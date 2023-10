[株式会社Cake.jp]

「SWEETS HOUSE」をテーマに様々なスイーツを発売!



ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp(ケーキジェーピー)」を運営する株式会社Cake.jp(本社:東京都新宿区、代表取締役:高橋 優貴)は、小中学生を中心に子供から大人まで幅広くファンのいる『すみっコぐらし』と期間限定でスイーツショップ「SUMIKKOGURASHI SWEETS HOUSE(すみっコぐらし スイーツ ハウス)」を2023年11月7日からスイーツボックス エチカ池袋(東京都豊島区)、2023年11月9日からスイーツボックス ルクア大阪(大阪府大阪市)など合計12カ所でオープンします。すみっコぐらしのオリジナルケーキ缶のほか、オリジナルグッズも販売します。







この度オープンする「SUMIKKOGURASHI SWEETS HOUSE」は、Cake.jpの期間限定ポップアップスイーツショップです。

本スイーツショップは「SWEETS HOUSE」をテーマにかたぬきバウム、ケーキ缶、アイシングクッキーなどのオリジナルスイーツをご用意。ついつい集めたくなる『すみっコぐらし』のすみっコたちのかわいらしいオリジナルのデザインです。



オリジナルグッズは「おうちでくまカフェ」をテーマに多数ご用意しました。

購入特典もご用意しております。是非お近くで開催の際にはお立ち寄りくださいませ。



Cake.jpのサイトでも10月31日(火)より「SUMIKKOGURASHI SWEETS HOUSE」で発売する商品を販売いたします。ショップが遠方で足を運べない方は、是非サイトでお買い求めください。



当社は今後も多様化する顧客のニーズをくみ取りながら、商品ラインナップを拡大してまいります。お届けするスイーツを通じて、誕生日や記念日のお祝いのみならず、日常の様々なシーンにおいて、お客様により多くの幸せな時間をご提供してまいります。

「SUMIKKOGURASHI SWEETS HOUSE」開催概要





【関東・東海】

スイーツボックス エチカ池袋:11月7日(⽕)~13日(月)7日間

スイーツボックス 栄森の地下街(東海):11月7日(⽕)~13日(月) 7日間

新宿マルイアネックス:11月8日(水)~12日(日) 5日間

マルイシティ横浜:11月10日(金)~16日(木) 7日間

新宿マルイ本館:11月14日(⽕)~20日(月) 7日間

MY SWEETS 二子玉川:11月16日(木)~22日(水) 7日間

MY SWEETS 渋谷:11月17日(金)~23日(木) 7日間

マルイファミリー溝口:11月23日(木)~29日(水) 7日間



【関西・九州】

スイーツボックス ルクア大阪:11月9日(木)~15日(水) 7日間

神戸マルイ:11月8日(水)~14日(⽕) 7日間

なんばマルイ:11月8日(水)~14日(⽕) 7日間

博多マルイ:12月13日(水)~19日(⽕) 7日間



開催概要は以下からもご確認いただけます。

https://cake.jp/content/145354/



2,000円(税込)以上ご購入毎に1枚プレゼント:オリジナルステッカー(6種類の中からランダムで配布)





店頭限定「SUMIKKOGURASHI SWEETS HOUSE」オリジナルショップバック

ポップアップスイーツショップの店頭のみ、ご購入いただけます。





価格:100円(税込)

サイズ:約W240×H290mm



スイーツと楽しむドリンク



価格 :800円(税込)

内容量 :180ml

ラフランス味



関連サイト

丸井公式サイト

https://www.0101.co.jp/



SWEETS BOX公式サイト

http://www.sweetsbox.jp/



MY SWEETS公式サイト

https://mysweets.jp/

「SUMIKKOGURASHI SWEETS HOUSE」スイーツ商品概要





「すみっコぐらし」クッキー缶



価格 :3,000円(税込)※送料別

サイズ(箱外寸) :縦12cm××横12cm×高さ4.2cm

内容量 :22枚

商品URL :https://cake.jp/item/3416959/

「みんなあつまるんです」をテーマにしたクッキー缶が登場!パッケージには個性的な“すみっコ”たちがいっぱい。食べた後も思い思いの物を入れて是非楽しんでくださいね。



「すみっコぐらし」かたぬきバウム



価格 :648円(税込)※送料別

サイズ(箱外寸) :縦8.6cm×横6cm×幅4.8cm

内容量 :1個

フレーバー :プレーン味

販売ページ:https://cake.jp/item/3416952/

すみっコたちが、かたぬきバウムに!たまごの味わいを感じる生地に、アーモンドがふわりと香るプレーン味のバウムです。そっとまわりを外して、かたぬきしながらお召し上がりください。



「すみっコぐらし」ケーキ缶



価格 :1,000円(税込)※送料別

サイズ :1個250ml

様々なテーマのケーキ缶が登場!

