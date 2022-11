[GMOフィナンシャルホールディングス株式会社]

GMOインターネットグループのGMOフィナンシャルホールディングス株式会社の連結会社であるGMOオフィスサポート株式会社(代表取締役社長:松永 知也 以下:当社)は、オフィス住所を業界最安値水準の料金でレンタルできるバーチャルオフィスサービス「GMOオフィスサポート」(URL:https://www.gmo-office.com/)において、2022年11月1日(火)より、秋葉原、福岡・博多の2つのオフィス住所の提供を開始いたします。これにより、提供可能なバーチャルオフィス住所は合計10拠点となります。

また、2022年9月30日(金)より新規ご契約特典として、「初年度基本料金3ヶ月分無料プログラム」を開始しています。この機会に新たなバーチャルオフィスをぜひご利用ください。











全国10拠点!新たに秋葉原、博多の住所提供を開始



2022年11月1日(火)より新たに提供開始するオフィス住所は、抜群の交通利便性を有し、電気街からIT企業が集結するオフィス街へと進化を遂げる「秋葉原」、日本五大都市圏の一つである九州最大の都市・福岡においてビジネス街として有名な「福岡・博多」の2拠点です。今後も、お客様のビジネスに合わせて最適なオフィス住所をご選択いただけるよう、引き続き、全国展開を目指してまいります。



<お選びいただける「オフィス住所」の一覧>

・秋葉原:東京都千代田区神田和泉町1丁目(秋葉原駅から徒歩3分)※2022年11月1日(火)より

・福岡・博多:福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目(博多駅から徒歩7分)※2022年11月1日(火)より

・渋谷:東京都渋谷区道玄坂1丁目(渋谷駅から徒歩3分)

・新宿:東京都新宿区西新宿3丁目(新宿駅から徒歩8分)

・銀座:東京都中央区銀座1丁目(東銀座駅から徒歩2分)

・青山:東京都港区南青山3丁目(外苑前駅から徒歩3分)

・横浜:神奈川県横浜市西区浅間町1丁目(横浜駅から徒歩9分)

・名古屋:愛知県名古屋市中村区名駅4丁目(名鉄名古屋駅から徒歩6分)

・大阪・梅田:大阪府大阪市北区梅田1丁目(大阪駅から徒歩4分)

・京都:京都府京都市下京区七条通(京都駅から徒歩7分)





「GMOオフィスサポート」のサービスについて(URL:https://www.gmo-office.com/service/)



「GMOオフィスサポート」は東証プライム上場企業グループが運営する信頼性が高いバーチャルオフィスサービスです。初期費用・保証金なし、さらに業界最安水準の月額660円(税込)~ご利用が可能です。





各プランの詳細は、以下URLをご覧ください。

URL:https://www.gmo-office.com/service/





GMOあおぞらネット銀行との情報連携によるスムーズな口座開設申し込みサポート(※1)



当社は、様々な企業と連携し、法人設立に必要な手続きから、事業運営に必要な各種DXツールの提供まで、起業やビジネスに関する幅広いサポートを行う「ビジネス支援サービス」を提供しています。

ビジネス支援サービスのひとつとして、GMOあおぞらネット銀行の法人口座・個人事業主口座の申し込み時に、GMOオフィスサポートにご登録済みの情報を連携し、再入力の手間を省くサービスを提供しています。

また、銀行口座申し込みなどにご利用いただける、事業計画書のフォーマットサンプルも無料でご利用いただけます。

(※1)口座開設にはGMOあおぞらネット銀行の審査が必要であり、口座開設をお約束するものではありません。





バーチャルオフィスとは



物理的なオフィスを構えることなく、ビジネス利用可能な「住所」をレンタルできるサービスのことです。法人登記にも利用でき、届いた郵便物等の転送サービスを受けることも可能です。バーチャルオフィスを利用することで、賃貸物件等で発生するオフィスコストを抑えることができ、また都心部一等地の住所を利用することによる企業イメージの向上にもつながります。近年、クラウドサービス・ネットインフラの発達や働き方の多様化などを背景に、起業・開業時にバーチャルオフィスを利用したいというニーズが高まり、ユーザーも増加しています。





GMOオフィスサポート株式会社について



GMOオフィスサポートは、2021年12月よりバーチャルオフィス事業をスタートしました。都内駅チカにある一等地のビルの住所を提供し、賃貸物件にかかるコストの削減、都心住所による企業イメージの向上等、オフィス住所に関連した悩みを解決します。

また、バーチャルオフィスサービスの提供開始を皮切りに、GMOインターネットグループとして培ってきたノウハウ、知識、人材をフルに活用し、起業家様、経営者様のニーズに応えるサービスを多数提供します。GMOオフィスサポートは、全てのお客様のビジネスの成功を応援し、共に成長することで社会と人々に貢献してまいります。



