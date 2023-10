[株式会社 ノーウェア]





今年30周年を迎えたA BATHING APE(R)︎と40周年を迎えたG-SHOCKのコラボレーションリストウオッチ「BAPE(R) 30TH ANNIVERSARY EXCLUSIVE MODEL」が登場します。

時計に“タフネス”という新たな概念を築き上げ、40年という長きに渡ってCASIO(カシオ)がリリースしてきたG-SHOCK。

今回のコラボレーションモデルは、両ブランドのコラボとしては初となるメタルベゼルをまとった「GM-6900」を採用しました。ケースサイズは53.9mmで衝撃に強く、20気圧防水。

日常使いだけでなく、ストリートスポーツシーンでも活躍します。





A BATHING APE(R) X G-SHOCK 「GM-6900 BAPE(R)︎」

¥44,000- (税込)

ボディを同色のBAPE(R)︎ CAMOでフルコーティング。ゴールドメタリックのフェイス部分には「bape」と「“BUSY WORKS”」の文字をレタリシングし、6時位置のフロントボタンにBAPE(R)︎の頭文字をとった(B)のアルファベットを刻印。

裏ブタには、30周年を記念したBAPE(R)︎ロゴを配しています。









交換用のクロスバンドは、BAPE(R)︎ CAMO柄のスペシャル仕様。ブラックのケースに入れてお届けします。

阪急うめだ本店「GREEN AGE コトコトステージ81」で開催するBAPE(R)︎のポップアップストアにて2023年11月1日(水)より先行発売。A BATHING APE(R)とBAPE.COMは2023年11月4日(日)から販売し、一部海外G-SHOCK STOREでも販売致します。



BAPE.COM 特設ページ

https://bape.com/blogs/news/gshock-gm6900



Instagram: @bape_japan https://www.instagram.com/bape_japan/

Facebook: @BAPE.OFFICIAL https://www.facebook.com/BAPE.OFFICIAL

Twitter: @BAPEOFFICIAL https://twitter.com/BAPEOFFICIAL

LINE: @bape https://lin.ee/fyR97p7



お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/28-14:40)