀座線:表参道駅 A2番出口より徒歩9分





2019年3月、東京・原宿に誕生したGalaxyブランドのショーケース。地上 6F・地下 1F の全7フロアで構成される Galaxy 世界最大級の規模を誇る当施設では、新製品のタッチ&トライなど、Galaxyブランドの世界観を一度に体験することができます。Galaxy Harajukuは、今後も最新のコンテンツとのコラボレーションなど、来館された方々が楽しみながらGalaxy 製品を体験していただける拠点としてフロア内コンテンツを拡充してまいります。











●「Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。