・おちゃかいなかま(ストロベリー味):https://cake.jp/item/3416960/

・グリーンなかま(ラズベリー味):https://cake.jp/item/3416961/

・のこりものなかま(レモン味):https://cake.jp/item/3416962/

・あこがれなかま(オレンジ味):https://cake.jp/item/3416963/

・およげるなかま(ブルーベリー味):https://cake.jp/item/3416964/

・すみっコなかま(チョコレート味):https://cake.jp/item/3416965/



「すみっコぐらし」アイシングクッキー



価格 :500円(税込)※送料別

サイズ :約50×80mm

・SUMIKKOGURASHI SWEETS HOUSE:https://cake.jp/item/3416953/

・しろくま :https://cake.jp/item/3416954/

・ぺんぎん?:https://cake.jp/item/3416955/

・とんかつ :https://cake.jp/item/3416956/

・ねこ :https://cake.jp/item/3416957/

・とかげ :https://cake.jp/item/3416958/

「SUMIKKOGURASHI SWEETS HOUSE」オリジナルグッズ





「すみっコぐらし」オリジナルアクリルキーホルダー(ランダム全8種)



価格 :715円(税込)※送料別

サイズ :約70×70mm

商品URL :https://cake.jp/item/3417087/

「おうちでくまカフェ」をテーマにしたアクリルキーホルダー



「すみっコぐらし」オリジナル巾着



価格 :1,200円(税込)※送料別

サイズ :約160×170mm

オリジナル巾着(ピンク):https://cake.jp/item/3417088/

オリジナル巾着(ブルー) :https://cake.jp/item/3417089/

「おうちでくまカフェ」をテーマにしたオリジナル巾着



「すみっコぐらし」オリジナルアクリルチャーム付きスプーン



価格 :990円(税込)※送料別

サイズ :約187mm(スプーン)

約30×30mm以内(チャーム)

商品URL

しろくま :https://cake.jp/item/3417090/

ぺんぎん?:https://cake.jp/item/3417091/

とんかつ :https://cake.jp/item/3417092/

ねこ :https://cake.jp/item/3417093/

とかげ :https://cake.jp/item/3417094/

たぴおか :https://cake.jp/item/3417095/

「おうちでくまカフェ」をテーマにしたアクリルチャーム付きスプーン。ケーキ缶が食べやすい長さです。ぜひケーキ缶と一緒にお楽しみください。



SUMIKKOGURASHI SWEETS HOUSE商品一覧

https://cake.jp/category/entertainment/anime-character/sumikko/



すみっコぐらし公式URL

https://www.san-x.co.jp/sumikko/



(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

「Cake.jpアニメ」公式LINEアカウントが誕生!





Cake.jpアニメコラボ商品の新商品発売情報などをいち早く受け取れる、公式LINEアカウントが誕生しました。友達追加をして、是非最新情報をゲットしてください!



▼友達追加はこちらから▼

https://lin.ee/pAUse3c



ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」とは





2017年1月より、ケーキ・スイーツの専門通販サイト「Cake.jp」を運営。「スイーツで心の温度を上げる」というミッションのもと、自分たちが食べたい、だれかにあげたいと本気で思えるスイーツをお届けしています。現在、会員数150万人、加盟店舗数1,700店舗以上、8,000種類のラインアップを展開。プラットフォーム以上の価値を提供できるよう、テクノロジーを活用した新商品の開発や加盟店へのブランディングサポートなども行っています。

https://cake.jp/

株式会社Cake.jpについて







会社名 : 株式会社Cake.jp

代表者 : 代表取締役 高橋優貴

本社 : 東京都新宿区西新宿6丁目24-1 西新宿三井ビル1503

設立日 : 2009年4月23日

従業員数 : 62名(パート、アルバイト含む)

決算期 : 12月

URL : https://corp.cake.jp/

企業プレスリリース詳細へ (2023/10/31-11:46)